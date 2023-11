Esbjerg sejrer i Metal Ligaen efter flot comeback

Det startede knap så godt, da ishockeyholdet Esbjerg Energy onsdag aften tog imod Rødovre Mighty Bulls, men alligevel var det vestjyderne, der endte med en 4-3-sejr efter et flot comeback, hvor udvisninger blev afgørende.

Med sejren spiller Esbjerg sig tættere på top fire, mens det spidser til i bunden for Rødovre, hvor Frederikshavn White Hawks for alvor er kommet i gang med sæsonen.

På isen i Esbjerg fik gæsterne fra Rødovre ellers en drømmestart på kampen onsdag aften.

To omstillingsmål i første periode betød, at Rødovre gik til pause foran 2-0, inden det også blev til 3-0 tidligt i anden periode.

Kort efter Rødovres 3-0-scoring fik Oliver Kjær reduceret for Esbjerg, der langsomt vågnede og kom bedre med i kampen.

Halvvejs i anden periode kom Brandon Magee også på tavlen for hjemmeholdet, og så var Rødovre ellers inden for rækkevidde.

Mod slutningen af anden periode fik Esbjerg en gylden mulighed for at udligne, da man kom fem minutter i overtal, efter Rødovres Mads Eller blev sendt tidligt i bad for en tackling til hovedet.

Overtallet strakte sig også ind i tredje periode, hvor det til sidst bar frugt for Esbjerg, der i de sidste sekunder af udvisningen udlignede til 3-3.

Minuttet efter fik Rødovre en ny udvisning, og denne gang brugte Esbjerg ikke mange sekunder på at udnytte overtallet på isen til at komme på 4-3.

Mod slutningen trykkede sjællænderne på for en udligning, men en ny Rødovre-udvisning i slutminutterne fik taget det største pres af hjemmeholdet, der holdt stand.

I Frederikshavn vandt hjemmeholdet 4-3 over Rungsted Seier Capitals.

Frederikshavn er for alvor kommet i gang efter en skidt sæsonstart, og med fire sejre i de seneste fire kampe nærmer man sig Rødovre på den slutspilsgivende ottendeplads.

