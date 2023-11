FCM besejrer sløve FCN og haler ind på tophold

Der var vigtige point på spil til topstriden søndag eftermiddag, da FC Midtjylland fik fuldt udbytte med en 2-0-sejr over FC Nordsjælland i Superligaens 15. runde.

Med sejren er FCM på tredjepladsen med 30 point og har kun tre point op til FC København på førstepladsen. Nordsjælland er på femtepladsen med 25 point.

Første halvleg var en noget rodet og chancefattig forestilling med FCM mest på bolden sammenlignet med et sjældent set passivt og uskarpt FCN-hold.

Efter pausen åbnede ballet sig dog mere op. FCM viste flest tænder og var klart farligere end Nordsjælland, der ikke fik skabt nok i offensiven og først havde et skud inden for målrammen efter 75 minutter.

Kampen startede i et højt tempo, men ingen af holdene formåede at tage kontrollen i indledningen. Det gav en masse angreb til begge mandskaber, men chancerne udeblev.

FCM var mest på bolden, mens FCN omvendt var uskarp i spillet med bolden og ikke formåede at få kombinationerne til at sidde.

Efter pausen bragte FCM sig i front efter ti minutter på et flot mål af midtbanespilleren Oliver Sørensen. FCM-profilen sparkede første gang på et højt indlæg og dirigerede fornemt bolden over i det lange hjørne.

FCN havde slet ikke skabt noget offensivt før de sidste 20 minutter, hvor gæsterne begyndte at tage initiativet. Det tvang FCM længere tilbage på egen halvdel, og FCN fik truet en smule mere.

Gæsterne formåede dog aldrig at komme frem til den afgørende målchance, og i stedet lukkede FCM kampen til 2-0 på et mål af offensivspilleren Darío Osorio i de døende sekunder.

