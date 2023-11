Djokovic roser Rune for stort mod efter et tæt opgør

Den danske tennisspiller Holger Rune beskriver sit nederlag søndag aften som "endnu en god kamp" mod Novak Djokovic.

Rune debuterede ved sæsonfinalen ATP Finals, hvor verdensetteren Djokovic besejrede ham med cifrene 7-6, 6-7, 6-3.

- Det var en god kamp. Jeg synes, at vi begge startede godt med vores server. Det lykkedes mig at bryde ham tidligt. Han brød mig tilbage. Det var ret lige i første sæt, siger Rune i et interview efter kampen.

En af journalisterne spørger Rune, om han bliver motiveret af at spille mod Djokovic.

- Vi har haft fantastiske kampe, hver gang vi har spillet. Desværre kunne jeg ikke gøre det denne gang, men sådan er det.

- Jeg må se fremad og tage de ting fra kampen, jeg var glad for, og de ting, jeg ikke var glad for, og så gå tilbage til træningen og forsøge at gøre det bedre, siger Rune.

Sæsonfinalen i Torino afvikles med gruppespil, og dermed er Rune ikke færdig endnu. Han skal møde Jannik Sinner og Stefanos Tsitsipas og kan stadig nå at avancere til semifinalen.

Meget tyder på, at Djokovic nyder at spille imod Holger Rune.

- Jeg fandt en måde at vinde over en modstander, der spillede fantastisk. Han havde et stort mod, siger Djokovic ifølge Reuters.

- Hvis jeg skal følge med de unge, skal jeg arbejde endnu hårdere for det.

20-årige Holger Rune og 36-årige Novak Djokovic mødte senest hinanden i sidste uge ved Paris Masters, hvor Djokovic tog sejren.

- Jeg syntes, at kampen var på et højere niveau end i Paris. Det er jeg glad for, siger Holger Rune.

Danskeren konstaterer dog samtidig, at resultatet ligesom i Paris endte med et nederlag.

I indbyrdes kampe mod Djokovic er serberen nu foran med tre sejre mod danskerens to.

Det er første gang nogensinde, at en dansk herresinglespiller er med ved ATP Finals.

/ritzau/