Søndag den 27. maj



12.50 1D 41. Ølstykke-B 93 2,15 2,95 2,25

12.50 1D 42. Farum-Randers Freja 1,45 3,45 3,70

12.50 1D 43. Frem-Skive 1,40 3,50 4,00

12.50 1D 44. Køge-Esbjerg DK4 2,85 2,80 1,85

12.50 2D 45. B 1909-Holbæk 1,35 3,70 4,20

12.50 2D 46. Fredericia-Svendborg 1,35 3,70 4,20

14.50 SU 47. AaB-FC Midtjylland R2 1,60 3,10 3,35

14.50 SU 48. AB-Viborg R1 1,75 2,75 3,20

14.50 SU 49. FC København-Lyngby FC R2 1,25 3,65 5,70

14.50 SU 50. HFK Sønderjyl.-Herfølge R3 3,30 3,35 1,55

14.50 SU 51. OB-AGF R2 1,60 3,10 3,35

14.50 H 52. AaB-FC Midtjylland (0-1) 3,35 3,10 1,60

14.50 H 53. OB-AGF (0-1) 3,35 3,10 1,60

14.50 1D 54. Horsens-Brønshøj 1,85 3,10 2,60

14.50 1D 55. Vejle-Hvidovre 1,40 3,55 3,95

14.50 2D 56. Hjørring-Dalum 2,25 3,10 2,10

14.50 2D 57. Holstebro-HIK 1,70 3,25 2,85

14.50 ITA 58. Fiorentina-Atalanta R1 1,45 2,90 4,65

14.50 ITA 59. Inter-Lazio R2 2,90 2,75 1,85

14.50 ITA 60. Juventus-Perugia R2 1,20 3,85 6,40

14.50 ITA 61. Lecce-Parma R1 3,10 2,50 1,90

14.50 ITA 62. Roma-Milan R2 1,45 3,00 4,50

14.50 ITA 63. Udinese-Napoli R2 1,50 2,90 4,25

14.50 ITA 64. Verona-Bologna R2 2,20 2,60 2,45

14.50 H 65. Inter-Lazio (1-0) 1,45 3,30 3,90

14.50 H 66. Roma-Milan (0-1) 2,85 2,95 1,80

14.50 H 67. Udinese-Napoli (0-1) 2,95 2,95 1,75

15.50 E2 68. Reading-Walsall R2 2,25 2,60 2,40

16.55 SU 69. Silkeborg-Brøndby R2/3+ 2,10 2,80 2,40

17.50 SPA 70. Athletic Bilbao-Malaga R2 1,75 3,00 2,90

17.50 SPA 71. Numancia-Espanyol R2 2,15 2,80 2,35

17.50 SPA 72. Villarreal-Osasuna R2 1,40 3,10 4,75

17.50 H 73. Athletic Bilbao-Malaga (0-1) 3,70 3,20 1,50

17.50 H 74. Villarreal-Osasuna (0-1) 2,55 3,05 1,90

18.50 2D 75. Kolding IF-Vorup 1,25 3,85 5,30

18.50 2D 76. Næstved-Nørresundby 1,60 3,30 3,15

18.50 SPA 77. Las Palmas-Celta Vigo R2 2,40 2,75 2,15

18.50 SPA 78. Mallorca-Rayo Vallecano R2 1,30 3,50 5,15

18.50 SPA 79. Zaragoza-Real Sociedad R2 1,65 2,80 3,50

18.50 H 80. Mallorca-R.Vallecano (0-1) 2,30 2,95 2,10

18.50 H 81. Zaragoza-Real Sociedad (0-1) 3,55 3,10 1,55

19.50 SPA 82. Dep. La Coruna-Valladolid R2 1,20 3,85 6,40

19.50 SPA 83. FC Barcelona-Oviedo R3 1,15 4,50 6,35

21.20 SPA 84. Santander-Valencia R2 2,75 2,70 1,95

Mandag den 28. maj



15.50 E1 85. Bolton-Preston R2/M/DK4 1,85 2,75 2,90

15.50 H 86. Bolton-Preston (0-1) 3,85 3,35 1,45

18.50 SVE 87. AIK-Hæcken R2 1,45 3,10 4,25

18.50 SVE 88. Elfsborg-Ørebro R2 1,65 2,90 3,35

