Den Lange



Spillerunde 3



(Spilstop, række, kampnummer, kamp, Resultat-tabel, TV og odds for 1, X, 2)



Onsdag den 20. juni



17.20 FIP 3. FC Jazz-Tampere U R2 2,60 2,75 2,00

17.20 FIP 4. Kups-FC Inter R2 1,95 2,80 2,65

17.20 FIN 5. Mypa-FC Haka R2 1,95 2,70 2,75

18.50 DP 6. FC Bornholm-FB 2,30 3,10 2,05

18.50 DP 7. Hjørring-Frederikshavn 1,30 3,90 4,50

18.50 DP 8. Nykøbing F All.-Næstved 2,40 3,15 1,95

18.50 DP 9. Skjold-HIK 1,75 3,25 2,70

18.50 DP 10. Slagelse-Korup 1,85 3,25 2,50

18.50 SVE 11. Sundsvall-AIK R2 2,65 2,70 2,00

18.50 SV1 12. GAIS-Øster 2,15 2,60 2,50

21.20 SPP 13. Atletico Madrid-Zaragoza R2 1,70 2,85 3,25

21.20 H 14. Atletico Madrid-Zaragoza (0-1) 3,45 3,20 1,55

22.00 VMK 15. Costa Rica-Jamaica R2 1,60 2,95 3,50

22.00 VMK 16. Honduras-Mexico R2 2,20 2,65 2,40

22.00 VMK 17. USA-Trinidad/Tobago R2 1,25 3,65 5,70

22.00 MLS 18. New England-Colorado R3 1,55 3,15 3,50

Torsdag den 21. juni



12.50 GOL 19. Great North Open-1.runde Odds onsdag

12.50 GOL 20. Great North Open-1.runde Odds onsdag

12.50 GOL 21. Great North Open-1.runde Odds onsdag

12.50 GOL 22. Great North Open-1.runde Odds onsdag

18.50 DP 23. Thisted-Nørresundby 2,90 3,20 1,70

18.50 SVE 24. Ørgryte-Elfsborg R2 1,85 2,75 2,90

18.50 H 25. Ørgryte-Elfsborg (0-1) 3,85 3,35 1,45

18.50 1.h 26. Ørgryte-Elfsborg 1.halv. 2,30 1,95 3,35

19.50 ITA 27. Verona-Reggina R1 1,60 2,75 3,85

19.50 H 28. Verona-Reggina (0-1) 3,45 3,00 1,60

19.50 1.h 29. Verona-Reggina 1.halv. 2,10 1,85 4,30

21.20 SPP 30. Celta Vigo-FC Barcelona R2 2,20 2,75 2,35

21.20 1.h 31. Celta Vigo-Barcelona 1.halv 2,70 1,90 2,85

Fredag den 22. juni



12.50 GOL 32. Great North Open-2.runde Odds torsdag

12.50 GOL 33. Great North Open-2.runde Odds torsdag

12.50 GOL 34. Great North Open-2.runde Odds torsdag

12.50 GOL 35. Great North Open-2.runde Odds torsdag

18.50 1.h 36. Brann-Molde 1.halvleg 2,10 1,95 3,85

18.50 NOR 37. Brann-Molde R3/N2 1,60 3,15 3,30

18.50 H 38. Brann-Molde (0-1) 3,20 3,20 1,60

Lørdag den 23. juni



12.50 F1 39. Barrichello-J.P. Montoya DR1 2,00 2,00 4,00

12.50 F1 40. Hakkinen-R.Schumacher DR1 2,35 2,75 2,20

12.50 F1 41. Irvine-Alesi DR1 2,35 3,40 1,90

12.50 F1 42. K. Raikkonen-O. Panis DR1 2,15 2,95 2,25

12.50 F1 43. M.Schumacher-Coulthard DR1 1,55 5,35 2,40

12.50 F1 44. Villeneuve-Trulli DR1 2,25 2,85 2,20

14.50 ITC 45. AIK-Carmarthen Town R Odds torsdag

15.50 ITC 46. Cliftonville-Tiligul R3 1,65 3,25 3,00

15.50 ITC 47. Gloria Bistrita-FC Jazz R Odds torsdag

15.50 ITC 48. Metalurgs Liepa.-Cork R3 1,35 3,70 4,20

15.50 ITC 49. TVMK Tallinn-Hapoel Haifa R3 2,10 3,15 2,20

16.50 ITC 50. Slaven Belupo-Anorthosis R3 1,20 4,25 5,55

