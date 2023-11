Oddset: Den Lange, Tips til Den Lange, Tips13, Tips12, Dusino, Lottotal, Joker og Vikinglotto

Den Lange



Spillerunde 4



(Spilstop, række, kampnummer, kamp, Resultat-tabel, TV og odds for 1, X, 2)



Onsdag den 27. juni



12.50 TEN 10. Wimbledon-Tennis ZUL Odds onsdag

12.50 TEN 11. Wimbledon-Tennis ZUL Odds onsdag

12.50 TEN 12. Wimbledon-Tennis ZUL Odds onsdag

12.50 TEN 13. Wimbledon-Tennis ZUL Odds onsdag

14.50 EMD 14. Tyskland-Rusland R2/ARD 1,30 3,50 5,15

16.50 EMD 15. Sverige-England R2/EUR 1,40 3,50 4,00

17.20 FIN 16. Kups-Mypa R2 2,40 2,75 2,15

17.50 NOP 17. Skeid-Bryne 2,50 3,25 1,85

18.50 SVE 18. AIK-Ørgryte R2 1,85 2,75 2,90

18.50 H 19. AIK-Ørgryte (0-1) 3,80 3,40 1,45

Torsdag den 28. juni



12.50 TEN 20. Balcells/Carlsen-Canas/Gaudio ZUL Odds evt onsdag

12.50 TEN 21. Siemerink/Pless-Calatrava/Kiefer ZUL Odds evt onsdag

12.50 TEN 22. Wimbledon-Tennis ZUL Odds torsdag

12.50 TEN 23. Wimbledon-Tennis ZUL Odds torsdag

12.50 TEN 24. Wimbledon-Tennis ZUL Odds torsdag

12.50 TEN 25. Wimbledon-Tennis ZUL Odds torsdag

17.20 FIN 26. FC Haka-FC Inter R2 1,40 3,35 4,25

17.20 FIN 27. FC Jazz-FC Jokerit R2 1,90 2,80 2,75

17.20 FIN 28. FC Lahti-Atlantis R2 2,20 2,75 2,35

17.20 FIN 29. Tampere U-Rops R2 1,30 3,50 5,15

17.20 EMD 30. Frankrig-Danmark R/DR2 1,75 2,90 3,00

19.35 EMD 31. Norge-Italien R/NRK 1,20 3,85 6,40

Fredag den 29. juni



12.50 TEN 32. Wimbledon-Tennis ZUL Odds fredag

12.50 TEN 33. Wimbledon-Tennis ZUL Odds fredag

12.50 TEN 34. Wimbledon-Tennis ZUL Odds fredag

12.50 TEN 35. Wimbledon-Tennis ZUL Odds fredag

12.50 TEN 36. Wimbledon-Tennis ZUL Odds fredag

12.50 TEN 37. Wimbledon-Tennis ZUL Odds fredag

Lørdag den 30. juni



12.50 F1 38. Barrichello-Hakkinen 2,05 3,10 2,30

12.50 F1 39. Coulthard-J.P. Montoya 1,90 2,95 2,60

12.50 F1 40. M.Schumacher-R.Schumacher 1,50 4,70 2,70

12.50 TEN 41. Wimbledon-Tennis ZUL Odds lørdag

12.50 TEN 42. Wimbledon-Tennis ZUL Odds lørdag

14.00 EMD 43. England-Tyskland R/ZDF Odds torsdag

14.00 EMD 44. Sverige-Rusland R/SV2 Odds torsdag

14.50 ITC 45. Basel-Grindavik R3 1,30 3,80 4,60

14.50 ITC 46. Celik Zenica-Gent R3 2,10 2,95 2,30

14.50 ITC 47. Dinamo Minsk-Hapoel Haifa R3 1,75 3,15 2,80

