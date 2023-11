Arteta kan blive straffet for udbrud mod VAR efter nederlag

Det engelske fodboldforbund (FA) anklager Arsenals cheftræner, Mikel Arteta, for at have brudt reglerne om, hvad der er tilladt at sige om dommerne.

Det oplyser en talsmand for FA i en udtalelse på det sociale medie X.

- Det påstås, at hans kommentarer udgør ureglementeret adfærd, eftersom de er fornærmende mod dommerne og/eller ødelæggende for spillet og/eller bringer spillet i miskredit, lyder det.

Arteta har indtil tirsdag til at forholde sig til anklagerne, der kan resultere i en karantæne for cheftræneren.

Artetas kommentarer faldt efter Premier League-kampen mod Newcastle, som Arsenal tabte 1-0. Han udtalte efterfølgende, at den "skammelige" beslutning om at opretholde Newcastles mål til 1-0 fik ham til at føle sig "dårlig" og "forlegen".

Målet, som Anthony Gordon scorede efter 64 minutter, blev tjekket igennem for både en mulig offside, et muligt frispark, og fordi der var mistanke om, at bolden umiddelbart forinden havde været uden for banen.

Efter et fire minutters gennemsyn af opspillet kom dommerne i VAR-rummet dog frem til, at målet skulle have lov at gælde, hvilket vakte furore hos den normalt afmålte Arteta.

Der var i kampen desuden en række andre beslutninger, som har vakt undren, heriblandt om Arsenals Kai Havertz og Newcastles Bruno Guimarães skulle have fået rødt kort.

Arsenal sagde efterfølgende i en udtalelse på sin hjemmeside, at man bakker "helhjertet" op om Artetas kritik af VAR.

- Arsenal bakker helhjertet op om Mikel Artetas kommentarer efter kampen efter endnu flere uacceptable dommer- og VAR-fejl lørdag aften, lød det.

Det engelske dommerorgan, PGMOL, udgav torsdag lydoptagelsen fra VAR-rummet, da hændelsen var til gennemsyn. PGMOL-chefen Howard Webb har afvist alle Artetas klagepunkter.

