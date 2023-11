Fanballade koster 32 tilskadekomne i tysk topkamp

17 politifolk og 15 fodboldtilhængere kom til skade, da St. Pauli mødte Hannover 96 i en topkamp i den næstbedste tyske række fredag aften.

Det skriver Hamburgs politi i en pressemeddelelse.

I anden halvleg opstod der uroligheder på tilskuerpladserne på Millerntor Stadion, så kampen måtte afbrydes i fire minutter.

Ifølge Hamburgs politi blev balladen udløst af en intern konflikt blandt Hannover-fans, og politiet skred ind, da en mand blev "angrebet hårdt og sparket gentagne gange, efter at han faldt til jorden".

Men det skabte kun mere uro på tribunen.

- Udebanefansene gik sammen og angreb beredskabet med blandt andet slag, spark og flagstænger, hvorefter politiet reagerede med magtanvendelse - herunder fysisk kraft og peberspray, skriver Hamburgs politi.

Begge klubbers fansammenslutninger anklager politiet for at have optrappet balladen.

- Komplet uforholdsmæssig politiindsats, skriver Fanhilfe Hannover på det sociale medie X.

- Enheder med hjelme stormede fanblokken uden grund og sprøjtede peberspray ind i mængden, lyder det.

St. Paulis fansammenslutning skriver, at den anser politiets fremgangsmåde for "ganske enkelt upassende og uforholdsmæssig".

Selv om situationen efterhånden faldt til ro, var der noget at se til for samaritterne bagefter.

En af de tilskadekomne politibetjente fik konstateret flere brud, mens en tilskuer måtte have behandling på hospitalet.

Det er foreløbig uklart, hvor mange personer, der blev anholdt efter urolighederne. Politiet har indledt en undersøgelse af begivenhederne fredag aften.

/ritzau/