Den Lange



Spillerunde 99



(Spilstop, række, kampnummer, kamp, Resultat-tabel, TV og odds for 1, X, 2)



Tirsdag den 29. maj



12.20 TEN 1. French-Open EUR Odds tirsdag

12.20 TEN 2. French-Open EUR Odds tirsdag

12.20 TEN 3. French-Open EUR Odds tirsdag

12.20 TEN 4. French-Open EUR Odds tirsdag

19.20 LK 5. Tyskland-Slovakiet R2/ARD 1,20 3,85 6,40

22.00 NHL 6. Colorado-New Jersey CAN 1,65 3,15 3,10

Onsdag den 30. maj



09.50 LK 7. Frankrig-Sydkorea R2/DSF 1,30 3,50 5,15

12.20 LK 8. Mexico-Australien R2/DSF 2,15 2,60 2,50

12.20 TEN 9. French-Open EUR Odds onsdag

12.20 TEN 10. French-Open EUR Odds onsdag

12.20 TEN 11. French-Open EUR Odds onsdag

12.20 TEN 12. French-Open EUR Odds onsdag

22.00 MLS 13. Chicago-Los Angeles R1 1,70 2,90 3,20

22.00 MLS 14. Miami-D.C. United R2 1,35 3,50 4,50

22.00 MLS 15. San Jose-Colorado R2 1,35 3,35 4,75

22.00 H 16. Chicago-Los Angeles (0-1) 3,55 3,10 1,55

22.00 H 17. Miami-D.C. United (0-1) 2,45 2,95 2,00

22.00 H 18. San Jose-Colorado (0-1) 2,45 2,95 2,00

22.00 NBA 19. Philadelphia-Milwaukee Odds tirsdag

Torsdag den 31. maj



09.50 LK 20. Brasilien-Cameroun R2/DSF 1,40 3,35 4,25

12.20 LK 21. Japan-Canada R2/DSF 1,60 2,95 3,50

12.20 TEN 22. French-Open EUR Odds torsdag

12.20 TEN 23. French-Open EUR Odds torsdag

12.20 TEN 24. French-Open EUR Odds torsdag

12.20 TEN 25. French-Open EUR Odds torsdag

18.50 SV1 26. Umeå-Øster 2,15 2,60 2,50

22.00 NHL 27. New Jersey-Colorado CAN Odds onsdag

Fredag den 1. juni



09.50 LK 28. Australien-Frankrig R/DSF Odds torsdag

11.50 BAD 29. Hold VM-Semi ZUL Odds torsdag

12.20 LK 30. Sydkorea-Mexico R/DSF Odds torsdag

12.20 TEN 31. French-Open EUR Odds fredag

12.20 TEN 32. French-Open EUR Odds fredag

12.20 TEN 33. French-Open EUR Odds fredag

12.20 TEN 34. French-Open EUR Odds fredag

17.50 BAD 35. Hold VM-Semi ZUL Odds torsdag

18.50 2D 36. Korup-Fredericia 3,35 3,30 1,55

22.00 NBA 37. Milwaukee-Philadelphia Odds evt torsdag

Lørdag den 2. juni



14.50 1D 38. Birkerød-Farum 4,05 3,85 1,35

14.50 1D 39. Brønshøj-Køge 3,05 3,20 1,65

14.50 1D 40. FC Aarhus-Ølstykke 1,70 3,05 3,00

14.50 2D 41. Dalum-Kolding IF 1,90 3,50 2,30

14.50 2D 42. HIK-Hjørring 1,85 3,10 2,60

15.50 VMK 43. Irland-Portugal R1/TD1 2,20 2,55 2,50

15.50 VMK 44. Nordirland-Bulgarien R2 2,75 2,70 1,95

15.50 VMK 45. Wales-Polen R2 3,00 2,80 1,80

15.50 H 46. Nordirland-Bulgarien (1-0) 1,40 3,40 4,15

15.50 H 47. Wales-Polen (1-0) 1,45 3,30 3,90

16.50 VMK 48. Armenien-Hviderusland R1 2,70 2,85 1,90

16.50 VMK 49. Rusland-Jugoslavien R2 1,50 3,00 4,00

16.50 H 50. Rusland-Jugoslavien (0-1) 2,95 2,95 1,75

