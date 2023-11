Oddset: Den Lange, Tips til Den Lange, Tips13, Tips12, Dusino, Lottotal, Joker og Vikinglotto

Onsdag den 13. juni



18.50 SU 2. AaB-Lyngby FC R2 1,60 2,95 3,50

18.50 SU 3. AB-FC Midtjylland R2 1,90 2,80 2,75

18.50 SU 4. Brøndby-Viborg R2/M 1,40 3,35 4,25

18.50 SU 5. HFK Sønderjyl.-AGF R3 3,50 3,40 1,50

18.50 SU 6. OB-FC København R2/M/3+ 2,50 3,00 1,95

18.50 SU 7. Silkeborg-Herfølge R2 1,25 3,65 5,70

18.50 SVE 8. AIK-Halmstad R2 1,85 2,75 2,90

18.50 H 9. AIK-Halmstad (0-1) 3,85 3,35 1,45

20.50 ITP 10. Fiorentina-Parma R2 1,75 2,90 3,00

20.50 H 11. Fiorentina-Parma (0-1) 3,65 3,25 1,50

22.00 NBA 12. Philadelphia-LA Lakers CAN 1,85 10,0 1,65

Torsdag den 14. juni



17.20 FIN 13. FC Haka-FC Jokerit R2 1,50 3,20 3,70

17.20 FIN 14. FC Lahti-FC Jazz R2 1,95 2,85 2,60

17.20 FIN 15. HJK Helsinki-Rops R2 1,30 3,50 5,15

17.20 FIN 16. Kups-VPS R2 2,15 2,75 2,40

17.20 FIN 17. Tampere U-FC Inter R2 1,70 2,95 3,15

19.00 GOL 18. Duval-N.Price ZUL 1,75 4,70 2,15

19.10 GOL 19. Montgomerie-Furyk ZUL 2,30 4,80 1,65

19.20 GOL 20. Woods-Bjørn ZUL 1,30 4,95 3,60

19.40 GOL 21. Els-Sutton ZUL 1,70 4,85 2,20

19.40 GOL 22. Maggert-Janzen ZUL 2,30 4,80 1,65

19.50 GOL 23. Goosen-Parnevik ZUL 2,40 4,80 1,60

20.20 GOL 24. M. Weir-Verplank ZUL 1,95 4,50 1,95

20.50 GOL 25. Faldo-David Toms ZUL 1,95 4,50 1,95

Fredag den 15. juni



19.00 GOL 26. Mickelson-Olazabal ZUL Odds fredag

19.20 GOL 27. Garcia-Leonard ZUL Odds fredag

19.30 GOL 28. Azinger-Harrington ZUL Odds fredag

19.40 GOL 29. Love III-Lehman ZUL Odds fredag

19.40 GOL 30. Westwood-S.Hoch ZUL Odds fredag

20.20 GOL 31. Allenby-Vijay Singh ZUL Odds fredag

20.40 GOL 32. Mediate-Stricker ZUL Odds fredag

20.50 GOL 33. Langer-D. Clarke ZUL Odds fredag

22.00 NBA 34. Philadelphia-LA Lakers CAN Odds torsdag

Lørdag den 16. juni



14.50 ITC 35. Georgia Tbilisi-Ried R2 2,20 2,85 2,25

15.50 ITC 36. Anorthosis-Slaven Belupo R2 2,65 2,90 1,90

15.50 ITC 37. AGF-Publikum Celje R3 1,45 3,30 3,95

15.50 ITC 38. B 68 Toftir-Lokeren R3 3,95 3,55 1,40

15.50 ITC 39. Dundee FC-FK Sartid R1 1,70 3,10 2,95

15.50 SV1 40. V Frølunda-Sylvia 1,70 2,85 3,25

16.50 ITC 41. Carmarthen Town-AIK R1 3,45 3,20 1,55

16.50 SV1 42. Øster-Cafe Opera 2,20 2,60 2,45

18.50 VMK 43. Mexico-Costa Rica R2 1,50 3,00 4,00

18.50 NOR 44. Rosenborg-Lillestrøm R3/N2 1,25 4,00 5,00

19.50 VMK 45. Jamaica-USA R2 2,35 2,65 2,25

19.50 GOL 46. US Open-3.runde TV2 Odds lørdag

19.50 GOL 47. US Open-3.runde TV2 Odds lørdag

19.50 GOL 48. US Open-3.runde TV2 Odds lørdag

