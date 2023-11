Oddset: Den Lange, Tips til Den Lange, Tips13, Tips12, Dusino, Lottotal, Joker og Vikinglotto

Fredag den 25. maj



18.50 SVP 25. AIK-Elfsborg R2 1,90 2,75 2,80

20.50 LK 26. England-Mexico R2/TV2 1,30 3,50 5,15

22.00 NHL 27. Playoff-kamp Odds evt torsdag

22.00 NBA 28. LA Lakers-San Antonio 1,30 12,0 2,55

Lørdag den 26. maj



14.50 1D 29. B 1913-FC Aarhus 1,90 3,05 2,55

14.50 2D 30. Aalborg Chang-Korup 1,40 3,55 3,95

15.50 E3 31. Blackpool-Leyton Orient R2 2,25 2,60 2,40

15.50 SFA 32. Celtic-Hibernian R2 1,30 3,50 5,15

19.20 TYP 33. FC Union Berlin-Schalke 04 R2/M/3+ 5,70 3,65 1,25

20.05 SCH 34. Basel-Servette R2 1,75 2,90 3,00

20.05 SCH 35. FC Zürich-Lausanne R2 1,85 2,90 2,75

20.05 SCH 36. St. Gallen-Grasshoppers R2 1,85 2,90 2,75

20.05 H 37. St. Gallen-Grasshoppers (0-1) 3,80 3,40 1,45

20.35 FRP 38. Amiens-Strasbourg R1/EUR 3,85 3,10 1,50

21.20 SPA 39. Real Madrid-Alaves R2 1,25 3,65 5,70

21.20 H 40. Real Madrid-Alaves (0-1) 2,05 3,15 2,25

Søndag den 27. maj



12.50 1D 41. Ølstykke-B 93 2,15 2,95 2,25

12.50 1D 42. Farum-Randers Freja 1,45 3,45 3,70

12.50 1D 43. Frem-Skive 1,40 3,50 4,00

12.50 1D 44. Køge-Esbjerg DK4 2,85 2,80 1,85

12.50 2D 45. B 1909-Holbæk 1,35 3,70 4,20

12.50 2D 46. Fredericia-Svendborg 1,35 3,70 4,20

14.50 SU 47. AaB-FC Midtjylland R2 1,60 3,10 3,35

14.50 SU 48. AB-Viborg R Odds fredag

14.50 SU 49. FC København-Lyngby FC R Odds fredag

14.50 SU 50. HFK Sønderjyl.-Herfølge R3 3,30 3,35 1,55

14.50 SU 51. OB-AGF R2 1,60 3,10 3,35

14.50 H 52. AaB-FC Midtjylland (0-1) 3,35 3,10 1,60

14.50 H 53. OB-AGF (0-1) 3,35 3,10 1,60

14.50 1D 54. Horsens-Brønshøj 1,85 3,10 2,60

14.50 1D 55. Vejle-Hvidovre 1,40 3,55 3,95

14.50 2D 56. Hjørring-Dalum 2,25 3,10 2,10

14.50 2D 57. Holstebro-HIK 1,70 3,25 2,85

14.50 ITA 58. Fiorentina-Atalanta R Odds fredag

14.50 ITA 59. Inter-Lazio R2 2,90 2,75 1,85

14.50 ITA 60. Juventus-Perugia R2 1,20 3,85 6,40

14.50 ITA 61. Lecce-Parma R Odds fredag

14.50 ITA 62. Roma-Milan R2 1,45 3,00 4,50

14.50 ITA 63. Udinese-Napoli R2 1,50 2,90 4,25

14.50 ITA 64. Verona-Bologna R2 2,20 2,60 2,45

14.50 H 65. Inter-Lazio (1-0) 1,45 3,30 3,90

14.50 H 66. Roma-Milan (0-1) 2,85 2,95 1,80

14.50 H 67. Udinese-Napoli (0-1) 2,95 2,95 1,75

15.50 E2 68. Reading-Walsall R2 2,25 2,60 2,40

16.55 SU 69. Silkeborg-Brøndby R/3+ Odds fredag

17.50 SPA 70. Athletic Bilbao-Malaga R2 1,75 3,00 2,90

