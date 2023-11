Oddset: Den Lange, Tips til Den Lange, Tips13, Tips12, Dusino, Lottotal, Joker og Vikinglotto

Den Lange



Spillerunde 4



(Spilstop, række, kampnummer, kamp, Resultat-tabel, TV og odds for 1, X, 2)



Tirsdag den 26. juni



12.50 TEN 1. Balcells-Carlsen ZUL 2,60 2,95 1,90

12.50 TEN 2. Hewitt-Gustafsson ZUL 1,20 3,70 6,85

12.50 TEN 3. M. Sucha-Davenport ZUL 14,0 3,75 1,10

12.50 TEN 4. P. Wessels-Agassi ZUL 5,25 3,45 1,30

12.50 TEN 5. S. Asagoe-Venus Williams ZUL 14,0 3,75 1,10

12.50 TEN 6. Siemerink-Pless ZUL 1,75 2,95 2,95

12.50 TEN 7. Vacek-Rafter ZUL 6,85 3,70 1,20

18.50 SVE 8. Halmstad-Malmø FF R2 1,60 2,95 3,50

18.50 H 9. Halmstad-Malmø FF (0-1) 3,30 3,15 1,60

Onsdag den 27. juni



12.50 TEN 10. Wimbledon-Tennis ZUL Odds onsdag

12.50 TEN 11. Wimbledon-Tennis ZUL Odds onsdag

12.50 TEN 12. Wimbledon-Tennis ZUL Odds onsdag

12.50 TEN 13. Wimbledon-Tennis ZUL Odds onsdag

14.50 EMD 14. Tyskland-Rusland R2/ARD 1,30 3,50 5,15

16.50 EMD 15. Sverige-England R2/EUR 1,40 3,50 4,00

17.20 FIN 16. Kups-Mypa R2 2,40 2,75 2,15

17.50 NOP 17. Skeid-Bryne 2,50 3,25 1,85

18.50 SVE 18. AIK-Ørgryte R2 1,85 2,75 2,90

18.50 H 19. AIK-Ørgryte (0-1) 3,80 3,40 1,45

Torsdag den 28. juni



12.50 TEN 20. Balcells/Carlsen-Canas/Gaudio ZUL Odds evt onsdag

12.50 TEN 21. Siemerink/Pless-Calatrava/Kiefer ZUL Odds evt onsdag

12.50 TEN 22. Wimbledon-Tennis ZUL Odds torsdag

12.50 TEN 23. Wimbledon-Tennis ZUL Odds torsdag

12.50 TEN 24. Wimbledon-Tennis ZUL Odds torsdag

12.50 TEN 25. Wimbledon-Tennis ZUL Odds torsdag

17.20 FIN 26. FC Haka-FC Inter R2 1,40 3,35 4,25

17.20 FIN 27. FC Jazz-FC Jokerit R2 1,90 2,80 2,75

17.20 FIN 28. FC Lahti-Atlantis R2 2,20 2,75 2,35

17.20 FIN 29. Tampere U-Rops R2 1,30 3,50 5,15

17.20 EMD 30. Frankrig-Danmark R/DR2 Odds tirsdag

19.35 EMD 31. Norge-Italien R/NRK Odds tirsdag

Fredag den 29. juni



12.50 TEN 32. Wimbledon-Tennis ZUL Odds fredag

12.50 TEN 33. Wimbledon-Tennis ZUL Odds fredag

12.50 TEN 34. Wimbledon-Tennis ZUL Odds fredag

12.50 TEN 35. Wimbledon-Tennis ZUL Odds fredag

12.50 TEN 36. Wimbledon-Tennis ZUL Odds fredag

12.50 TEN 37. Wimbledon-Tennis ZUL Odds fredag

Lørdag den 30. juni



12.50 F1 38. Barrichello-Hakkinen 2,05 3,10 2,30

12.50 F1 39. Coulthard-J.P. Montoya 1,90 2,95 2,60

12.50 F1 40. M.Schumacher-R.Schumacher 1,50 4,70 2,70

12.50 TEN 41. Wimbledon-Tennis ZUL Odds lørdag

12.50 TEN 42. Wimbledon-Tennis ZUL Odds lørdag

14.00 EMD 43. England-Tyskland R/ZDF Odds torsdag

14.00 EMD 44. Sverige-Rusland R/SV2 Odds torsdag

14.50 ITC 45. Basel-Grindavik R3 1,30 3,80 4,60

14.50 ITC 46. Celik Zenica-Gent R3 2,10 2,95 2,30

