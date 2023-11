FAKTA: Rune skal bruge en sejr for at gå videre

Holger Rune bevarede muligheden for at gå videre ved ATP Finals, da Stefanos Tsitsipas tirsdag opgav at fortsætte sin gruppekamp mod danskeren efter blot tre partier på grund af en skade.

Det er dog ikke helt ligetil for Rune, som skal diske op med en stor præstation mod Jannik Sinner, når de mødes torsdag klokken 21.

Her er et overblik over, hvordan kampene skal flaske sig, for at Rune går videre til semifinalerne:

* Scenarie 1:

Uanset hvad skal Holger Rune selv vinde for at gå videre. Vinder Rune kampen mod Sinner med 2-0 i sæt, vinder danskeren gruppen og avancerer.

* Scenarie 2:

Hvis Rune vinder sin kamp mod Sinner 2-1 i sæt, og Hubert Hurkacz vinder mindst et sæt mod Novak Djokovic, vinder Rune gruppen og går videre.

* Scenarie 3:

Hvis Rune vinder sin kamp mod Sinner 2-1 i sæt, og Novak Djokovic vinder 2-0 i sæt over Hubert Hurkacz, har Rune, Sinner og Djokovic alle to sejre og har vundet fem sæt og tabt tre. I så fald er det de to spillere med det procentvis højeste antal vundne partier, der går videre.

Kilde: ATP.

/ritzau/