17.50 SPA 71. Numancia-Espanyol R2 2,15 2,80 2,35

17.50 SPA 72. Villarreal-Osasuna R2 1,40 3,10 4,75

17.50 H 73. Athletic Bilbao-Malaga (0-1) 3,70 3,20 1,50

17.50 H 74. Villarreal-Osasuna (0-1) 2,55 3,05 1,90

18.50 2D 75. Kolding IF-Vorup 1,25 3,85 5,30

18.50 2D 76. Næstved-Nørresundby 1,60 3,30 3,15

18.50 SPA 77. Las Palmas-Celta Vigo R2 2,40 2,75 2,15

18.50 SPA 78. Mallorca-Rayo Vallecano R2 1,30 3,50 5,15

18.50 SPA 79. Zaragoza-Real Sociedad R2 1,65 2,80 3,50

18.50 H 80. Mallorca-R.Vallecano (0-1) 2,30 2,95 2,10

18.50 H 81. Zaragoza-Real Sociedad (0-1) 3,55 3,10 1,55

19.50 SPA 82. Dep. La Coruna-Valladolid R2 1,20 3,85 6,40

19.50 SPA 83. FC Barcelona-Oviedo R3 1,15 4,50 6,35

21.20 SPA 84. Santander-Valencia R Odds torsdag

Mandag den 28. maj



15.50 E1 85. Bolton-Preston R2/M/DK4 1,85 2,75 2,90

15.50 H 86. Bolton-Preston (0-1) 3,85 3,35 1,45

18.50 SVE 87. AIK-Hæcken R Odds lørdag

18.50 SVE 88. Elfsborg-Ørebro R Odds lørdag

18.50 SVE 89. Helsingborg-Trelleborg R2 1,30 3,50 5,15

19.50 SVE 90. Ørgryte-IFK Gøteborg R2 2,75 2,70 1,95

Tips til Den Lange



DAGENS TIP



Fredag den 25. maj



26. England-Mexico (TV2).

Kryds til odds 3,50.

Kommentar: England og Mexico mødes i en venskabskamp. I sådanne kampe kan det være svært at udpege en vinder, da trænerne ofte prøver forskellige spillere af. Derfor er der ingen grund til at følge Dansk Tipstjeneste, der har gjort England til alt for stor favorit efter Berlingske Tidendes vurdering. Uafgjort i venskabskampe er som regel en udmærket idé, da det er et acceptabelt resultat for begge mandskaber.-ce

Tips13



Dansk Tipstjeneste meddeler, at den på basis af 10 eksperters chancevurdering udarbejdede tendens, der danner grundlaget for statskontrollens tendenslodtrækning for spilleuge 21 - kampdag 26.-28. maj 2001 er:

Berlingske Tidendes Tips i parentes:



1. B 1913-FC Aarhus 43 33 24 (X)

2. Aalborg Chang-Korup 61 23 16 (1)

3. Glostrup FK-Frederikshavn 55 25 20 (1)

4. FC Union Berlin-Schalke 04 18 20 62 (2)

5. Brescia-Vicenza 43 37 20 (X)

6. Fiorentina-Atalanta 52 29 19 (X)

7. Inter-Lazio 31 33 36 (1)

8. Juventus-Perugia 71 17 12 (1)

9. Lecce-Parma 30 38 32 (X)

10. Roma-Milan 52 29 19 (1)

11. Udinese-Napoli 50 30 20 (X)

12. Verona-Bologna 44 33 23 (1)

13. Reading-Walsall 37 31 32 (X)

Tips12



Dansk Tipstjeneste meddeler, at den på basis af 10 eksperters chancevurdering udarbejdede tendens, der danner grundlaget for statskontrollens tendenslodtrækning for spilleuge 21 - kampdag 27.-28. maj 2001 er:



