FCK henter banepasser fra Tottenham til at pleje græsset

FC København har hyret en ny groundsman, der fra årsskiftet får ansvaret for at holde styr på banerne i Parken og på klubbens træningsanlæg.

Oliver Deeming er hentet til fra Tottenham, oplyser den danske klub på sin hjemmeside.

Parkens banes beskaffenhed har de seneste måneder fået kritik. Årsagen til banens tilstand er ifølge FCK, at banen blev fejlbehandlet efter en koncert med rapgruppen Suspekt i september.

FCK afviste imidlertid at udskifte den, forbi klubben stadig så den som "stabil og spilbar".

Særligt efter superligakampen mod FC Midtjylland og op til kampen mod Bayern München var banen et stort samtaleemne.

Den fik også kritik efter søndagens derby mellem FCK og Brøndby. Den tidligere landsholdsback Daniel Wass var ikke imponeret.

- Det er ikke en topbane, hvis man tænker på, at FCK spiller i Champions League, og at landsholdet skal herind og spille lige om lidt. Det er ikke sådan en bane, man håber på at komme ind og se.

- Den er tung, og der er mange steder, hvor der er ikke er noget græs, men det skal ikke være nogen undskyldning, sagde Brøndby-spilleren efter nulløsningen.

Også tidligere har græsset i nationalarenaen været genstand for negativt fokus. FCK besluttede derfor sidste år at investere et tocifret millionbeløb i plænen og undergrunden for at få endegyldigt bugt med problemerne.

På fredag kommer græsset igen i fokus, når Danmark møder Slovenien i EM-kvalifikationen.

/ritzau/