Djokovic taber sæt i sejr og giver Rune fordel

Novak Djokovic vandt, men jublede ikke og virkede nærmest utilfreds, da han torsdag slog polske Hubert Hurkacz ved ATP Finals.

Serberen tabte således et sæt, og det betyder, at Jannik Sinner nu er sikker på at gå videre fra gruppen, og at Holger Rune ved at slå italieneren senere torsdag - uanset sætcifre - også er videre til semifinalerne.

Djokovic skal derimod håbe, at Sinner slår Rune. Det er verdensetterens eneste vej videre i turneringen.

7-6, 4-6, 6-1 vandt Djokovic over Hurkacz, der spillede sin første kamp i turneringen, efter at han kom på afbud i stedet for Stefanos Tsitsipas. Grækeren trak sig efter tre partier mod Rune tirsdag.

Den polske servemaskine formåede ikke at true Djokovic i serberens servepartier, men i sine egne rystede han ikke på hånden. I hvert fald ikke før første sæts tiebreak.

Her faldt han helt sammen, og Novak Djokovic vandt klart.

Billedet fortsatte i andet sæt, men i serberens tredje serveparti ramlede det for ham. Han kom i clinch med tilskuerne, og begyndte at skælde ud på folkene i sin boks. Og så blev han brudt på kampens første breakbold.

Kort efter kom Hurkacz under pres, da han var nede 15-40 i eget serveparti, men så slog han bare tre serveesser i træk, vandt partiet og senere sættet.

Dermed havde Djokovic mistet kontrollen over sin egen skæbne, og måske gav skuffelsen over det faktum ham ekstra kræfter.

I hvert fald blev tredje sæt en meget kort og ensidig affære, hvor Djokovic brød til både 3-1 og 5-1, inden han sagde tak for kampen og afdæmpet gik fra banen.

Rune og Sinner dyster fra klokken 21 dansk tid, og regnestykket er meget simpelt. Vinder Rune, vinder han også gruppen og går videre med Sinner som nummer to.

Vinder Sinner, går italieneren videre som etter, og Djokovic går videre som nummer to.

/ritzau/