Oddset

Tips til Den Lange

DAGENS TIP

Tirsdag den 13. november

22. Burnley-Watford.

Kryds til odds 3,10.

Kommentar: Da Berlingske Tidende både fredag, lørdag og søndag i sidste uge havde held med at tro på et uafgjort resultat til over tre gange indsatsen i "Dagens Tip", så forsøger vi igen i aften, hvor Burnley på hjemmebane tager i mod Watford med danske Allan Nielsen i truppen. Watford har atter Patrick Blondeau med i forsvaret efter overstået karantæne. Odds 3,10 på pointdelingen ligner et godt tilbud fra Dansk Tipstjeneste.ce

DEN LANGE

Spillerunde 38, (spilstop, kampe, tv og odds for 1, x, 2).

Tirsdag den 13. november

18:50 1. Rødovre-Rungsted 2,10 3,85 1,95

18:50 2. Brynæs-HV 71 1,90 3,60 2,25

18:50 3. Djurgården-Sødertælje 1,40 4,30 3,30

18:50 4. Færjestad-Linkøping 1,25 4,90 4,10

18:50 5. Luleå-Timrå 1,55 3,95 2,85

18:50 6. Malmø-MoDo 1,75 3,85 2,40

18:50 7. V Frølunda-AIK 1,45 4,25 3,10

19:50 8. Ajaccio-Le Havre R2 1,60 2,85 3,70

19:50 9. Caen-Chateauroux R2 1,45 3,10 4,25

19:50 10. Creteil-Nancy R2 2,25 2,60 2,40

19:50 11. Grenoble-Strasbourg R2 2,90 2,75 1,85

19:50 12. Gueugnon-Istres R2 1,55 3,00 3,70

19:50 13. Le Mans-Beauvais R2 2,90 2,75 1,85

19:50 14. Martigues-Laval R2 2,60 2,65 2,05

19:50 15. St.Etienne-Nimes R2 1,50 2,90 4,25

19:50 16. Wasquehal-Niort R2 1,70 2,85 3,25

19:50 17. Ajaccio-Le Havre (H 0-1) 3,35 3,10 1,60

19:50 18. Caen-Chateauroux (H 0-1) 2,75 3,05 1,80

19:50 19. Gueugnon-Istres (H 0-1) 2,95 3,10 1,70

19:50 20. St.Etienne-Nimes (H 0-1) 2,80 3,15 1,75

19:50 21. Wasquehal-Niort (H 0-1) 3,40 3,25 1,55

20:35 22. Burnley-Watford R2 1,65 3,10 3,15

20:35 23. Burnley-Watford (H 0-1) 3,35 3,30 1,55

20:35 24. Wigan-Stoke R2 3,00 2,90 1,75

20:35 25. Milan-Perugia R2 1,25 3,65 5,70

22:00 26. Detroit-Carolina 1,55 3,55 3,10

22:00 27. New Jersey-Pittsburgh 1,50 3,60 3,30

22:00 28. Phoenix-Edmonton 2,10 3,25 2,15

22:00 29. Indiana-New Jersey 1,30 12,0 2,55

22:00 30. New York-Portland 1,80 9,50 1,70

22:00 31. San Antonio-Houston 1,20 12,0 3,00

Onsdag den 14. november

17:50 32. Rumænien-Slovenien R2 1,40 3,35 4,25

17:50 33. Rumænien-Slovenien (H 0-1) 2,45 3,20 1,90

19:20 34. Tyrkiet-Østrig R3/EUR 1,25 4,00 5,00

19:20 35. Tyrkiet-Østrig (H 0-1) 2,00 3,30 2,25

19:20 36. Amiens-Nice R2 1,55 3,00 3,70

19:20 37. Amiens-Nice (H 0-1) 2,95 3,10 1,70

19:20 38. Ikast/Bording-FIF 1,65 7,65 1,95

19:20 39. Kolding HK-Skjern 3,45 7,90 1,20

19:20 40. Viborg-Kolding IF 3,45 7,90 1,20

19:20 41. Flensburg-Wallau-M. 1,15 7,35 4,10

19:20 42. Schwerin-Willstatt 1,35 6,90 2,75

19:50 43. Gøppingen-T. Essen 1,90 7,40 1,70

19:50 44. Schwartau-Magdeburg 2,75 6,90 1,35

20:05 45. Tjekkiet-Belgien R1 1,55 3,10 3,60

20:05 46. Tjekkiet-Belgien (H 0-1) 2,85 3,25 1,70

20:20 47. Tyskland-Ukraine R2/M/TD1 1,30 3,50 5,15

20:20 48. Tyskland-Ukraine (H 0-1) 2,15 3,25 2,10

20:20 49. Lemgo-Kiel DSF 1,40 7,00 2,55

22:00 50. Brasilien-Venezuela R2 1,05 4,55 13,0

22:00 51. Chile-Ecuador R2 2,05 2,90 2,40

22:00 52. Paraguay-Colombia R3 1,95 3,15 2,40

22:00 53. Peru-Bolivia R1 1,50 3,10 3,85

22:00 54. Uruguay-Argentina R1 1,80 3,10 2,70

22:00 55. Anaheim-San Jose 2,25 3,30 2,00

22:00 56. NY Rangers-Philadel CAN 1,75 3,45 2,60

22:00 57. Pittsburgh-NY Islanders Odds onsdag

22:00 58. Boston-Indiana Odds onsdag

22:00 59. Phoenix-Orlando Odds onsdag

