Dansk genialitet hjælper Bodø/Glimt til norsk mesterskab

Bodø/Glimt har for tredje gang på fire år sikret sig det norske mesterskab.

Det står klart, efter at holdet søndag hjemme slog Aalesund 1-0 i tredjesidste spillerunde.

Den tidligere AGF'er Albert Grønbæk spillede en markant rolle i sejren, da han efter 37 minutter driblede sig gennem udeholdets felt og slog bolden ind foran mål, hvor en Aalesund-spiller rettede den ind i nettet til 1-0.

Siden havde ligatopscorer Amahl Pellegrino bolden i mål til 2-0 i slutminutterne, men den træffer blev annulleret af VAR for offside.

Også den tidligere Lyngby-back Adam Sørensen kan glæde sig over mesterskabet. Han blev skiftet ind efter 88 minutter.

For både Sørensen og Grønbæk er det første mesterskab med Bodø/Glimt, efter at Molde sidste år løb med titlen.

Cheftræner Kjetil Knutsen har derimod været med siden 2018, og han tilskrives en stor del af æren for den markante succes startende med klubbens første mesterskab i 2020 samt en attraktiv spillestil.

Bodø/Glimt har med to runder igen ni point ned til Brann på andenpladsen og kan dermed fokusere kræfter på at forsøge at spille sig videre fra Conference Leagues gruppespil og pokalfinalen mod Molde i starten af december.

/ritzau/