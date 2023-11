Dårligt vejr spolerer kontroversiel styrtløbspremiere

Vejret fortsætter med at drille de alpine skiløbere ved begyndelsen af den nye World Cup-sæson.

Det Internationale Skiforbund (FIS) meddeler på X, at mændenes styrtløb på Gran Becca-gletsjeren på Matterhorn er aflyst på grund af stærk vind kombineret med kraftigt snefald det seneste døgn.

For to uger siden måtte mændenes sæsonpremiere i Sölden afblæses i utide, inden der var fundet en vinder. Også ved den lejlighed var det kraftig vind, der gjorde forholdene umulige.

Arrangørerne håber, at vejret arter sig, så det i første omgang bliver muligt at gennemføre søndagens afdeling og dernæst kvindernes to styrtløb i næste weekend.

Styrtløbene på det berømte bjerg skriver historie som de første World Cup-konkurrencer nogensinde, der krydser en landegrænse. Starten går i Schweiz, mens målporten står i Italien.

Men det opreklamerede event i 3700 meters højde har været omgærdet af heftig debat. Kritikere peger på, at arbejdet med at sikre brugbare forhold for skiløb på gletsjeren har store miljømæssige konsekvenser.

- Dette løb er nonsens, lød det ifølge AFP fra OL-sølvvinderen fra 2022, Johan Clarey, da planerne blev præsenteret.

Han hæftede sig især ved det store ressourceforbrug fra helikoptere, der skal fragte udstyr op i højderne, og andre maskiner, som skal udfylde gletsjerspalterne og gøre pisten sikker.

- Jeg forstår det ikke. Det er ikke den vej, FIS burde gå. Skiområderne gør et stort arbejde til fordel for miljøet. At arrangere løb, der går imod det - jeg ved ikke, om det giver et særlig godt indtryk af vores sport, sagde Clarey.

Debatten blussede op igen i oktober, da det schweiziske medie 20 Minuten viste billeder af gravemaskiner på gletsjeren.

Den schweiziske skipræsident, Urs Lehmann, mente ved den lejlighed, at kritikken var overdrevet og billederne designet til at skabe ballade i en tid med store fokus på klimaforandringer og bæredygtighed.

- Ingen ville have kunnet stå på ski på gletsjere i årtier, hvis ikke vi havde brugt bulldozere til at gøre dem sikre, påpegede han.

Styrtløbspisten på Gran Becca skulle have haft World Cup-debut i sidste sæson. Men både mændenes og kvindernes løb blev aflyst som følge af snemangel.

/ritzau/