21.50 VMK 49. Trinidad/Tobago-Honduras R2 2,00 2,70 2,65

Søndag den 17. juni



12.50 1D 50. Ølstykke-Horsens 2,15 3,15 2,15

12.50 1D 51. B 93-Køge 3,00 3,45 1,60

12.50 1D 52. Birkerød-B 1913 3,40 3,50 1,50

12.50 1D 53. Brønshøj-Farum 2,20 3,15 2,10

12.50 1D 54. Esbjerg-Vejle M/DK4 1,85 3,45 2,40

12.50 1D 55. FC Aarhus-Frem 2,15 3,70 1,95

12.50 1D 56. Randers Freja-Hvidovre 1,80 3,20 2,65

12.50 1D 57. Skive-Fremad Amager 2,05 3,65 2,05

14.50 2D 58. Dalum-Fredericia 2,05 3,25 2,20

14.50 2D 59. Hjørring-Aalborg Chang 2,15 3,15 2,15

14.50 2D 60. Holbæk-Holstebro 1,50 3,65 3,25

14.50 2D 61. HIK-Kolding IF 2,55 3,35 1,80

14.50 2D 62. Korup-Næstved 1,95 3,35 2,30

14.50 2D 63. Svendborg-Glostrup FK 2,00 3,30 2,25

14.50 2D 64. Vorup-B 1909 1,95 3,55 2,20

14.50 ITA 65. Juventus-Atalanta R1 1,15 3,75 8,80

14.50 ITA 66. Lecce-Lazio R2 2,60 3,10 1,85

14.50 ITA 67. Roma-Parma R Odds torsdag

16.50 ITC 68. Groclin-Spartak Varna R3 1,55 3,15 3,50

16.50 SVE 69. Ørgryte-Sundsvall R2 1,35 3,35 4,75

16.50 H 70. Ørgryte-Sundsvall (0-1) 2,45 2,95 2,00

17.20 ITC 71. NK Zagreb-Pobeda R2 1,50 3,20 3,70

17.50 NOR 72. Bodø/Glimt-Strømsgodset R3 1,95 3,15 2,40

17.50 NOR 73. Bryne-Sogndal R3 1,85 3,25 2,50

17.50 NOR 74. Moss-Lyn R3 1,80 3,25 2,60

17.50 NOR 75. Tromsø-Odd-Grenland R3 2,05 3,15 2,25

17.50 NOR 76. Viking-Brann R3 1,75 3,25 2,70

19.50 GOL 77. US Open-4.runde TV2 Odds søndag

19.50 GOL 78. US Open-4.runde TV2 Odds søndag

19.50 GOL 79. US Open-4.runde TV2 Odds søndag

20.50 SPA 80. Dep. La Coruna-Malaga R3 1,30 3,80 4,60

20.50 SPA 81. FC Barcelona-Valencia R3 1,50 3,40 3,50

20.50 SPA 82. Mallorca-Oviedo R3 1,25 4,00 5,00

20.50 H 83. Dep. La Coruna-Malaga (0-1) 2,25 3,05 2,10

20.50 H 84. FC Barcelona-Valencia (0-1) 2,90 3,00 1,75

20.50 H 85. Mallorca-Oviedo (0-1) 2,10 3,05 2,25

20.50 NOR 86. Molde-Stabæk R3/NRK 1,75 3,25 2,70

Mandag den 18. juni



18.50 SVE 87. Ørebro-Trelleborg R2 1,65 2,90 3,35

18.50 SVE 88. Elfsborg-IFK Gøteborg R2 2,40 2,60 2,25

18.50 SVE 89. Hæcken-Djurgården R Odds onsdag

22.00 NBA 90. LA Lakers-Philadelphia CAN Odds evt. lørdag

Tips til Den Lange



DAGENS TIP



Onsdag den 13. juni



6. OB-FC København (3+).

Et-tal til odds 2,50.

Kommentar: I Superligaens sidste runde tager OB i mod FC København, som sikkert ikke har fået armene ned igen, efter at klubben i søndags sikrede sig det danske mesterskab. OB, Viborg og AaB jagter alle rækkens femteplads med hver 46 point. Da Viborg er på besøg hos Brøndby og OB har en bedre målscore end AaB, så tror Berlingske Tidende at OB løber med femtepladsen.

