FAKTA: Selv nul point i to kampe kan sende Danmark til EM

Når Danmark fredag aften går på banen i Parken mod Slovenien, er det den første af to matchbolde i EM-kvalifikationen.

* Dansk sejr over Slovenien

Det vil ikke bare udløse EM-billetten, men også sikre sejren i gruppen, da Slovenien højst vil kunne komme a point med Danmark. I det tilfælde vil Danmark være bedst indbyrdes efter 1-1 i Ljubljana.

* Uafgjort mod Slovenien

Hvis Kasakhstan tidligere fredag tager den forventede hjemmesejr over San Marino, vil Danmarks EM-skæbne først blive afgjort mandag i sidste runde mod Nordirland.

Men med et point i Parken vil ét point i Nordirland også sende Danmark til EM. Kasakhstan vil højst kunne nå samme pointantal som Danmark og vil være dårligst indbyrdes.

I øvrigt mødes Slovenien og Kasakhstan i sidste runde. Så vinder Kasakhstan i Slovenien, vil Danmark faktisk vinde gruppen med et point i Nordirland. Men man vil altså være sikret mindst andenpladsen og dermed EM-billet uanset hvad.

* Nederlag til Slovenien

Førstepladsen i gruppen vil være væk, men mulighederne for en EM-billet vil stadig være gode. En sejr i Nordirland vil give andenpladsen og EM-deltagelse.

Utroligt nok vil et nederlag i Nordirland ikke nødvendigvis betyde et misset EM. Kasakhstan vil stadig skulle bruge en sejr i Slovenien for at tage andenpladsen fra Danmark.

Igen forudsat at Kasakhstans slår San Marino fredag, vil uafgjort i Slovenien bringe holdet op på de 19 point, som Danmark allerede har. Og så er Danmark stadig bedst indbyrdes efter 3-1 i Parken og 2-3 i Astana.