22:00 60. Washington-Milwaukee 1,80 9,50 1,70

Torsdag den 15. november

15:20 61. Iran-Irland R3/EUR 2,15 3,05 2,20

18:50 62. Herlev-Odense (ISH) 2,95 4,10 1,50

18:50 63. Herning-Aalborg (ISH) 1,20 4,90 4,75

18:50 64. AIK-Djurgården Odds onsdag

18:50 65. HV 71-V Frølunda Odds onsdag

18:50 66. Linkøping-Luleå Odds onsdag

18:50 67. MoDo-Brynæs Odds onsdag

18:50 68. Sødertælje-Færjestad Odds onsdag

18:50 69. Timrå-Malmø Odds onsdag

20:35 70. Stockport-Norwich R2 3,00 2,90 1,75

22:00 71. Calgary-Chicago Odds onsdag

22:00 72. Los Angeles-Dallas 2,00 3,30 2,25

22:00 73. Ottawa-Carolina Odds onsdag

22:00 74. Denver-Orlando Odds onsdag

22:00 75. Houston-LA Lakers Odds onsdag

22:00 76. New York-Miami Odds onsdag

Tips 13

Dansk Tipstjeneste meddeler, at den på basis af 10 eksperters chancevurdering udarbejdede tendens, der danner grundlaget for statskontrollens tendenslodtrækning for spilleuge 46 - kampdag 17. november 2001 er:

Aston Villa-Middlesbrough 65 22 13

Derby-Southampton 50 31 19

Fulham-Newcastle 32 30 38

Manchester U-Leicester 77 13 10

Tottenham-Arsenal 25 32 43

Barnsley-Wimbledon 35 32 33

Bradford-Walsall 65 22 13

Coventry-Burnley 52 29 19

Crystal Palace-Crewe 67 22 11

Grimsby-Millwall 32 35 33

Nottingham F-Preston 47 29 24

Rotherham-West Bromwich 19 30 51

Sheffield U-Birmingham 32 41 27

Tips12

Dansk Tipstjeneste meddeler, at den på basis af 10 eksperters chancevurdering udarbejdede tendens, der danner grundlaget for statskontrollens tendenslodtrækning for spilleuge 46 - kampdag 18. november 2001 er:

FC København-Viborg 73 17 10

Esbjerg-Brøndby 20 30 50

Lyngby FC-AB 24 27 49

Silkeborg-AaB 24 29 47

Vejle-AGF 33 36 31

Everton-Chelsea 34 35 31

Ipswich-Bolton 44 28 28

Sunderland-Leeds 25 35 40

Juventus-Parma 67 19 14

Lecce-Bologna 32 36 32

Milan-Piacenza 73 16 11

Udinese-Lazio 31 34 35

Tips 13

Danmark-Holland 1-1 (X)

England-Sverige 1-1 (X)

Belgien-Tjekkiet 1-0 (1)

Slovenien-Rumænien 2-1 (1)

Ukraine-Tyskland 1-1 (X)

Østrig-Tyrkiet 0-1 (2)

B 1913-Hvidovre 2-2 (X)

FC Aarhus-B 1909 4-3 (1)

Kolding IF-Horsens 1-4 (2)

Birkerød-Korup 2-2 (X)

HIK-Hjørring 3-2 (1)

Næsby-Ølstykke 0-2 (2)

Skjold-Dalum 1-0 (1)

Præmieprognose

13 rigtige: 74.377 kr.

12 rigtige: 1.294 kr.

11 rigtige: 130 kr.

10 rigtige: 28 kr.

Tips 12

Farum-Brønshøj 1-0 (1)

Fredericia-Randers Freja 1-0 (1)

HFK Sønderjyl.-Herfølge 3-1 (1)

Køge-Frem 0-2 (2)

Skive-B 93 5-1 (1)

Holstebro-Næstved 3-1 (1)

Kalundborg-FC Nordjylland 2-2 (X)

Svendborg-Fremad Amager 2-0 (1)

Como-Brescia 1-0 (1)

Lazio-Siena 2-1 (1)

Messina-Parma 0-2 (2)

Piacenza-Roma 2-1 (1)

Præmieprognose

12 rigtige: 30.370 kr.

11 rigtige: 1.002 kr.

10 rigtige: 125 kr.

Lotto

Vindertal

13-15-20-22-24-28-29

Tillægstal

2-3

Præmieprognose

7 vindertal 6.108.890 kr.

6 vindertal+1 tillæg 66.672 kr.

6 vindertal 3.370 kr.

5 vindertal 139 kr.

4 vindertal 40 kr.

Joker

Vindertal

2-7-7-9-4-9-1

Præmieprognose

7 vindertal INGEN/0 kr.

6 vindertal 1.703.389 kr.

5 vindertal 24.378 kr.

4 vindertal 2.085 kr.

3 vindertal 240 kr.

2 vindertal 50 kr.

Dusino

Tolv vindertal

1-2-3-6-9-12-13-14-15 17-21-22

Præmieprognose

12 rigtige INGEN/0 kr.

11 rigtige 3.248 kr.

10 rigtige 105 kr.

9 rigtige 25 kr.

Måljagt 2

1. England-Sverige 1-1

2. Ukraine-Tyskland 1-1

3. Danmark-Holland 1-1

Vinderodds: 130.17