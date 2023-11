Oddset

Tips til Den Lange

DAGENS TIP

Lørdag den 6. oktober

19. Polen-Ukraine.

To-tal til odds 2,35.

Kommentar: Polen har allerede kvalificeret sig til VM-slutrunden. Derfor tror Berlingske Tidende på sejr til Ukraine, der i Polen har andenpladsen at spille for. Hviderusland er ét point efter Ukraine, og har derfor alt at spille for i udekampen mod Wales. Og da Wales ikke kan nå andet end puljens fjerdeplads, bør Hviderusland ikke få problemer med at vinde, og dermed sætte Ukraine alvorligt under pres.ce