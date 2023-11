Appelinstans stadfæster FCK-bøder for politibannere

FC København må betale bøder på samlet set 325.000 kroner for disciplinærsager omhandlende bannere fra kampene i september mod henholdsvis Brøndby og FC Midtjylland.

Fodboldens Disciplinærinstans tildelte klubben bøder på henholdsvis 250.000 og 100.000 kroner efter kampene, og Fodboldens Appelinstants har fredag stadfæstet dommene.

Det fremgår af Dansk Boldspil-Unions (DBU) hjemmeside.

Dog har man nedsat bøden fra Brøndby-kampen til 225.000 kroner.

Kampen mod Brøndby blev spillet 24. september på Brøndby Stadion. Her havde FCK-fansene medbragt et banner, hvorpå der stod "13:12", som står for ACAB, 'All Cops Are Bastards'.

Under det store banner var et mindre med ordlyden "Gør en politimand sur - mal et ur".

Selv om FCK med appellen fik skåret 25.000 kroner af bøden, fastholdt appelinstansen, at bannerne overtræder de disciplinære bestemmelser omhandlende "fornærmelse eller integritet".

Til opgøret i Parken mod FCM seks dage senere havde fansene fremstillet og medbragt nye bannere.

- Til den danske presse, jeres løgne fodrer politiets brutalitet. Først når I selv bliver ramt taler I sandt. Adam Tatt: Dit mareridt – vores hverdag, lød et banner, mens et andet lød:

- Heino Kegel: Undskyld, vores ur gjorde dig sur. Fuckin' kvæler I os hvis vi gør det igen? Den Uduelige Politiklagemyndighed.

Det banner gik ifølge disciplinærinstansen også over grænsen for, hvad fans kan udtrykke af budskaber. Og appelinstansen er også her enig.

Af kendelsen fremgår det:

- En proportionalitetsafvejning mellem på den ene side en fangrupperings ytringsfrihed og på den anden side hensynet til politiets integritet kan ikke føre til, at det angivne budskab kan anses for berettiget.

FCK skal yderligere punge ud med 50.000 kroner for en tredje sag, som appelinstansen fredag også gav disciplinærinstansen medhold i.

Det omhandler pokalkampen mod Lyseng, som lå mellem de to kampe, hvor FCK har fået bøden for fanuorden. Der blev blandt andet brugt romerlys til kampen.

FCK har fire uger til at indbringe sagerne for DIF's Appelinstans, hvis klubben ønsker sagerne afprøvet der.