-ce

Tips13



Dansk Tipstjeneste meddeler, at den på basis af 10 eksperters chancevurdering udarbejdede tendens, der danner grundlaget for statskontrollens tendenslodtrækning for spilleuge 24 - kampdag 16.-18. juni 2001 er:

Berlingske Tidendes Tips i parentes:



1. AGF-Publikum Celje 54 27 19 (1)

2. Anorthosis-Slaven Belupo 29 30 41 (1)

3. B 68 Toftir-Lokeren 15 19 66 (2)

4. Carmarthen Town-AIK 21 25 54 (2)

5. Celik Zenica-Denizlispor 39 32 29 (2)

6. Dundee FC-FK Sartid 48 28 24 (1)

7. FC Jazz-Gloria Bistrita 34 30 36 (1)

8. Groclin-Spartak Varna 48 29 23 (1)

9. Hapoel Haifa-TVMK Tallinn 61 23 16 (1)

10. NK Zagreb-Pobeda 63 24 13 (1)

11. Tatabanya-FC Shirak 58 27 15 (1)

12. U.Craiova-KS Bylis 60 26 14 (1)

13. Georgia Tbilisi-Ried 37 33 30 (X)

Tips12



Dansk Tipstjeneste meddeler, at den på basis af 10 eksperters chancevurdering udarbejdede tendens, der danner grundlaget for statskontrollens tendenslodtrækning for spilleuge 24 - kampdag 17.-18. juni 2001 er:

Berlingske Tidendes Tips i parentes:



1. B 93-Køge 25 30 45 (2)

2. Esbjerg-Vejle 36 27 37 (1)

3. FC Aarhus-Frem 37 30 33 (2)

4. Randers Freja-Hvidovre 39 33 28 (1)

5. Skive-Fremad Amager 40 28 32 (2)

6. Ølstykke-Horsens 41 26 33 (1)

7. Dalum-Fredericia 38 31 31 (X)

8. HIK-Kolding IF 28 33 39 (2)

9. Hjørring-Aalborg Chang 36 33 31 (X)

10. Holbæk-Holstebro 52 25 23 (1)

11. Svendborg-Glostrup FK 42 31 27 (X)

12. Vorup-B 1909 37 27 36 (1)

Tips13



Søndag den 10. juni

1. Atalanta-Udinese 0-1 (2)

2. Bari-Inter 1-2 (2)

3. Bologna-Lecce 2-2 (X)

4. Lazio-Fiorentina 3-0 (1)

5. Milan-Brescia 1-1 (X)

6. Napoli-Roma 2-2 (X)

7. Parma-Verona 1-2 (2)

8. Perugia-Reggina 1-1 (X)

9. Vicenza-Juventus 0-3 (2)

10. Genoa-Cagliari 2-0 (1)

11. Salernitana-Torino 0-2 (2)

12. Siena-Chievo 1-1 (X)

13. Venezia-Empoli 2-2 (X)

Dansk Tipstjenestes præmieprognose:

13 rigtige: 57.379 kr.

12 rigtige: 3.088 kr.

11 rigtige: 325 kr.

10 rigtige: 70 kr.

Tips12



Søndag den 10. juni

1. AGF-AaB 4-0 (1)

2. FC København-Brøndby 3-1 (1)

3. FC Midtjylland-HFK Sønderjylland 6-0 (1)

4. Herfølge-AB 0-3 (2)

5. Lyngby FC-OB 1-3 (2)

6. Viborg-Silkeborg 2-4 (2)

7. Farum-Esbjerg 2-3 (2)

8. Frem-Ølstykke 0-3 (2)

9. Fremad Amager-Brønshøj 2-1 (1)

10. Horsens-B 93 3-0 (1)

11. Hvidovre-FC Aarhus 1-3 (2)

12. Køge-Skive 2-4 (2)

Dansk Tipstjenestes præmieprognose:

12 rigtige: 39.250 kr.

11 rigtige: 2.560 kr.

10 rigtige: 259 kr.

Dusino



Søndag den 10. juni



Tolv vindertal



2-3-4-5-10-12-15-16-17-18-20-21

Præmieprognose

12 rigtige: Ingen.

11 rigtige: 2.893 kr.

10 rigtige: 119 kr.

9 rigtige: 26 kr.

Lotto



Lørdag den 9. juni



VINDERTAL

1-12-21-26-29-33-36

TILLÆGSTAL

11-22

Præmieprognose

7 vindertal 3.768.140 kr.



6 vindertal+1 tillæg 73.225 kr.

6 vindertal 4.147 kr.

5 vindertal 158 kr.

4 vindertal 37 kr.

Joker



Lørdag den 9. juni



VINDERTAL

7-4-6-2-9-3-2

Præmieprognose

7 vindertal INGEN/0 kr.



6 vindertal 501.700 kr.

5 vindertal 35.863 kr.

4 vindertal 2.465 kr.

3 vindertal 259 kr.

2 vindertal 53 kr.

Onsdags-Lotto



Onsdag den 6. juni



VINDERTAL

26-27-30-31-35-36

TILLÆGSTAL

4-39

Præmieprognose



6 vindertal 1.689.201 kr.



5 vindertal+1 tillæg 65.286 kr.

5 vindertal 3.747 kr.

4 vindertal 120 kr.

3 vindertal 32 kr.