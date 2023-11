Bet365 dropper fodboldspiller efter kommentarer om ludomani

Bet365 har droppet Steven Caulker fra en serie, som bookmakeren sponsorerer, på grund af fodboldspillerens kommentarer om ludomani.

Det skriver britiske The Guardian.

Caulker, der har spillet i klubber som Liverpool, Tottenham og Queens Park Rangers, har selv tidligere afsløret, hvordan han har kæmpet med ludomani.

Og det er ifølge Bet365 ikke foreneligt med at være ekspert på en serie, der udgives på internettet.

- Caulker ansøgte om at optræde som gæst på en serie fra en af vores partnere, der udelukkende sponsoreres af Bet365, lyder det fra bookmakeren i en udtalelse ifølge The Guardian.

- I løbet af udvælgelsesprocessen blev vi opmærksomme på Caulkers egne negative oplevelser med gambling, hvilket han har talt om offentligt.

På hvilken platform, serien udgives, er endnu ikke blevet offentliggjort. Det er heller ikke klart, hvem der udgiver serien.

- Vi byder Caulkers arbejde for at skabe opmærksomhed om problematisk gambling velkommen. Men som en bookmaker følte vi, at det ville være upassende for Caulker at optræde på en Bet365-sponsoreret serie af denne type, lyder det i bookmakerens udtalelse.

- Vi er kede af, at vores mediepartner i forklaringen af omstændighederne fejlagtigt kommunikerede vores holdning til Caulker.

31-årige Caulker scorede på sin landsholdsdebut i en venskabskamp for England i 2012, men han har siden skiftet landshold til Sierra Leone.

Han er i dag uden klub, efter at han forlod Wigan tidligere på året.

