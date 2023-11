GOG løber tør for kræfter og taber svær CL-udekamp

Det så længe ud til, at det skulle blive tæt i Magdeburg, men i det sidste kvarter gik GOG død for kræfter, og så løb hjemmeholdet fra danskerne og sikrede en 35-27-sejr.

Danske Michael Damgaard blev tyskernes topscorer med syv scoringer, mens GOG's Emil Madsen med sine otte kasser blev kampens mest scorende.

Med sejren fastholder Magdeburg tredjepladsen i gruppe B to point foran GOG på fjerdepladsen.

Det var en svær udebane, GOG var på besøg hos i form af den forsvarende Champions League-mester, Magdeburg, der ud over Michael Damgaard også har danske Magnus Saugstrup på holdkortet.

Det slog ikke GOG ud fra start. Fynboerne begyndte med en god omgang tempofyldt angrebshåndbold, og efter et kvarter var gæsterne foran 9-5.

Langsomt begyndte keeper Nikola Portner at få fat i Magdeburgs mål, og samtidig fik GOG et par unødvendige udvisninger, hvilket gjorde, at hjemmeholdet åd ind på GOG-føringen og fik kontakt ved 14-14.

Angrebsspillet flød ikke i samme grad i slutningen af første halvleg for GOG, men et par vigtige scoringer af Emil Madsen gjorde, at det danske hold gik til pause med 16-16.

Fra anden halvlegs start fandt GOG tilbage til de gode takter med hurtig og flydende angrebshåndbold, mens danske Michael Damgaard i den anden ende for alvor meldte sig ind i kampen med flere Magdeburg-scoringer.

Føringen skiftede flere gange i begyndelsen af anden halvleg, og ligesom i første halvleg bidrog GOG's Emil Madsen med mange vigtige scoringer, der var med til at holde det danske hold inde i kampen.

Det sidste kvarter løb fynboerne fuldstændig tør for kræfter og kunne ikke længere følge med et effektivt Magdeburg hold, der med samlet 13 danskerscoringer fra Damgaard og Saugstrup kørte en 35-27-sejr hjem.

Om præcis en uge har GOG mulighed for revanche, når anden halvdel af gruppespillet indledes, og Magdeburg kommer til Fyn.

/ritzau/