14.50 ITC 48. FC Synot Stare Mest-U.Craiova R3 1,60 3,15 3,30

14.50 ITC 49. Metalurgs Liepa.-Heerenveen R3 2,50 3,10 1,90

14.50 ITC 50. Paris SG-FC Jazz R Odds fredag

14.50 ITC 51. Pobeda-Rizespor R3 1,75 3,15 2,80

14.50 ITC 52. Slaven Belupo-Bastia R2 2,25 2,80 2,25

14.50 ITC 53. Spartak Varna-FC Tavriya Simferop R3 1,60 3,30 3,15

14.50 ITC 54. Sturm Graz-Lausanne R2 1,65 3,10 3,15

14.50 ITC 55. Tiligul-Tatabanya R3 1,90 3,10 2,50

14.50 ITC 56. Troyes-Georgia Tbilisi R3 1,25 4,00 5,00

14.50 ITC 57. Zaglebie Lubin-Lokeren R2 1,90 2,95 2,60

20.50 VMK 58. Marokko-Egypten R2 1,60 2,85 3,70

20.50 SPP 59. Zaragoza-Celta Vigo R2 2,75 2,70 1,95

21.50 VMK 60. Trinidad/Tobago-Jamaica R2 2,00 2,90 2,50

Søndag den 1. juli



14.50 ITC 61. OB-AIK R Odds torsdag

14.50 ITC 62. 1860 München-FK Sartid R3 1,40 3,55 3,95

16.20 EMD 63. Danmark-Norge R/DR2 Odds fredag

16.20 EMD 64. Frankrig-Italien R/EUR Odds fredag

16.50 SVE 65. Elfsborg-Djurgården R2 1,85 2,75 2,90

16.50 SVE 66. Hæcken-Trelleborg R2 1,65 2,90 3,35

16.50 SV1 67. Cafe Opera-V Frølunda 1,70 2,85 3,25

16.50 SV1 68. Landskrona-Brage 1,40 3,20 4,50

16.50 SV1 69. Motala AIF-Mjællby 3,35 2,90 1,65

16.50 SV1 70. Sylvia-Enkøping 2,15 2,60 2,50

17.50 VMK 71. Liberia-Ghana R1 1,70 3,10 2,95

17.50 ITC 72. Publikum Celje-Petrzalka R3 1,60 3,30 3,15

17.50 NOR 73. Bodø/Glimt-Sogndal R3 1,80 3,10 2,70

17.50 NOR 74. Bryne-Lyn R Odds torsdag

17.50 NOR 75. Molde-Viking R3 2,20 2,95 2,20

17.50 NOR 76. Moss-Stabæk R3 2,45 3,05 1,95

17.50 NOR 77. Strømsgodset-Odd-Grenland R3 2,45 3,05 1,95

17.50 NOR 78. Tromsø-Lillestrøm R3 2,45 3,05 1,95

18.50 VMK 79. Mexico-USA R2 2,25 2,80 2,25

19.50 VMK 80. Sudan-Nigeria R2 2,35 2,75 2,20

19.55 NOR 81. Rosenborg-Brann R3/NRK 1,40 3,55 3,95

20.50 VMK 82. Uruguay-Brasilien R2/M/3+ 2,65 2,60 2,05

22.00 VMK 83. Honduras-Costa Rica R1 1,80 2,70 3,10

Mandag den 2. juli



12.50 TEN 84. Wimbledon-Tennis ZUL Odds søndag

12.50 TEN 85. Wimbledon-Tennis ZUL Odds søndag

12.50 TEN 86. Wimbledon-Tennis ZUL Odds søndag

12.50 TEN 87. Wimbledon-Tennis ZUL Odds søndag

18.50 SVE 88. Ørebro-Halmstad R Odds onsdag

18.50 SVE 89. Hammarby-Helsingborg R2 2,80 2,75 1,90

18.50 SVE 90. Malmø FF-Sundsvall R Odds onsdag

Tips til Den Lange



DAGENS TIP



Onsdag den 27. juni



18. AIK Stockholm-Örgryte.

To-tal til odds 2,90.

