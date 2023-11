Berørt tennisstjerne donerer præmiepenge til palæstinensere

Verdens bedste tennisspillere er samlet i Mexico for at afvikle sæsonfinalen, WTA Finals, men i hvert fald en spiller har svært ved at holde fokus og nyde deltagelsen på grund af konflikten mellem Israel og Hamas.

Tuneseren Ons Jabeur har besluttet at donere en del af sine præmiepenge til palæstinenserne, afslører hun efter sin sejr over Wimbledon-mesteren Marketa Vondrousova.

- Jeg er glad for sejren, men jeg har ikke været glad på det seneste, siger Jabeur i sit vinderinterview på banen ifølge AFP, inden hun brød ud i tårer.

- Det er meget hårdt at se børn og babyer dø hver eneste dag. Det er hjerteskærende, så jeg har besluttet at donere en del af mine præmiepenge til Palæstina.

- Sejren kan ikke gøre mig glad generelt, når man ser på, hvad der sker. Jeg er ked af det, folkens. Det burde handle om tennis, men der frustrerende at se videoerne hver eneste dag.

- Jeg er ked af det. Det er ikke en politisk besked, det er en humanitær. Jeg vil have fred i verden, og det er det.

På et senere pressemøde forklarede Jabeur, at hun forsøger at holde sig fra de sociale medier, men det lykkes ikke så godt.

- Det hjælper ikke særlig meget på min søvn eller restitution, og den værste følelse er håbløsheden.

- Måske hjælper det lidt at donere nogle penge, men jeg ved godt, at penge ikke betyder noget for dem lige nu. Så jeg ønsker dem frihed og fred til alle, siger Jabeur.

Jabeur har indtil videre tabt en og vundet en kamp ved WTA Finals.