17.20 ITC 51. FK Sartid-Dundee FC R2 1,50 3,20 3,70

17.20 ITC 52. KS Bylis-U.Craiova R3 2,20 2,95 2,20

17.20 ITC 53. Publikum Celje-AGF R2 1,80 3,00 2,80

21.20 SPP 54. Zaragoza-Atletico Madrid R Odds torsdag

21.50 MLS 55. Los Angeles-MetroStars R2 1,80 2,80 3,00

22.00 MLS 56. Chicago-New England R Odds torsdag

22.00 MLS 57. Dallas-Columbus R2 1,50 3,20 3,70

22.00 MLS 58. San Jose-Kansas City R2 1,45 3,10 4,25

22.00 MLS 59. Tampa Bay-D.C. United R2 2,60 2,95 1,90

Søndag den 24. juni



13.50 ITC 60. FC Shirak-Tatabanya R3 1,70 3,45 2,70

14.50 ITC 61. FC Vilash-Grindavik R3 1,80 3,10 2,70

16.20 ITC 62. Spartak Varna-Groclin R3 1,80 3,10 2,70

16.50 ITC 63. Petrzalka-Ekranas R3 1,35 3,70 4,20

16.50 ITC 64. Pobeda-NK Zagreb R3 1,70 3,20 2,90

16.50 ITC 65. Ried-Georgia Tbilisi R3 1,50 3,40 3,50

16.50 SVE 66. Norrkøping-Hæcken R2 1,70 2,85 3,25

16.50 H 67. Norrkøping-Hæcken (0-1) 3,45 3,20 1,55

16.50 SV1 68. Gefle-Assyriska 1,55 2,95 3,80

16.50 SV1 69. IFK Malmø-Umeå 1,65 2,90 3,35

16.50 SV1 70. Væsterås-Kalmar FF 2,35 2,55 2,35

17.50 ITC 71. Denizlispor-Celik Zenica R3 1,55 3,35 3,30

17.50 ITA 72. Reggina-Verona R Odds fredag

17.50 NOR 73. Lillestrøm-Moss R3 1,40 3,55 3,95

17.50 NOR 74. Lyn-Tromsø R3 2,00 2,95 2,45

17.50 NOR 75. Odd-Grenland-Bryne R3 1,25 4,00 5,00

17.50 NOR 76. Sogndal-Strømsgodset R3 1,95 3,00 2,50

17.50 NOR 77. Viking-Bodø/Glimt R3 1,20 4,25 5,55

17.50 H 78. Lillestrøm-Moss (0-1) 2,50 3,10 1,90

19.55 NOR 79. Stabæk-Rosenborg R3 2,90 3,00 1,75

21.20 SPP 80. FC Barcelona-Celta Vigo R Odds fredag

Mandag den 25. juni



17.20 FIN 81. FC Haka-HJK Helsinki R Odds torsdag

17.20 FIN 82. FC Inter-Tampere U R Odds torsdag

17.20 FIN 83. Rops-Atlantis R2 2,50 2,70 2,10

17.20 EMD 84. Italien-Danmark R2/DR2 1,95 2,80 2,65

18.50 SVE 85. Djurgården-IFK Gøteborg R2 2,50 2,60 2,15

18.50 SVE 86. Helsingborg-Ørebro R Odds onsdag

18.50 SVE 87. Trelleborg-Hammarby R2 2,15 2,60 2,50

18.50 H 88. Helsingborg-Ørebro (0-1) Odds onsdag

18.50 1.h 89. Djurgården-Gøteborg 1.halv. 2,90 1,90 2,65

18.50 1.h 90. Trelleborg-Hammarby 1.halv. 2,65 1,90 2,90

Tips til Den Lange



DAGENS TIP



Onsdag den 20. juni



16. Honduras-Mexico.

Kryds til odds 2,65.

Kommentar: I VM-kvalifikationen Concacaf skuffede Mexico i sidste uge i finalerunden, da det i Mexico City blev til nederlag på 2-1 til Costa Rico, som med sejren nu er solidt placeret på andenpladsen. Honduras indtager gruppens tredjeplads, hvilket giver videre deltagelse, hvis den kan holdes. Uafgjort ligner en fin mulighed i mod Mexico, som med et endnu et nederlag vil få meget svært ved at nå slutrunden.