Berlingske Tidendes Tips i parentes:



1. AaB-FC Midtjylland 50 30 20 (1)

2. AB-Viborg 47 33 20 (1)

3. FC København-Lyngby FC 70 18 12 (1)

4. HFK Sønderjyl.-Herfølge 30 28 42 (2)

5. OB-AGF 44 33 23 (X)

6. Silkeborg-Brøndby 29 34 37 (X)

7. Farum-Randers Freja 63 23 14 (1)

8. Frem-Skive 59 25 16 (1)

9. Horsens-Brønshøj 40 32 28 (X)

10. Køge-Esbjerg 29 36 35 (X)

11. Vejle-Hvidovre 53 30 17 (1)

12. Ølstykke-B 93 37 30 33 (2)

Tips12



Kampdag søndag den 20. maj

1. AGF-FC København 0-3 (2)

2. Herfølge-AaB 1-2 (2)

3. FC Midtjylland-OB 1-1 (X)

4. Silkeborg-AB 1-2 (2)

5. Viborg-HFK Sønderjylland 3-1 (1)

6. B 1913-Vejle 0-0 (X)

7. Randers Freja-Fremad Amager 0-1 (2)

8. Skive-Ølstykke 1-1 (X)

9. HIK-Dalum 0-1 (2)

10. Holbæk-Fredericia 2-1 (1)

11. Nørresundby-B 1909 0-2 (2)

12. Svendborg-Aalborg Chang 2-1 (1)

Dansk Tipstjenestes præmieprognose:

12 rigtige: INGEN/0 kr.

11 rigtige: 26.188 kr.

10 rigtige: 1.711 kr.

Tips13



Kampdag lørdag den 19. maj

1. Charlton-Liverpool 2 (0-4)

2. Coventry-Bradford X (0-0)

3. Derby-Ipswich X (1-1)

4. Everton-Sunderland X (2-2)

5. Leeds-Leicester 1 (3-1)

6. Manchester C-Chelsea 2 (1-2)

7. Middlesbrough-West Ham 1 (2-1)

8. Newcastle-Aston Villa 1 (3-0)

9. Southampton-Arsenal 1 (3-2)

10. Tottenham-Manchester U 1 (3-1)

11. Hamburger SV-Bayern München X (1-1)

12. Kaiserslautern-Hertha Berlin 2 (0-1)

13. Schalke 04-Unterhaching 1 (5-3)

Dansk Tipstjenestes præmieprognose:

13 rigtige: 37.437 kr.



12 rigtige: 947 kr.

11 rigtige: 103 kr.

10 rigtige: 23 kr.

Dusino



Søndag den 20. maj



Tolv vindertal



1-2-3-5-7-10-11-13-20-21-22-24

Præmieprognose

12 rigtige: Ingen.

11 rigtige: 3.597 kr.

10 rigtige: 110 kr.

9 rigtige: 25 kr.

Lotto



Lørdag den 19. maj



VINDERTAL

1-4-17-18-27-28-34

TILLÆGSTAL

20-29

Præmieprognose

7 vindertal 1.230.548 kr.



6 vindertal+1 tillæg 54.963 kr.

6 vindertal 3.305 kr.

5 vindertal 127 kr.

4 vindertal 31 kr.

Joker



Lørdag den 19. maj



VINDERTAL

5-6-3-3-8-5-9

Præmieprognose

7 vindertal INGEN/0 kr.



6 vindertal 378.211 kr.

5 vindertal 21.040 kr.

4 vindertal 2.674 kr.

3 vindertal 254 kr.

2 vindertal 52 kr.

Onsdags-Lotto



Onsdag den 23. maj



VINDERTAL

3-7-8-13-15-25

TILLÆGSTAL

4-39

Præmieprognose



6 vindertal 2.019.892 kr.



5 vindertal+1 tillæg 54.751 kr.

5 vindertal 2.177 kr.

4 vindertal 90 kr.

3 vindertal 26 kr.