Dolberg er genfødt men rummer endnu mere potentiale

Efter en svær afslutning i Nice og to mislykkede ophold i Sevilla og Hoffenheim har angriber Kasper Dolberg omsider fundet fordoms målfarlighed efter sommerskiftet til belgiske Anderlecht.

Syv ligakampe i træk er han kommet på måltavlen for sin klub, og med Rasmus Højlund ude af de kommende landskampe kan Dolberg blive en vigtig mand til den danske offensiv.

Landstræner Kasper Hjulmand er i hvert fald glad for at have fået "den gamle" Dolberg igen. Den Dolberg, som tidligere var førstevalget til pladsen som frontangriber.

- Han er et godt sted. Det kan man tydeligt mærke på ham. Han er mere afslappet. Der er sket mange ting i Dolbergs liv, og der er ingen tvivl om, han er et sted, hvor han både på og uden for banen føler sig til rette, siger Hjulmand.

Den tidligere Ajax-angriber er blevet 26 år, har fået tvillinger og er forbi fasen, hvor etiketten siger "talent". Det betyder dog ikke, at det er Dolbergs topniveau, man ser lige nu ifølge Hjulmand.

- Han er først lige kommet i gang igen. Jeg mener, at der er endnu mere i ham, siger Hjulmand.

- Alle, der har spillet med Dolberg, mod Dolberg eller trænet med Dolberg, siger "holy shit, det er en spiller, der kan det meste som angriber." Og han er godt på vej igen.

En af dem, som til dagligt træner med Dolberg og har delt bane med ham for landsholdet en del gange, er rutinerede Thomas Delaney. Han mener også, at den sagte og rolige jyde er bedre, end mange fans giver ham kredit for.

- De fleste, der har spillet sammen med Dolberg, vil sige, at han er en af de bedste angribere, de har spillet sammen med, lyder det fra Delaney, som nyder at se Dolbergs succes i Anderlecht, hvortil Delaney også selv ankom tidligere i år.

Den store succes for tiden er dog ikke noget, som Dolberg viser alt for meget.

- Han er glad, men han er stadig Kasper Dolberg. Han scorede på straffe senest, og så vendte han bare om og gik ned for at spille videre, siger Delaney med et grin.

/ritzau/