Astrup og Skaarup fortsætter triumftog i French Open

Den danske herredouble med Kim Astrup og Anders Skaarup Rasmussen fortsætter deres fuldstændige forrygende form på badmintonbanen.

Søndag strøg de igen til tops i en stor turnering, denne gang French Open, der rangerer som en Super 750-turnering.

I finalen vandt de med cifrene 21-14, 10-21, 21-18 over Muhammad Shohibul Fikri og Bagas Maulana fra Indonesien.

Det er danskernes femte triumf i anden halvdel af 2023, hvor de har spillet seks finaler.

De seneste måneder er det blevet til VM-sølv, EM-guld og tre sejre i Super 500-turneringer.

Astrup og Rasmussen kom flyvende fra start og bragte sig foran med 6-1 efter at have vundet seks bolde i træk.

De slap ikke grebet, men fortsatte fokuseret gennem første sæt. De førte med 11-4 ved den korte pause midtvejs og udnyttede den første sætbold ved stillingen 20-14.

Danskerne kom også godt fra land i andet sæt med føring på 4-1, men ud af det blå skiftede kampen fuldstændig karakter.

Indoneserne løftede deres niveau, og pludselig var det danskerne, der lavede fejlene.

1-4 blev til 11-7, og den indonesiske føring blev ved med at vokse. Danskerne gjorde sig ikke de store anstrengelserne for at komme tilbage, men fokuserede i stedet på at gemme kræfterne til tredje sæt.

Danskerne var klar fra starten af tredje sæt, hvor det blev til føringer på 5-2 og senere 11-6 midtvejs ved sidebyttet.

Men indoneserne var slet ikke slået. De reducerede til 10-13 og senere 13-16.

Danskerne fik ny luft ved at øge til 17-13, før det blev 17-15. Kort efter reducerede indoneserne til 16-18 med en netruller.

Men i bolden efter lod indoneserne bolden gå, og den landede på baglinjen til dansk føring 19-16. Kort efter var der fire danske matchbolde.

De to første blev misset - blandt andet efter en vanvittig duel - men den tredje blev udnyttet på en fejl fra modstanderne, og så kunne den danske succesduo igen juble i triumf.

/ritzau/