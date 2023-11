Oddset: Den Lange, Tips til Den Lange, Tips13, Tips12, Dusino, Lottotal, Joker og Vikinglotto

Fredag den 15. juni



19.00 GOL 26. Mickelson-Olazabal ZUL Odds fredag

19.20 GOL 27. Garcia-Leonard ZUL Odds fredag

19.30 GOL 28. Azinger-Harrington ZUL Odds fredag

19.40 GOL 29. Love III-Lehman ZUL Odds fredag

19.40 GOL 30. Westwood-S.Hoch ZUL Odds fredag

20.20 GOL 31. Allenby-Vijay Singh ZUL Odds fredag

20.40 GOL 32. Mediate-Stricker ZUL Odds fredag

20.50 GOL 33. Langer-D. Clarke ZUL Odds fredag

22.00 NBA 34. Philadelphia-LA Lakers CAN Odds torsdag

Lørdag den 16. juni



14.50 ITC 35. Georgia Tbilisi-Ried R2 2,20 2,85 2,25

15.50 ITC 36. Anorthosis-Slaven Belupo R2 2,65 2,90 1,90

15.50 ITC 37. AGF-Publikum Celje R3 1,45 3,30 3,95

15.50 ITC 38. B 68 Toftir-Lokeren R3 3,95 3,55 1,40

15.50 ITC 39. Dundee FC-FK Sartid R1 1,70 3,10 2,95

15.50 SV1 40. V Frølunda-Sylvia 1,70 2,85 3,25

16.50 ITC 41. Carmarthen Town-AIK R1 3,45 3,20 1,55

16.50 SV1 42. Øster-Cafe Opera 2,20 2,60 2,45

18.50 VMK 43. Mexico-Costa Rica R2 1,50 3,00 4,00

18.50 NOR 44. Rosenborg-Lillestrøm R3/N2 1,25 4,00 5,00

19.50 VMK 45. Jamaica-USA R2 2,35 2,65 2,25

19.50 GOL 46. US Open-3.runde TV2 Odds lørdag

19.50 GOL 47. US Open-3.runde TV2 Odds lørdag

19.50 GOL 48. US Open-3.runde TV2 Odds lørdag

21.50 VMK 49. Trinidad/Tobago-Honduras R2 2,00 2,70 2,65

Søndag den 17. juni



12.50 1D 50. Ølstykke-Horsens 2,15 3,15 2,15

12.50 1D 51. B 93-Køge 3,00 3,45 1,60

12.50 1D 52. Birkerød-B 1913 3,40 3,50 1,50

12.50 1D 53. Brønshøj-Farum 2,20 3,15 2,10

12.50 1D 54. Esbjerg-Vejle M/DK4 1,85 3,45 2,40

12.50 1D 55. FC Aarhus-Frem 2,15 3,70 1,95

12.50 1D 56. Randers Freja-Hvidovre 1,80 3,20 2,65

12.50 1D 57. Skive-Fremad Amager 2,05 3,65 2,05

14.50 2D 58. Dalum-Fredericia 2,05 3,25 2,20

14.50 2D 59. Hjørring-Aalborg Chang 2,15 3,15 2,15

14.50 2D 60. Holbæk-Holstebro 1,50 3,65 3,25

14.50 2D 61. HIK-Kolding IF 2,55 3,35 1,80

14.50 2D 62. Korup-Næstved 1,95 3,35 2,30

14.50 2D 63. Svendborg-Glostrup FK 2,00 3,30 2,25

14.50 2D 64. Vorup-B 1909 1,95 3,55 2,20

14.50 ITA 65. Juventus-Atalanta R1 1,15 3,75 8,80

14.50 ITA 66. Lecce-Lazio R2 2,60 3,10 1,85

14.50 ITA 67. Roma-Parma R 1,20 3,55 7,45

16.50 ITC 68. Groclin-Spartak Varna R3 1,55 3,15 3,50

16.50 SVE 69. Ørgryte-Sundsvall R2 1,35 3,35 4,75

16.50 H 70. Ørgryte-Sundsvall (0-1) 2,45 2,95 2,00

17.20 ITC 71. NK Zagreb-Pobeda R2 1,50 3,20 3,70