18.50 SVE 89. Helsingborg-Trelleborg R2 1,30 3,50 5,15

19.50 SVE 90. Ørgryte-IFK Gøteborg R2 2,75 2,70 1,95

Søndag den 27. maj



47. AaB-FC Midtjylland.

To-tal til odds 3,35.

Kommentar: Som midterhold i Superligaen har AaB for længst sikret sig en ny sæson i den bedste række. Til gengæld har holdet ikke meget at spille for. Det har dagens modstander fra FC Midtjylland. Midtjyderne, der med sejr over AGF mandag den 7. maj kunne have bragt sig to point foran nærmeste konkurrent, kiksede totalt i mesterskabskampen ved at tabe 2-0 til AGF, og så kun hente to point i de tre efterfølgende kampe. Men efter Brøndbys hjemme-dukkert i mandags i mod Lyngby FC kan FC Midtjylland stadig nå sølvet. Og det er da også værd at spille efter når man er ny i rækken.

-ce

Tips-procenter



Tips13

Kampdag weekenden 26.-27. maj.

1. B 1913-FC Aarhus X (3-3)

2. Aalborg Chang-Korup 2 (1-2)

3. Glostrup FK-Frederikshavn 1 (4-1)

4. FC Union Berlin-Schalke 04 28 20 52

5. Brescia-Vicenza 48 30 22

6. Fiorentina-Atalanta 53 24 23

7. Inter-Lazio 37 28 35

8. Juventus-Perugia 64 19 17

9. Lecce-Parma 34 30 36

10. Roma-Milan 53 26 21

11. Udinese-Napoli 51 27 22

12. Verona-Bologna 45 28 27

13. Reading-Walsall 43 29 28

Tips12

Kampdag søndag den 27. maj.

1. AaB-FC Midtjylland 55 24 21

2. AB-Viborg 45 28 27

3. FC København-Lyngby FC 71 15 14

4. HFK Sønderjylland-Herfølge 32 22 46

5. OB-AGF 56 25 19

6. Silkeborg-Brøndby 33 28 39

7. Farum-Randers Freja 69 15 16

8. Frem-Skive 69 16 15

9. Horsens-Brønshøj 47 27 26

10. Køge-Esbjerg 29 29 42

11. Vejle-Hvidovre 65 20 15

12. Ølstykke-B 93 40 24 36

Dusino



Søndag den 20. maj



Tolv vindertal



1-2-3-5-7-10-11-13-20-21-22-24

Præmieprognose

12 rigtige: Ingen.

11 rigtige: 3.597 kr.

10 rigtige: 110 kr.

9 rigtige: 25 kr.

Lotto



Lørdag den 26. maj



VINDERTAL

3-16-22-27-28-29-32

TILLÆGSTAL

23-26

Præmieprognose

7 vindertal 3.601.427 kr.



6 vindertal+1 tillæg 53.622 kr.

6 vindertal 3.704 kr.

5 vindertal 136 kr.

4 vindertal 32 kr.

Joker



Lørdag den 26. maj



VINDERTAL

4-8-4-5-8-1-2

Præmieprognose

7 vindertal INGEN/0 kr.



6 vindertal 188.433 kr.

5 vindertal 25.150 kr.

4 vindertal 2.492 kr.

3 vindertal 261 kr.

2 vindertal 53 kr.

Onsdags-Lotto



Onsdag den 23. maj



VINDERTAL

3-7-8-13-15-25

TILLÆGSTAL

4-39

Præmieprognose



6 vindertal 2.019.892 kr.



5 vindertal+1 tillæg 54.751 kr.

5 vindertal 2.177 kr.

4 vindertal 90 kr.

3 vindertal 26 kr.