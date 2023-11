Oddset

Tips til Den Lange

DAGENS TIP

Onsdag den 27. november

38. 1860 München-Gladbach (0-1).

Et-tal til odds 3,20.

Kommentar: Dagens kamp er hentet fra den tyske pokalturnering. 1860 München kom igang igen i weekenden med en 3-1 sejr ude over hjemmestærke Freiburg. Anderledes ser det ud for danskerklubben Gladbach der kun kan fremvise én eneste sejr siden det den 19. august blev til 2-0 over Köln. Der er meget stor sandsynlighed for at 1860 München slår formsvage Gladbach med mere end et mål til odds 3,20.

npn