17.50 NOR 72. Bodø/Glimt-Strømsgodset R3 1,95 3,15 2,40

17.50 NOR 73. Bryne-Sogndal R3 1,85 3,25 2,50

17.50 NOR 74. Moss-Lyn R3 1,80 3,25 2,60

17.50 NOR 75. Tromsø-Odd-Grenland R3 2,05 3,15 2,25

17.50 NOR 76. Viking-Brann R3 1,75 3,25 2,70

19.50 GOL 77. US Open-4.runde TV2 Odds søndag

19.50 GOL 78. US Open-4.runde TV2 Odds søndag

19.50 GOL 79. US Open-4.runde TV2 Odds søndag

20.50 SPA 80. Dep. La Coruna-Malaga R3 1,30 3,80 4,60

20.50 SPA 81. FC Barcelona-Valencia R3 1,50 3,40 3,50

20.50 SPA 82. Mallorca-Oviedo R3 1,25 4,00 5,00

20.50 H 83. Dep. La Coruna-Malaga (0-1) 2,25 3,05 2,10

20.50 H 84. FC Barcelona-Valencia (0-1) 2,90 3,00 1,75

20.50 H 85. Mallorca-Oviedo (0-1) 2,10 3,05 2,25

20.50 NOR 86. Molde-Stabæk R3/NRK 1,75 3,25 2,70

Mandag den 18. juni



18.50 SVE 87. Ørebro-Trelleborg R2 1,65 2,90 3,35

18.50 SVE 88. Elfsborg-IFK Gøteborg R2 2,40 2,60 2,25

18.50 SVE 89. Hæcken-Djurgården R Odds onsdag

22.00 NBA 90. LA Lakers-Philadelphia CAN Odds evt. lørdag

Tips til Den Lange



DAGENS TIP



Fredag den 15. juni



34. Philadelphia-L.A. Lakers (Canal+)

To-tal til odds 1,50.

Kommentar: Los Angeles Lakers kan afgøre NBA-finalen, hvis holdet kan vinde det femte opgør i mod Philadelphia 67'ers. Og det mener Berlingske Tidende afgjort at de kan. Lakers er det bedste mandskab. Ikke mindst på grund af holdets mega-stjerne Shaquille O'Neal, der har haft en stor andel i, at Lakers har bragt sig foran med 3-1 i finalen, efter at have været bagud med 1-0. I den fjerde kamp var Lakers klart bedst og vandt med hele 100-86.-ce

Tips13



Dansk Tipstjeneste meddeler, at den på basis af 10 eksperters chancevurdering udarbejdede tendens, der danner grundlaget for statskontrollens tendenslodtrækning for spilleuge 24 - kampdag 16.-18. juni 2001 er:

Berlingske Tidendes Tips i parentes:



1. AGF-Publikum Celje 54 27 19 (1)

2. Anorthosis-Slaven Belupo 29 30 41 (1)

3. B 68 Toftir-Lokeren 15 19 66 (2)

4. Carmarthen Town-AIK 21 25 54 (2)

5. Celik Zenica-Denizlispor 39 32 29 (2)

6. Dundee FC-FK Sartid 48 28 24 (1)

7. FC Jazz-Gloria Bistrita 34 30 36 (1)

8. Groclin-Spartak Varna 48 29 23 (1)

9. Hapoel Haifa-TVMK Tallinn 61 23 16 (1)

10. NK Zagreb-Pobeda 63 24 13 (1)

11. Tatabanya-FC Shirak 58 27 15 (1)

12. U.Craiova-KS Bylis 60 26 14 (1)

13. Georgia Tbilisi-Ried 37 33 30 (X)

Tips12



Dansk Tipstjeneste meddeler, at den på basis af 10 eksperters chancevurdering udarbejdede tendens, der danner grundlaget for statskontrollens tendenslodtrækning for spilleuge 24 - kampdag 17.-18. juni 2001 er:

