Axelsen vender tilbage med suveræn sejr i Japan

Fysikken har drillet badmintonstjernen Viktor Axelsen på det seneste, men onsdag vendte han tilbage i vanlig suveræn stil.

Verdensetteren bankede indonesiske Chico Aura Dwi Wardoyo 21-11, 21-7 i første runde af Super 500-turneringen Japan Masters.

Den overlegne sejr bar ikke præg af, at han i oktober måtte trække sig fra både Denmark Open og French Open, fordi han døjede med betændelse i en sene i sin fod.

Indoneseren fulgte med til stillingen 5-5, men blev herfra udspillet af Axelsen, som vandt syv dueller i træk og skabte et forspring, Chico Aura Dwi Wardoyo ikke kom i nærheden af at hente.

Andet sæt var op ad bakke fra start for Axelsens modstander, der kom bagud 0-4 og 2-7, før han måtte strække våben mod danskeren efter bare en halv times spil.

I næste runde skal Axelsen forsøge at nedlægge malaysiske Ng Tze Yong.

Kort inden onsdagens kamp kom det frem, at Viktor Axelsen er blandt de nominerede til prisen som Årets Sportsnavn i 2023.

I år har han blandt andet vundet Super 1000-turneringer i Malaysia, Indonesien og Kina.

Tidligere onsdag røg mixeddoublen Alexandra Bøje og Mathias Christiansen ud med et nederlag til et sjetteseedet par fra Sydkorea.

Til gengæld klarede Rasmus Gemke sig videre fra sin duel med Ng Ka Long fra Taiwan med en sejr i to sæt.

Også Anders Antonsen er videre efter en sejr i to sæt over Lee Zii Jia fra Malaysia, mens Magnus Johannesen tabte i to sæt til japanske Koki Watanabe i Kumamoto, hvor turneringen afholdes.