17.50 VMK 51. Georgien-Italien R1 6,60 3,35 1,25

17.50 VMK 52. Island-Malta R2 1,15 4,00 7,70

17.50 VMK 53. Sverige-Slovakiet R/SV1 Odds onsdag

17.50 VMK 54. Ukraine-Norge R2/NRK 1,50 3,20 3,70

17.50 H 55. Ukraine-Norge (0-1) 2,85 3,10 1,75

18.50 VMK 56. Estland-Holland R2 6,40 3,85 1,20

18.50 VMK 57. Finland-Tyskland R/ZDF Odds onsdag

19.05 VMK 58. Danmark-Tjekkiet R1/M/DR1 1,80 2,70 3,10

19.05 H 59. Danmark-Tjekkiet (0-1) 3,90 3,30 1,45

19.20 VMK 60. Rumænien-Ungarn R2 1,35 3,35 4,75

19.20 H 61. Rumænien-Ungarn (0-1) 2,45 2,95 2,00

19.50 VMK 62. Belgien-Letland R2 1,10 4,20 10,0

19.50 VMK 63. Grækenland-Albanien R2 1,25 3,65 5,70

19.50 VMK 64. Makedonien-Moldova R2 1,30 3,50 5,15

20.05 VMK 65. Færøerne-Schweiz R2 5,15 3,50 1,30

21.20 VMK 66. Spanien-Bosnien R2 1,10 4,20 10,0

22.00 VMK 67. Paraguay-Chile R2 1,25 3,65 5,70

22.00 VMK 68. Peru-Ecuador R2 2,05 2,75 2,55

22.00 NHL 69. New Jersey-Colorado CAN Odds fredag

Søndag den 3. juni



19.50 VMK 70. Argentina-Colombia R1 1,25 3,35 6,60

21.50 VMK 71. Bolivia-Venezuela R2 1,20 3,85 6,40

22.00 NBA 72. Nba-SLUTSPIL Odds evt lørdag

Mandag den 4. juni



12.50 1D 73. B 93-Frem M/DK4 2,80 3,00 1,80

12.50 1D 74. Skive-Horsens 1,90 2,95 2,60

12.50 2D 75. Holbæk-Næstved 2,05 2,90 2,40

12.50 2D 76. Vorup-Aalborg Chang 1,90 3,30 2,40

14.50 1D 77. Randers Freja-Vejle 3,20 3,20 1,60

14.50 2D 78. Frederikshavn-Holstebro 3,25 3,40 1,55

14.50 2D 79. Nørresundby-Glostrup FK 2,20 3,05 2,15

14.50 2D 80. Svendborg-B 1909 2,95 3,10 1,70

18.50 1D 81. Esbjerg-Fremad Amager 1,15 4,00 7,70

18.50 1D 82. Hvidovre-B 1913 1,65 3,25 3,00

22.00 NHL 83. Colorado-New Jersey CAN Odds evt søndag

Tirsdag den 5. juni



12.20 TEN 84. French-Open EUR Odds tirsdag

12.20 TEN 85. French-Open EUR Odds tirsdag

12.20 TEN 86. French-Open EUR Odds tirsdag

12.20 TEN 87. French-Open EUR Odds tirsdag

18.50 SV1 88. Assyriska-Brage 1,75 2,80 3,15

18.50 SV1 89. Cafe Opera-Væsterås 1,65 2,90 3,35

18.50 SV1 90. Motala AIF-GAIS 2,55 2,65 2,10

Tips til Den Lange



DAGENS TIP



Tirsdag den 29. maj



5. Tyskland-Slovakiet (ARD).

Et-tal til odds 1,20.

Kommentar: Desværre kan man ikke spille på tysk sejr på mere end ét mål, når hjemmeholdet i aften spiller venskabskamp i mod Slovakiet. Den tyske sejr bør aldrig komme i fare. Kombiner eventuelt med to tennis-kampe fra French Open, som kan findes på DRs text-TV på side 270.-ce

Tips13



Dansk Tipstjeneste meddeler, at den på basis af 10 eksperters chancevurdering udarbejdede tendens, der danner grundlaget for statskontrollens tendenslodtrækning for spilleuge 22 - kampdag 2.-4. juni 2001 er:



Berlingske Tidendes Tips i parentes:



