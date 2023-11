FCM melder sig ind i guldkampen: Folk har grint af det

Nu er FC Midtjylland for alvor stemplet ind i Superligaens guldkamp.

For midtjyderne har tre point op til FC København i front og er inde i en stærk stime med fire sejre i træk. Søndag eftermiddag slog holdet FC Nordsjælland med 2-0.

Derfor skal folk også se Midtjylland som en del af guldkampen og topstriden generelt i dansk fodbold, fastslår cheftræner Thomas Thomasberg.

- Når jeg tidligere har sagt, at vi hørte til i toppen, stod folk nærmest og grinte lidt af det, men jeg har sagt det længe. Vi har et hold, der skal spille med i toppen, og det er truppen også til.

- Det ser vi heldigvis også nu med vores stærke stime. Jeg har ikke tvivlet på truppens kvalitet, men jeg har tvivlet på, hvornår det kom, siger Thomasberg.

Hullet op til FC København på førstepladsen er nu blot tre point, og det betyder, at Midtjylland i den grad kan øjne det øverste trappetrin i ligaen.

Sådan siger midtbaneprofilen Oliver Sørensen, der selv kom på tavlen i søndagens 2-0-sejr.

- Vi har meget at komme med i toppen af ligaen. Tre point op til FCK er ingenting, og det skal vi gøre endnu mindre inden vinterpausen, siger Sørensen.

Med sejren over FC Nordsjælland skaber midtjyderne et hul på fem point ned til holdet fra Farum, der kæmper mere med stabiliteten.

Derfor prøver netop FCN-lejren også at lukke snakken om tabellen og topstriden ude i den nuværende periode.

- Vores mål er lidt at glemme tabellen nu og bare prøve at vinde kampene. Men i baghovedet havde vi også, at FC Midtjylland har vundet meget og er rykket længere op i tabellen, siger FCN-spilleren Jeppe Tverskov.

- Vi er skuffede med følelsen af et tabt skridt for os. Det var en rigtig lige kamp, der lå og vippede med to hold, der stod godt taktisk over for hinanden.

FC Nordsjælland har vundet to af de sidste ni Superliga-kampe og ligger på femtepladsen med 25 point. FCM ånder FCK og Brøndby i nakken på holdets nye tilværelse på tredjepladsen.

/ritzau/