14.50 ITC 47. Dinamo Minsk-Hapoel Haifa R3 1,75 3,15 2,80

14.50 ITC 48. FC Synot Stare Mest-U.Craiova R3 1,60 3,15 3,30

14.50 ITC 49. Metalurgs Liepa.-Heerenveen R3 2,50 3,10 1,90

14.50 ITC 50. Paris SG-FC Jazz R Odds fredag

14.50 ITC 51. Pobeda-Rizespor R3 1,75 3,15 2,80

14.50 ITC 52. Slaven Belupo-Bastia R2 2,25 2,80 2,25

14.50 ITC 53. Spartak Varna-FC Tavriya Simferop R3 1,60 3,30 3,15

14.50 ITC 54. Sturm Graz-Lausanne R2 1,65 3,10 3,15

14.50 ITC 55. Tiligul-Tatabanya R3 1,90 3,10 2,50

14.50 ITC 56. Troyes-Georgia Tbilisi R3 1,25 4,00 5,00

14.50 ITC 57. Zaglebie Lubin-Lokeren R2 1,90 2,95 2,60

20.50 VMK 58. Marokko-Egypten R2 1,60 2,85 3,70

20.50 SPP 59. Zaragoza-Celta Vigo R2 2,75 2,70 1,95

21.50 VMK 60. Trinidad/Tobago-Jamaica R2 2,00 2,90 2,50

Søndag den 1. juli



14.50 ITC 61. OB-AIK R Odds torsdag

14.50 ITC 62. 1860 München-FK Sartid R3 1,40 3,55 3,95

16.20 EMD 63. Danmark-Norge R/DR2 Odds fredag

16.20 EMD 64. Frankrig-Italien R/EUR Odds fredag

16.50 SVE 65. Elfsborg-Djurgården R2 1,85 2,75 2,90

16.50 SVE 66. Hæcken-Trelleborg R2 1,65 2,90 3,35

16.50 SV1 67. Cafe Opera-V Frølunda 1,70 2,85 3,25

16.50 SV1 68. Landskrona-Brage 1,40 3,20 4,50

16.50 SV1 69. Motala AIF-Mjællby 3,35 2,90 1,65

16.50 SV1 70. Sylvia-Enkøping 2,15 2,60 2,50

17.50 VMK 71. Liberia-Ghana R1 1,70 3,10 2,95

17.50 ITC 72. Publikum Celje-Petrzalka R3 1,60 3,30 3,15

17.50 NOR 73. Bodø/Glimt-Sogndal R3 1,80 3,10 2,70

17.50 NOR 74. Bryne-Lyn R Odds torsdag

17.50 NOR 75. Molde-Viking R3 2,20 2,95 2,20

17.50 NOR 76. Moss-Stabæk R3 2,45 3,05 1,95

17.50 NOR 77. Strømsgodset-Odd-Grenland R3 2,45 3,05 1,95

17.50 NOR 78. Tromsø-Lillestrøm R3 2,45 3,05 1,95

18.50 VMK 79. Mexico-USA R2 2,25 2,80 2,25

19.50 VMK 80. Sudan-Nigeria R2 2,35 2,75 2,20

19.55 NOR 81. Rosenborg-Brann R3/NRK 1,40 3,55 3,95

20.50 VMK 82. Uruguay-Brasilien R2/M/3+ 2,65 2,60 2,05

22.00 VMK 83. Honduras-Costa Rica R1 1,80 2,70 3,10

Mandag den 2. juli



12.50 TEN 84. Wimbledon-Tennis ZUL Odds søndag

12.50 TEN 85. Wimbledon-Tennis ZUL Odds søndag

12.50 TEN 86. Wimbledon-Tennis ZUL Odds søndag

12.50 TEN 87. Wimbledon-Tennis ZUL Odds søndag

18.50 SVE 88. Ørebro-Halmstad R Odds onsdag

18.50 SVE 89. Hammarby-Helsingborg R2 2,80 2,75 1,90

18.50 SVE 90. Malmø FF-Sundsvall R Odds onsdag

Tips til Den Lange



DAGENS TIP



Tirsdag den 26. juni



8. Halmstad-Malmö FF.

Kryds til odds 2,95.

Kommentar: Dagens kamp i Allsvenskan ligner en jævnbyrdig affære, når mestrene fra Halmstad tager i mod de fremadstormende oprykkere fra Malmö FF. Halmstad har svært ved at følge op på den fantastiske sæson holdet havde sidste år. Kun 14 point i de første 10 kampe er ikke noget der skræmmer modstanderne, og da slet ikke Malmö FF, som er noteret for 16 point i 10 kampe.-ce

