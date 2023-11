Herfølges mesterskabspokal fra 2000 er blevet stjålet

Herfølge Boldklubs mesterskabspokal fra 2000 er blevet snuppet fra klubbens pokalskab.

Det oplyser Herfølge til sn.dk og udlover en dusør på 5000 kroner, hvis man kommer med oplysninger, der opklarer sagen.

Herfølge Boldklub blev i 2000 sensationelt dansk mester i fodbold under John "Faxe" Jensens ledelse og fik dermed for første og eneste gang sit navn på den store vandrepokal.

Samtidigt fik klubben en mindre kopi til evig eje, og det er den, som er blevet stjålet.

- Det ene er selvfølgelig ærgrelsen over, at nogen stjæler pokalen, men et mysterium for os er også, at tyven tilsyneladende har haft en nøgle, da der ikke er tegn på, at skabet er brudt op.

- En nøgle vi igennem noget tid har forsøgt at finde uden held, siger klubbens formand, Kim Konradsen, til sn.dk.

Det vil koste omkring 40.000 kroner at genskabe den stjålne pokal, skriver sn.dk.

/ritzau/