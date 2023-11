Dansk VM-bagspiller skifter Frankrig ud med Ungarn

Den danske håndboldspiller Kristina Jørgensen skifter Frankrig ud med Ungarn fra den kommende sæson.

Bagspilleren, der inden længe skal spille VM på hjemmebane, har underskrevet en kontrakt i storklubben Györ, oplyser ungarerne på deres hjemmeside.

Kontrakten gælder fra den kommende sæson og tre år frem, og Kristina Jørgensen forlader dermed franske Metz efter to sæsoner i klubben.

- Det er en drøm, der går i opfyldelse for mig. Györ er et af de bedste hold i verden. Jeg behøvede ikke at tænke længe, for det at spille i Györ har længe været noget, jeg gerne ville, siger Kristina Jørgensen.

I Györ skal Kristina Jørgensen trænes af den tidligere Odense-træner Ulrik Kirkely.

Den 25-årige bagspiller slog igennem på den danske scene hos Viborg HK og skiftede i 2022 til franske Metz, hvor hun blev holdkammerat med landsholdskollega Louise Burgaard.

I sommer sluttede også Anne Mette Hansen sig til den voksende danskerkoloni i Metz, da hun kom til fra Kristina Jørgensens kommende klub.

Fra den kommende sæson er Anne Mette Hansen eneste tilbageværende islæt i Metz. Louise Burgaard forlader ligesom Kristina Jørgensen klubben. Den hårdtskydende højreback skal til Odense Håndbold.

I Györ er direktør Péter Endrődi yderst tilfreds med at have fået papir på Kristina Jørgensen.

- Hendes styrker ligger ikke bare i angrebet, men også i forsvaret, og det gør hende til en af de mest alsidige, farlige og brugbare spillere på håndboldscenen, siger han.

/ritzau/