Tips-service



Af Carsten Egeholt

Paris SG er bedre end Jazz

Franske Paris Saint Germain ligner Tips13-kuponens største favorit i denne uge. Holdet tager i Toto Cupens anden runde i mod finske FC Jazz, som i første runde sendte rumænske Gloria Bistrita ud af turneringen, på reglen om flest scorede udebanemål. AGF blev i første runde sendt ud af årets Toto Cup, da holdet i Slovenien led en afsindigt stort 7-1 nederlag i mod upåagtede Publikum Celje. AGF havde vundet det første opgør med 1-0. AGF-træner John Stampe mener, at klubben aldrig burde have deltaget i Toto Cupen, som ligger midt i spillernes korte ferie-periode, men beslutningen om deltagelse var allerede truffet inden Stampes tiltrædelse. Måske derfor valgte Stampe at prøve mange reservespillere og ynglingespillere i Slovenien. Man skulle tro, at Toto Cupen var en fin chance for klubberne for at komme til at konkurrere europæisk, som man så ofte hører klublederne sukke efter. Men virkeligheden er en anden. Turneringens termin gør, at klubberne betragter Toto Cupen som en tipsturnering, der af UEFA kun holdes i gang for at sikre sommertipningen i diverse lande. Hvis man rykkede turneringen til senere i juli ville det til gengæld være helt optimalt for klubberne, der så kunne bruge turnering som en slags opstart på den nye sæson. Nu er det op til fynske OB at forsvare de danske farver i sommerturneringen, hvor der trods alt er tre pladser til UEFA Cupens første runde på højkant. OB træder ind i turneringens anden runde, hvor weekendens modstander bliver AIK Stockholm, som i første runde vandt så sikkert som 3-0 samlet over Carmarthen Town fra Wales. I Odense satser vi på pointdelingen, men da AIK Stockholm bør have en fordel af, at Allsvenskan er i fuld gang, så skal der eventuelt halvgarderes til svenskernes fordel. Paris Saint Germain sluttede i år som nummer ni i den franske 1. division. Holdet træder ind i Toto Cupens anden runde, hvor modstanderen bliver FC Jazz fra Finland. Alt andet end en sikker hjemmesejr vil være en stor overraskelse på trods af, at den finske liga lige som den svenske er igangværende.

Tips13



Dansk Tipstjeneste meddeler, at den på basis af 10 eksperters chancevurdering udarbejdede tendens, der danner grundlaget for statskontrollens tendenslodtrækning for spilleuge 26 - kampdag 30. juni - 2. juli 2001 er:

Berlingske Tidendes Tips i parentes:



1. 1860 München-FK Sartid 57 26 17 (1)

2. Basel-Grindavik 60 25 15 (1)

3. Celik Zenica-Gent 43 33 24 (X)

4. Dinamo Minsk-Hapoel Haifa 55 27 18 (1)

5. FC Synot Stare Mesto-U.Craiova 33 36 31 (X)

6. Metalurgs Liepa.-Heerenveen 24 32 44 (2)

7. OB-AIK 30 34 36 (X)

8. Paris SG-FC Jazz 72 16 12 (1)

9. Pobeda-Rizespor 50 28 22 (1)

10. Slaven Belupo-Bastia 42 30 28 (1)

11. Sturm Graz-Lausanne 48 30 22 (X)

12. Troyes-Georgia Tbilisi 51 29 20 (1)

13. Zaglebie Lubin-Lokeren 47 30 23 (X)

Tips13



Kampdag weekenden 23. - 24. juni.

1. AIK-Carmarthen Town 3-0 (1)

2. Denizlispor-Celik Zenica 3-5 (2)

3. FC Shirak-Tatabanya 1-3 (2)

-----------------------------------------------

4. FK Sartid-Dundee FC 5-2 (1)

5. Gloria Bistrita-FC Jazz 2-1 (1)

6. KS Bylis-U.Craiova 0-1 (2)

-----------------------------------------------

7. Lokeren-B 68 Toftir 0-0 (X)

8. Pobeda-NK Zagreb 1-1 (X)

9. Publikum Celje-AGF 7-1 (1)

-----------------------------------------------

10. Ried-Georgia Tbilisi 2-1 (1)

11. Slaven Belupo-Anorthosis 7-0 (1)

12. Spartak Varna-Groclin 4-0 (1)

13. TVMK Tallinn-Hapoel Haifa 0-1 (2)

Præmieprognose



13 rigtige 72.508 kr.



12 rigtige 2.353 kr.

11 rigtige 138 kr.

10 rigtige 24 kr.

Dusino



Søndag den 24. juni



Tolv vindertal



3-7-8-11-13-14-15-16-18-21-22-24

Præmieprognose

12 Rigtige INGEN/0 Kr.



11 Rigtige 2.980 Kr.

10 Rigtige 106 Kr.

9 Rigtige 26 Kr.

Lotto



Lørdag den 23. juni



VINDERTAL

3-9-20-24-28-31-33

TILLÆGSTAL

7-17

Præmieprognose

7 vindertal 1.893.380 kr.



6 vindertal+1 tillæg 38.395 kr.

6 vindertal 3.218 kr.

5 vindertal 131 kr.

4 vindertal 33 kr.

Joker



Lørdag den 23. juni



VINDERTAL

3-4-7-0-2-5-1

Præmieprognose

7 vindertal INGEN/0 kr.



6 vindertal 400.822 kr.

5 vindertal 25.079 kr.

4 vindertal 2.534 kr.

3 vindertal 267 kr.

2 vindertal 52 kr.

Onsdags-Lotto



Onsdag den 20. juni



VINDERTAL

8-10-14-20-31-45

TILLÆGSTAL

11-27

Præmieprognose



6 vindertal 1.125.861 kr.



5 vindertal+1 tillæg 65.239 kr.

5 vindertal 5.178 kr.

4 vindertal 124 kr.

3 vindertal 30 kr.