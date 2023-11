Dansk duo følges ad i toppen af stor golfturnering

Nicolai Højgaard og Thorbjørn Olesen spiller søndag med om sejren i DP World Tour-turneringen Nedbank Golf Challenge i Sydafrika.

Det står klart efter en tredje runde, hvor de to danskere holdt fast i deres topplaceringer med runder i tre slag under banens par.

Højgaard svingede med seks birdies og tre bogeys lidt mere end Olesen, som lavede fire birdies og en bogey.

Bundlinjen er dog den samme. Olesen og Højgaard deler tredjepladsen med en samlet score på 11 slag under par og har to slag op til den førende amerikaner Max Homa.

Rasmus Højgaard er på en delt 16.-plads med fem slag under par, og han kommer næppe til at spille med om sejren søndag, men mindre kan også gøre det for ham.

Efter turneringen i Sydafrika resterer kun sæsonens sidste turnering, DP World Tour Championship i Dubai i næste weekend, og for både Thorbjørn Olesen og Rasmus Højgaard er der ekstra meget på spil.

De ti bedste spillere på DP World Tour efter Dubai, der ikke allerede har et, får således et kort og dermed adgang til den stærkeste tour i verden, PGA Tour.

Olesen er aktuelt nummer otte på den liste, mens Rasmus Højgaard ligger lige uden for top-10. Nicolai Højgaard har allerede sikret sit PGA Tour-kort i 2024.

/ritzau/