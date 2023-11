FCK og Brøndby spiller til nul i tæt derby

I et udsolgt Parken spillede FC København 0-0 med Brøndby i søndagens derby, der ud over at være et lokalbrag også var et opgør mellem holdene på Superligaens første- og andenplads.

Det var tydeligt at se, at der var vigtige point og ære på spil i kampen, idet begge hold var meget låste i spillet.

Særligt Brøndby havde problemer med at sætte noget sammen offensivt, mens FCK var en kende bedre til at kombinere sig frem til chancer.

En kombination af manglende skarphed og en velspillede Patrick Pentz i Brøndby-målet gjorde dog, at det heller ikke blev til mål i den modsatte ende.

Det uafgjorte resultat betyder, at FCK fortsat topper Superligaen med 33 point efter 15 kampe. Brøndby er at finde på andenpladsen med 30 point efter samme antal kampe.

FCK sad på spillet fra start. Kevin Diks var tæt på at bringe hjemmeholdet i front efter knap et kvarter, men Frederik Alves fik clearet bolden.

Grundet problemer med at spille sig igennem FCK's pres kom Brøndby ikke meget op på københavnernes banehalvdel.

I den modsatte ende nåede hjemmeholdet kort før pausen at håbe på et straffespark, da VAR brugte lang tid på at bedømme en situation, hvor Viktor Claesson blev nedlagt.

Dommen blev dog, at der ikke var straffespark, og derfor var stillingen fortsat 0-0 ved anden halvlegs start.

Her fortsatte FCK med at være farligst, men hverken Viktor Claesson eller Christian Sørensen formåede at udnytte de muligheder, som københavnerne skabte i det første kvarter efter pausen.

Herefter kom Brøndby bedre med, og med godt 20 minutter tilbage af opgøret var Mathias Kvistgaarden tæt på at overliste Kamil Grabara.

Sæsonens andet derby sluttede således 0-0.

/ritzau/