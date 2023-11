Ehlers brød løfte til mor og endte i slåskamp på isen

Før tirsdagens kamp mellem Winnipeg Jets og New Jersey Devils i den bedste amerikanske ishockeyliga, NHL, havde Nikolaj Ehlers lovet sin mor og søster, at han ikke ville komme op at slås.

- Det (løfte, red.) holdt omkring fem timer, sagde Ehlers med et smil til pressen efter 6-3-sejren, hvor den danske forward scorede to mål, men også smed handskerne og var oppe at toppes med Brendan Smith fra Devils.

Efter at Smith havde knust Jets' Vladislav Namestnikov mod banden, kom Ehlers sin holdkammerat til undsætning i en hændelse, der er blevet delt vidt og bredt på sociale medier.

På optagelserne fra kampen kan man se, hvordan Ehlers smider handskerne og tager fat i kraven på Smith, hvorefter at de to udveksler flere voldsomme slag.

Slåskampe har været en fast bestanddel af NHL i mange år, og dommerne giver generelt spillerne lov til at komme ud med frustrationerne, så længe det er inden for rimelighedens grænser.

Men Ehlers havde altså inden kampen lovet sin mor og søster, at han fremover ikke ville deltage i den slags drengestreger.

- Min mor og søster er i byen i øjeblikket, og tidligere i dag fortalte jeg dem, at mine dage som slagsbror sandsynligvis var ovre med alle de skader, jeg har haft, lød det.

Som tidligere beskrevet kunne den 27-årige dog ikke selv helt leve op til sine egne udtalelser.

Ehlers scorede i kampen sit tredje og fjerde mål i 15 kampe i denne sæson. Han har desuden lavet fire oplæg.

