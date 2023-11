Cykelryttere skal på skolebænken som straf for racisme

Sagen om cykelrytterne Madis Mihkels og Gerben Thijssen er afsluttet.

Den Internationale Cykelunion (UCI) skriver på sin hjemmeside, at de to Wanty-ryttere har modtaget og accepteret deres straf for at have lagt et racistisk opslag op på Instagram under løbet Tour of Guangxi i Kina.

De skal gennemgå et kursus om kampen mod diskrimination og betale en bøde, lyder det fra UCI.

Hånen bestod i en video, der viste estiske Mihkels, der trækker ud i sine øjne for at gøre dem smalle. Videoen blev delt på belgiske Thijssens Instagram-profil.

Wanty valgte hurtigt at trække dem ud af Tour of Guangxi inden løbets start. Efterfølgende undskyldte rytterne for deres opførsel.

- Vi er virkelig kede af, hvad der skete i går morges, vi er klar over, at vores opslag på sociale medier var stødende og forkert.

- Vi føler os rigtig godt tilpas i et multikulturelt miljø, så det var aldrig vores intention at såre nogen, lød det i opslaget, der var underskrevet af både Mihkels og Thijssen.

UCI kalder de to rytteres opkald for racistisk.

- UCI fordømmer utvetydigt enhver form for racisme og diskriminerende adfærd, skriver cykelunionen.

/ritzau/