-ce

Tips13



Dansk Tipstjeneste meddeler, at den på basis af 10 eksperters chancevurdering udarbejdede tendens, der danner grundlaget for statskontrollens tendenslodtrækning for spilleuge 25 - kampdag 23.-25. juni 2001 er:

Berlingske Tidendes Tips i parentes:



1. AIK-Carmarthen Town 64 23 13 (1)

2. Denizlispor-Celik Zenica 53 32 15 (1)

3. FC Shirak-Tatabanya 47 30 23 (1)

4. FK Sartid-Dundee FC 51 28 21 (X)

5. Gloria Bistrita-FC Jazz 49 32 19 (X)

6. KS Bylis-U.Craiova 36 31 33 (2)

7. Lokeren-B 68 Toftir 76 14 10 (1)

8. Pobeda-NK Zagreb 43 30 27 (X)

9. Publikum Celje-AGF 52 30 18 (X)

10. Ried-Georgia Tbilisi 50 32 18 (1)

11. Slaven Belupo-Anorthosis 70 20 10 (1)

12. Spartak Varna-Groclin 46 31 23 (1)

13. TVMK Tallinn-Hapoel Haifa 34 36 30 (X)

Tips12



Søndag den 17. juni

1. B 93-Køge 2-1 (1)

2. Esbjerg-Vejle 2-4 (2)

3. FC Aarhus-Frem 1-0 (1)

4. Randers Freja-Hvidovre 2-3 (2)

5. Skive-Fremad Amager 3-4 (2)

6. Ølstykke-Horsens 2-0 (1)

7. Dalum-Fredericia 4-2 (1)

8. HIK-Kolding IF 3-1 (1)

9. Hjørring-Aalborg Chang 1-2 (2)

10. Holbæk-Holstebro 2-3 (2)

11. Svendborg-Glostrup FK 2-2 (X)

12. Vorup-B 1909 2-0 (1)

Dansk Tipstjenestes præmieprognose:

12 rigtige: Ingen.

11 rigtige: 8.568 kr.

10 rigtige: 743 kr.

Tips13



Lørdag den 16. juni og søndag den 17. juni

1. AGF-Publikum Celje 1-0 (1)

2. Anorthosis-Slaven Belupo 0-2 (2)

3. B 68 Toftir-Lokeren 2-4 (2)

4. Carmarthen Tow-AIK 0-0 (X)

5. Celik Zenica-Denizlispor 1-0 (1)

6. Dundee FC-FK Sartid 0-0 (X)

7. FC Jazz-Gloria Bistrita 1-0 (1)

8. Groclin-Spartak Varna 1-0 (1)

9. Hapoel Haifa-TVMK Tallinn 2-0 (1)

10. NK Zagreb-Pobeda 1-2 (2)

11. Tatabanya-FC Shirak 2-3 (2)

12. U.Craiova-KS Bylis 3-3 (X)

13. Georgia Tbilis-Ried 1-0 (1)

Dansk Tipstjenestes præmieprognose:

13 rigtige: Ingen.

12 rigtige: 4.937 kr.

11 rigtige: 403 kr.

10 rigtige: 76 kr.

Dusino



Søndag den 17. juni



Tolv vindertal



1-3-4-5-8-9-10-11-12-16-18-22

Præmieprognose

12 rigtige: Ingen.

11 rigtige: 4.084 kr.

10 rigtige: 115 kr.

9 rigtige: 24 kr.

Lotto



Lørdag den 16. juni



VINDERTAL

2-8-20-21-23-28-36

TILLÆGSTAL

12-16

Præmieprognose

7 vindertal 3.821.391 kr.



6 vindertal+1 tillæg 50.577 kr.

6 vindertal 4.272 kr.

5 vindertal 144 kr.

4 vindertal 34 kr.

Joker



Lørdag den 16. juni



VINDERTAL

6-1-2-8-0-8-6

Præmieprognose

7 vindertal INGEN/0 kr.



6 vindertal 393.145 kr.

5 vindertal 28.109 kr.

4 vindertal 2.289 kr.

3 vindertal 271 kr.

2 vindertal 52 kr.

Onsdags-Lotto



Onsdag den 13. juni



VINDERTAL

8-21-26-28-35-46

TILLÆGSTAL

20-43

Præmieprognose



6 vindertal 3.392.688 kr.



5 vindertal+1 tillæg 67.397 kr.

5 vindertal 3.638 kr.

4 vindertal 101 kr.

3 vindertal 28 kr.