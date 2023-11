Antonsen skuffer i ujævn kvartfinale i Japan

Anders Antonsen er ude af badmintonturneringen Japan Masters, hvor kvartfinalen blev endestation for Danmarks næstbedste herresingle.

I en ujævn kamp tabte Antonsen 12-21, 21-10 og 12-21 til Takuma Obayashi.

Danskeren var ellers klar favorit mod den japanske kvalifikationsspiller, men kom skævt i gang og tabte første sæt klart.

I andet sæt var det Antonsen, der havde overtaget, og det så ud, som om han havde fundet opskriften mod japaneren, da han hurtigt sikrede sig sætsejren og sendte kampen ud i et afgørende sæt.

Men her var Antonsen igen på hælene. Han tabte de første seks dueller og kom siden bagud 4-12. Det hul formåede han aldrig at lukke.

Danskeren fik reduceret japanerens forspring til fem point ved 12-17, men tabte derefter fire bolde i træk og dermed kampen.

Det er et højst overraskende exit for Anders Antonsen, der i de to første runder havde slået prominente navne som Zii Jia Lee og Kodai Naraoka, men i kvartfinalen måtte give fortabt mod verdensranglistens nummer 37.

Obayashi skal i lørdagens semifinale møde Viktor Axelsen, der besejrede indoneseren Jonatan Christie og sørgede for, at der er dansk deltagelse i semifinalerne.

Det startede ellers tungt for verdensetteren, der tabte første sæt 15-21 og kom bagud 0-3 i andet.

Men Axelsen fik gejlet sig selv op, begyndte at juble over hvert vundet point og tiltvang sig efterhånden initiativet mod Christie, der rangerer som verdens fjerdebedste.

Efter at Axelsen med besvær havde sikret sig andet sæt med 21-18, var indoneserens modstandskraft stækket. I det afgørende sæt dominerede danskeren fra start til slut og vandt overlegent 21-9.

Med sejren er Axelsen som første dansker kvalificeret til sæsonfinalen, Wour Tour Finals, der bliver afviklet 12.-17. december. Det skriver Badminton Danmark på Facebook.

I næste uges China Masters har Anders Antonsen og doublen med Kim Astrup og Anders Skaarup mulighed for at gøre Axelsen selskab i den prestigefyldte turnering.

/ritzau/