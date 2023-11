En person er anholdt efter tragisk ishockeydødsfald

En mand er blevet anholdt mistænkt for uagtsomt manddrab i forbindelse med ishockeyspilleren Adam Johnsons død i en kamp i slutningen af oktober.

Det beretter flere medier, herunder BBC og nyhedsbureauet Reuters.

Adam Johnson mistede livet efter en voldsom kollision på isen i kampen mellem Sheffield Steelers og Nottingham Panthers i den engelske liga.

Seks minutter inde i anden periode bragede han hårdt sammen med en modspiller og blev ramt på halsen af en metalklinge fra modstanderens ene skøjte.

Johnson rejste sig, men blødte kraftigt og modtog hjælp på banen. Senere blev han også kørt på hospitalet, men desværre var det ikke tilstrækkeligt, oplyste Nottingham Panthers i en udtalelse.

En obduktion har bekræftet, at Johnson døde som følge af skade i halsregionen, oplyser South Yorkshires politi.

Politiet fortæller desuden, at den anholdte mand er blevet varetægtsfængslet.

- Vi har udført omfattende undersøgelser for at sammensætte de begivenheder, der førte til tabet af Adam under disse hidtil usete omstændigheder, lyder det i ifølge BBC.

/ritzau/