Berlingske Tidendes Tips i parentes:



1. B 93-Køge 25 30 45 (2)

2. Esbjerg-Vejle 36 27 37 (1)

3. FC Aarhus-Frem 37 30 33 (2)

4. Randers Freja-Hvidovre 39 33 28 (1)

5. Skive-Fremad Amager 40 28 32 (2)

6. Ølstykke-Horsens 41 26 33 (1)

7. Dalum-Fredericia 38 31 31 (X)

8. HIK-Kolding IF 28 33 39 (2)

9. Hjørring-Aalborg Chang 36 33 31 (X)

10. Holbæk-Holstebro 52 25 23 (1)

11. Svendborg-Glostrup FK 42 31 27 (X)

12. Vorup-B 1909 37 27 36 (1)

Tips13



Søndag den 10. juni

1. Atalanta-Udinese 0-1 (2)

2. Bari-Inter 1-2 (2)

3. Bologna-Lecce 2-2 (X)

4. Lazio-Fiorentina 3-0 (1)

5. Milan-Brescia 1-1 (X)

6. Napoli-Roma 2-2 (X)

7. Parma-Verona 1-2 (2)

8. Perugia-Reggina 1-1 (X)

9. Vicenza-Juventus 0-3 (2)

10. Genoa-Cagliari 2-0 (1)

11. Salernitana-Torino 0-2 (2)

12. Siena-Chievo 1-1 (X)

13. Venezia-Empoli 2-2 (X)

Dansk Tipstjenestes præmieprognose:

13 rigtige: 57.379 kr.

12 rigtige: 3.088 kr.

11 rigtige: 325 kr.

10 rigtige: 70 kr.

Tips12



Søndag den 10. juni

1. AGF-AaB 4-0 (1)

2. FC København-Brøndby 3-1 (1)

3. FC Midtjylland-HFK Sønderjylland 6-0 (1)

4. Herfølge-AB 0-3 (2)

5. Lyngby FC-OB 1-3 (2)

6. Viborg-Silkeborg 2-4 (2)

7. Farum-Esbjerg 2-3 (2)

8. Frem-Ølstykke 0-3 (2)

9. Fremad Amager-Brønshøj 2-1 (1)

10. Horsens-B 93 3-0 (1)

11. Hvidovre-FC Aarhus 1-3 (2)

12. Køge-Skive 2-4 (2)

Dansk Tipstjenestes præmieprognose:

12 rigtige: 39.250 kr.

11 rigtige: 2.560 kr.

10 rigtige: 259 kr.

Dusino



Søndag den 10. juni



Tolv vindertal



2-3-4-5-10-12-15-16-17-18-20-21

Præmieprognose

12 rigtige: Ingen.

11 rigtige: 2.893 kr.

10 rigtige: 119 kr.

9 rigtige: 26 kr.

Lotto



Lørdag den 9. juni



VINDERTAL

1-12-21-26-29-33-36

TILLÆGSTAL

11-22

Præmieprognose

7 vindertal 3.768.140 kr.



6 vindertal+1 tillæg 73.225 kr.

6 vindertal 4.147 kr.

5 vindertal 158 kr.

4 vindertal 37 kr.

Joker



Lørdag den 9. juni



VINDERTAL

7-4-6-2-9-3-2

Præmieprognose

7 vindertal INGEN/0 kr.



6 vindertal 501.700 kr.

5 vindertal 35.863 kr.

4 vindertal 2.465 kr.

3 vindertal 259 kr.

2 vindertal 53 kr.

Onsdags-Lotto



Onsdag den 13. juni



VINDERTAL

8-21-26-28-35-46

TILLÆGSTAL

20-43

Præmieprognose



6 vindertal 3.392.688 kr.



5 vindertal+1 tillæg 67.397 kr.

5 vindertal 3.638 kr.

4 vindertal 101 kr.

3 vindertal 28 kr.