Basketspiller fortæller om flugt fra muligt islandsk vulkanudbrud

- Byen, jeg træner og spiller for, blev i går evakueret efter to ugers jordskælv, der er vokset i omfang og størrelse. Der kommer til at være et vulkanudbrud enten nær, i eller omkring byen.

Sådan lyder det i et bemærkelsesværdigt opslag fra den kvindelige amerikanske basketballspiller Danielle Rodriguez, der til daglig spiller i islandske Grindavík, på det sociale medie X.

Den islandske by på sydkysten blev evakueret, efter at flere jordskælv ramte Reykjanes-halvøen gentagne gange i løbet af fredagen.

Under byen løber magma fra en nærliggende vulkan, som man frygter kan gå i udbrud. Magma er smeltet eller delvis smeltet klippemateriale i Jordens indre.

I sit opslag fortæller Rodriguez, at hun som resten af byen og indbyggerne i det nærliggende område lørdag blev evakueret.

Hun bor sammen med sin kæreste et kvarter fra Grindavík og nåede lørdag at møde op til træning, da hun mærkede en række jordskælv.

Derfor besluttede træneren at afslutte træningen efter 45 minutter, hvorefter Rodriguez og kæresten begyndte at køre fra byen.

- Da vi kørte i begge vores biler, besluttede den ene bil sig for at bryde ned, så vi kørte ind til siden, skriver hun.

- I det øjeblik frygtede jeg mere for mit liv, end jeg nogensinde har gjort. Jorden begyndte at skælve så meget, at jeg var nødt til at tage fat i bilen.

- I 30 sekunder føltes det, som om jorden under os ville åbne sig og sluge os begge.

Parret besluttede sig for at køre deres ene bil tilbage til byen og efterlade den der.

- På vores andet forsøg ud gennem hovedvejen opstod der et kæmpemæssigt bump, så vi var nødt til at køre ad en anden rute.

Rodriguez afslutter opslaget med at skrive, at hun og kæresten er taknemmelige for at være i sikkerhed, og at det eneste, de ser ud til at miste, er deres ene bil.

- Vores folk i Grindavík kommer i værste tilfælde til at miste deres hjem, skriver hun.

- Grindavík åbnede deres arme for mig sidste år, og byens indbyggere har fået mig til at føle mig som en del af familien. Det gør mig ked af det at være usikker på, hvad der kommer til at ske i de kommende dage og uger.

Rodriguez, der i øvrigt træner de islandske basketkvinders U16-hold, har tidligere spillet i flere andre islandske klubber og kom til Grindavík i 2022.

/ritzau/