Kommentar: AIK Stockholm, som på søndag møder OB i Toto Cupen, tager i aften i mod et af de bedste hold i Allsvenskan. Örgryte er med fremme i mesterskabskampen, og Berlingske Tidende tror på, at holdet kan levere en lille overraskelse i aften. Örgryte vil sandsynligvis ikke nøjes med at spille på uafgjort, men satse på at få alle tre point med hjem. -ce

Tips13



Dansk Tipstjeneste meddeler, at den på basis af 10 eksperters chancevurdering udarbejdede tendens, der danner grundlaget for statskontrollens tendenslodtrækning for spilleuge 26 - kampdag 30. juni - 2. juli 2001 er:

Berlingske Tidendes Tips i parentes:



1. 1860 München-FK Sartid 57 26 17 (1)

2. Basel-Grindavik 60 25 15 (1)

3. Celik Zenica-Gent 43 33 24 (X)

4. Dinamo Minsk-Hapoel Haifa 55 27 18 (1)

5. FC Synot Stare Mesto-U.Craiova 33 36 31 (X)

6. Metalurgs Liepa.-Heerenveen 24 32 44 (2)

7. OB-AIK 30 34 36 (X)

8. Paris SG-FC Jazz 72 16 12 (1)

9. Pobeda-Rizespor 50 28 22 (1)

10. Slaven Belupo-Bastia 42 30 28 (1)

11. Sturm Graz-Lausanne 48 30 22 (X)

12. Troyes-Georgia Tbilisi 51 29 20 (1)

13. Zaglebie Lubin-Lokeren 47 30 23 (X)

Tips13



Kampdag weekenden 23. - 24. juni.

1. AIK-Carmarthen Town 3-0 (1)

2. Denizlispor-Celik Zenica 3-5 (2)

3. FC Shirak-Tatabanya 1-3 (2)

-----------------------------------------------

4. FK Sartid-Dundee FC 5-2 (1)

5. Gloria Bistrita-FC Jazz 2-1 (1)

6. KS Bylis-U.Craiova 0-1 (2)

-----------------------------------------------

7. Lokeren-B 68 Toftir 0-0 (X)

8. Pobeda-NK Zagreb 1-1 (X)

9. Publikum Celje-AGF 7-1 (1)

-----------------------------------------------

10. Ried-Georgia Tbilisi 2-1 (1)

11. Slaven Belupo-Anorthosis 7-0 (1)

12. Spartak Varna-Groclin 4-0 (1)

13. TVMK Tallinn-Hapoel Haifa 0-1 (2)

Præmieprognose



13 rigtige 72.508 kr.



12 rigtige 2.353 kr.

11 rigtige 138 kr.

10 rigtige 24 kr.

Dusino



Søndag den 24. juni



Tolv vindertal



3-7-8-11-13-14-15-16-18-21-22-24

Præmieprognose

12 Rigtige INGEN/0 Kr.



11 Rigtige 2.980 Kr.

10 Rigtige 106 Kr.

9 Rigtige 26 Kr.

Lotto



Lørdag den 23. juni



VINDERTAL

3-9-20-24-28-31-33

TILLÆGSTAL

7-17

Præmieprognose

7 vindertal 1.893.380 kr.



6 vindertal+1 tillæg 38.395 kr.

6 vindertal 3.218 kr.

5 vindertal 131 kr.

4 vindertal 33 kr.

Joker



Lørdag den 23. juni



VINDERTAL

3-4-7-0-2-5-1

Præmieprognose

7 vindertal INGEN/0 kr.



6 vindertal 400.822 kr.

5 vindertal 25.079 kr.

4 vindertal 2.534 kr.

3 vindertal 267 kr.

2 vindertal 52 kr.

Onsdags-Lotto



Onsdag den 20. juni



VINDERTAL

8-10-14-20-31-45

TILLÆGSTAL

11-27

Præmieprognose



6 vindertal 1.125.861 kr.



5 vindertal+1 tillæg 65.239 kr.

5 vindertal 5.178 kr.

4 vindertal 124 kr.

3 vindertal 30 kr.