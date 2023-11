Brandvarm angriber holder Sønderjyske på Superliga-kurs

Sønderjyske har vundet sine seneste seks kampe og har kurs mod Superligaen.

Det er facit, efter at Thomas Nørgaards tropper fredag aften slog HB Køge 4-1 på udebane efter en overbevisende indsats.

Den islandske stopper Daniel Gretarsson scorede efter et frisparksindlæg sit første mål for Sønderjyske ti minutter inde i opgøret, og efter en halv time slog ligaens ubestridte målkonge til for første gang.

Peter Christiansen bugserede således en løs bold efter en ripost i kassen til 2-0, og det var den 23-årige angribers 15. mål i 16 ligakampe efter sommerferien.

Efter en reducering og et flot lob af Jose Gallegos til 3-1 lynede Christiansen også til 4-1 med en flad afslutning, og nåede dermed op på fornemme 16 mål i 16 ligakampe.

Til sammenligning havde han scoret 21 mål i 117 kampe for Sønderjyske før denne sæson.

Sønderjyske har med 46 mål i 16 kampe i det hele taget pivskarpe og topper også 1. division med nu 39 point. AaB har på andenpladsen 37 point og kan tilbageerobre førstepladsen med en sejr over bundproppen Næstved søndag.

Nærmest bejler til de to oprykningsgivende pladser i toppen er Fredericia, som fredag spillede 1-1 i lokalopgøret mod AC Horsens. Fredericia har 29 point på tredjepladsen.

I bunden sikrede B93 sig fredag tre meget vigtige point med 2-0 over FC Helsingør på hjemmebane, og Østerbro-klubben har dermed fire point ned til Helsingør lige under stregen.

/ritzau/