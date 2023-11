Alcaraz får overbevisende oprejsning i ATP Finals

Den spanske tennisstjerne Carlos Alcaraz gav onsdag sig selv bedre muligheder for at nå semifinalerne i ATP Finals.

Efter at have tabt sin første gruppekamp til tyske Alexander Zverev vandt Alcaraz på meget overbevisende facon med 7-5, 6-2 over russeren Andrey Rublev.

Den 20-årige Alcaraz kom til onsdagens kamp med tre nederlag på stribe, men han fik vendt den dårlige stime med en god præstation.

Spillerne holdt serv frem til 5-5, hvor Alcaraz fik kampens første brud. Det rakte til sætsejr.

Spanieren tog momentum med til andet sæt, hvor han brød igen til 1-0, og det smed Alcaraz ikke væk.

Alcaraz var forrygende servende. I sine ti servepartier tabte han kun syv bolde, og Rublev var aldrig i nærheden af åbninger til breakbolde.

Symptomatisk lukkede Alcaraz kampen med et rent parti.

Alcaraz skal formentlig også bruge en sejr fredag over Daniil Medvedev for at nå lørdagens semifinaler.

Først skal Medvedev i aktion onsdag aften mod Zverev. Begge lagde ud med en sejr i deres første kamp.

/ritzau/