Guardiola: 4-4-kamp var god reklame for Premier League

Et enkelt point hver fik Chelsea og Manchester City ud af søndagens anstrengelser i 4-4-kampen i Premier League.

City-manager Pep Guardiola var ærgerlig over at miste sejren i tillægstiden på et straffespark, som Chelseas Cole Palmer udnyttede. Men spanieren tog også noget positivt med videre fra udekampen.

- Havde I det sjovt? Det var en underholdende kamp og god reklame for Premier League.

- Det var en tæt kamp. Jeg mener, at det var et retfærdigt resultat. Begge hold spillede for at vinde, siger Guardiola ifølge AFP.

Han afviste kritikken af de mange mål, som City indkasserede i kampen.

- Hvis man tror, vi kommer og vinder 7-0, så tager man fejl. Vi var tæt på at vinde, og måske gjorde vi det ikke perfekt i nogle momenter. Men Chelsea havde intet at tabe.

- Vi fører ligaen, og vi har kvalificeret os til næste fase i Champions League, konstaterer Guardiola.

City havde 15 målforsøg, mens Chelsea blev noteret for 17 af slagsen i det chancerige opgør.

- Vi tog ikke de bedste beslutninger efter vores mål til 4-3. Men det er første gang i mange år, at vi skabte så mange chancer på Stamford Bridge. Men de skabte også mange chancer, understreger Guardiola.

Chelsea-manager Mauricio Pochettino er enig med sin trænerkollega i underholdningsværdien.

- Kampen viste, hvorfor Premier League er den bedste liga i verden, siger Pochettino ifølge AFP.

Argentineren påpeger, at Chelsea stadig har et stykke vej, før projektet med holdet er fuldført. Men søndagens uafgjorte resultat var et skridt på vejen.

- Jeg er meget stolt. Spillerne fortjener ros. Præstationen var fantastisk mod det bedste hold i verden.

- Det er godt for selvtilliden. Det viste vores mentalitet og karakter. Vi har værktøjerne til at spille mod den slags hold, mener Pochettino.

/ritzau/