Dansk-færøsk roer får chance for OL-oprejsning i Paris

OL i Tokyo blev en stor skuffelse for den daværende guldfavorit Sverri Nielsen, men nu får den dansk-færøske roer chancen for oprejsning.

Nielsen er nu officielt udtaget til næste års sommerlege i Paris, oplyser Danmarks Idrætsforbund i en pressemeddelelse.

- Sverri er en bomstærk og dybt fokuseret verdensklasseatlet, og det bliver ekstremt spændende at følge ham i jagten på en olympisk medalje. Vi er sikre på, at han kommer til at repræsentere både Danmark og også Færøerne på flotteste vis, siger chef de mission i DIF Søren Simonsen.

Sverri Nielsen sluttede i Tokyo lige uden for medaljeskamlen og var så skuffet, at han umiddelbart efter indstillede sin karriere.

Den beslutning fortrød han dog og vendte efter en pause tilbage på vandet. I september sikrede han Danmark en OL-nationsplads i singlesculler.

- Det var godt for mig at holde en mindre pause fra sporten efter Tokyo. Jeg var virkeligt træt, og helt ærligt, så havde jeg nok helt stoppet karrieren, hvis jeg havde vundet medalje i Tokyo.

- Nu kommer jeg til Paris som en lidt klogere atlet og med mere erfaring. Jeg føler, min form bliver bedre og bedre hele tiden, og der kommer mere og mere fart i båden. Jeg glæder mig, siger Sverri Nielsen.

Dermed er der sat navne på to danske deltagere til OL i Paris. Mandag blev skeetskytten Jesper Hansen udtaget som den første.

/ritzau/