1. Danmark-Tjekkiet 43 37 20 (X)

2. Estland-Holland 13 19 68 (2)

3. Finland-Tyskland 18 29 53 (2)

4. Færøerne-Schweiz 17 26 57 (2)

5. Georgien-Italien 15 24 61 (2)

6. Irland-Portugal 27 43 30 (X)

7. Island-Malta 68 19 13 (1)

8. Nordirland-Bulgarien 25 35 40 (2)

9. Rumænien-Ungarn 56 29 15 (X)

10. Rusland-Jugoslavien 49 32 19 (1)

11. Sverige-Slovakiet 58 28 14 (1)

12. Ukraine-Norge 50 30 20 (1)

13. Wales-Polen 27 34 39 (2)

Tips12



Dansk Tipstjeneste meddeler, at den på basis af 10 eksperters chancevurdering udarbejdede tendens, der danner grundlaget for statskontrollens tendenslodtrækning for spilleuge 22 - kampdag 3.-4. juni 2001 er:



Berlingske Tidendes Tips i parentes:



1. Brasilien-Japan 76 13 11 (1)

2. Cameroun-Canada 59 25 16 (1)

3. B 93-Frem 26 31 43 (X)

4. Esbjerg-Fremad Amager 71 18 11 (1)

5. Randers Freja-Vejle 24 33 43 (X)

6. Skive-Horsens 44 35 21 (1)

7. Frederikshavn-Holstebro 25 24 51 (2)

8. Holbæk-Næstved 38 39 23 (X)

9. Nørresundby-Glostrup FK 45 27 28 (1)

10. Svendborg-B 1909 21 28 51 (2)

11. Vorup-Aalborg Chang 36 31 33 (X)

12. Landskrona-Kalmar FF 38 37 25 (X)

Tips12



Weekenden lørdag den 26. maj og søndag den 27. maj:

1. AaB-FC Midtjylland 2-1 (1)

2. AB-Viborg 2-0 (1)

3. FC København-Lyngby FC 1-1 (X)

4. HFK Sønderjyl.-Herfølge 1-2 (2)

5. OB-AGF 0-4 (2)

6. Silkeborg-Brøndby 0-1 (2)

7. Farum-Randers Freja 3-2 (1)

8. Frem-Skive 3-1 (1)

9. Horsens-Brønshøj 2-0 (1)

10. Køge-Esbjerg 1-1 (X)

11. Vejle-Hvidovre 2-1 (1)

12. Ølstykke-B 93 3-3 (X)

Dansk Tipstjenestes præmieprognose:



12 rigtige: 48.721 kr.

11 rigtige: 961 kr.

10 rigtige: 95 kr.

Tips13



Weekenden lørdag den 26. maj og søndag den 27. maj:

1. B 1913-FC Aarhus X (3-3)

2. Aalborg Chang-Korup 2 (1-2)

3. Glostrup FK-Frederikshavn 1 (4-1)

4. FC Union Berlin-Schalke 04 2

5. Brescia-Vicenza 1

6. Fiorentina-Atalanta X

7. Inter-Lazio X

8. Juventus-Perugia 1

9. Lecce-Parma 2

10. Roma-Milan X

11. Udinese-Napoli X

12. Verona-Bologna 1

13. Reading-Walsall X

Dansk Tipstjenestes præmieprognose:



13 rigtige: 175.845 kr.

12 rigtige: 1.967 kr.

11 rigtige: 157 kr.

10 rigtige: 30 kr.

Dusino



Søndag den 27. maj



Tolv vindertal



5-6-9-11-12-13-16-18-20-21-23-24

Præmieprognose

12 rigtige: Ingen.

11 rigtige: 3.597 kr.

10 rigtige: 103 kr.

9 rigtige: 25 kr.

Lotto



Lørdag den 26. maj



VINDERTAL

3-16-22-27-28-29-32

TILLÆGSTAL

23-26

Præmieprognose

7 vindertal 3.601.427 kr.



6 vindertal+1 tillæg 53.622 kr.

6 vindertal 3.704 kr.

5 vindertal 136 kr.

4 vindertal 32 kr.

Joker



Lørdag den 26. maj



VINDERTAL

4-8-4-5-8-1-2

Præmieprognose

7 vindertal INGEN/0 kr.



6 vindertal 188.433 kr.

5 vindertal 25.150 kr.

4 vindertal 2.492 kr.

3 vindertal 261 kr.

2 vindertal 53 kr.

Onsdags-Lotto



Onsdag den 23. maj



VINDERTAL

3-7-8-13-15-25

TILLÆGSTAL

4-39

Præmieprognose



6 vindertal 2.019.892 kr.



5 vindertal+1 tillæg 54.751 kr.

5 vindertal 2.177 kr.

4 vindertal 90 kr.

3 vindertal 26 kr.