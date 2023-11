Eufori efter første sejr: Det var det gamle Hvidovre

Hvidovre IF vandt overraskende 2-0 over OB søndag aften på Nature Energy Park, og gæsterne sikrede sig dermed også klubbens første sejr i denne superligasæson.

Sejren kom, efter at det blot var blevet til tre point i de første 14 runder. Derfor vakte resultatet stor glæde hos Hvidovre-træner Per Frandsen.

- Vi har været ramt rigtig meget på vores ære de seneste par kampe, så det er en fantastisk følelse. Det var dejligt med en sejr, siger Per Frandsen.

Og det var kampens dobbelte målscorer, Tobias Thomsen, meget enig i, hvortil han mente, at der var en særlig grund til, at mandskabet løb med alle tre point mod OB.

- Det er en helt fantastisk sejr. Det er det her, som vi har ledt efter i lang tid, og vi vidste godt, at vi kunne. Det var det gamle Hvidovre, som spillede i dag, siger den danske angriber.

Angriberen mente, at det var det såkaldte gamle Hvidovre, som spillede i Odense. Truppen fandt, ifølge Thomsen, sit spil fra sidste års sæson i den næstbedste række.

Det var cheftræner Per Frandsen også enig i.

- Vi var modige på bolden, og vi fandt vores gamle spil frem igen, siger Hvidovre-træneren.

Selv om Tobias Thomsen fik bragt Hvidovre foran med 2-0 efter en time, så var Per Frandsen alligevel nervøs.

- Vi er jo ikke vant til at skulle forsvare en sejr hjem, og det så også sådan ud på banen, så jeg blev lidt nervøs, siger Per Frandsen med et glimt i øjet.

Dog understregede Frandsen også, at hans mandskab fortjente alle tre point i kampen mod OB, hvilket også var Hvidovres matchvinders holdning.

Det kommer til gengæld ikke som et chok for hverken cheftræneren eller Tobias Thomsen, at Hvidovre endelig fik en sejr i hus.

- Vi har hele tiden troet på det, og det skal vi også. Hvis vi ikke selv tror på det, hvem gør det så?, spørger Hvidovre-angriberen retorisk.

På trods af det så anerkender Per Frandsen, at det bliver en lang og hård sæson.

- Vi skal ramme vores bedste niveau hver eneste kamp, hvis vi skal have en chance for at vinde i Superligaen - det er vi klar over, siger cheftræneren.

I næste kamp tager Hvidovre mod Vejle BK på hjemmebane, og det er en kamp, som Frandsens tropper skal vinde, mener Tobias Thomsen.

- Nu skal vi bygge videre på denne sejr, og så skal vi vinde over Vejle i næste kamp, siger han.

