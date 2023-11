Oddset: Den Lange, Tips til Den Lange, Tips13, Tips12, Dusino, Lottotal, Joker og Vikinglotto

Den Lange



Spillerunde 98



(Spilstop, række, kampnummer, kamp, Resultat-tabel, TV og odds for 1, X, 2)



Tirsdag den 22. maj



18.50 SVE 1. Hammarby-AIK R2 2,75 2,70 1,95

18.50 SV1 2. Brage-Enkøping 2,35 2,55 2,35

18.50 SV1 3. IFK Malmø-Kalmar FF 3,15 2,80 1,75

22.00 NHL 4. New Jersey-Pittsburgh CAN 1,60 3,20 3,20

22.00 NBA 5. Philadelphia-Milwaukee 1,35 12,0 2,35

Onsdag den 23. maj



17.50 NO1 6. Tromsdalen-Sandefjord 1,45 3,45 3,70

19.50 NO1 7. Vålerenga-Start NRK 1,50 3,40 3,50

20.35 CHL 8. Valencia-Bayern München R1/M/TV3 2,80 2,65 1,95

20.35 H 9. Valencia-Bayern München (1-0 1,40 3,30 4,30

20.35 1.h 10. Valencia-B.München 1.halv 3,10 1,90 2,50

22.00 MLS 11. Colorado-Miami R2 2,50 2,60 2,15

22.00 MLS 12. Dallas-San Jose R2 1,85 2,85 2,80

Torsdag den 24. maj



14.50 DP 13. AB-Silkeborg R2/M/3+ 2,35 2,55 2,35

14.50 1.h 14. AB-Silk. 1.halvleg 2,80 1,90 2,80

17.50 NOR 15. Bodø/Glimt-Bryne R3 1,80 3,10 2,70

17.50 NOR 16. Molde-Lyn R3 1,30 3,80 4,60

17.50 NOR 17. Moss-Sogndal R3 1,45 3,45 3,70

17.50 NOR 18. Rosenborg-Odd-Grenland R3 1,15 4,50 6,35

17.50 NOR 19. Tromsø-Strømsgodset R3 1,40 3,55 3,95

17.50 NOR 20. Viking-Lillestrøm R3 1,50 3,40 3,50

17.50 HOP 21. PSV Eindhoven-Twente R2/EUR 1,25 3,65 5,70

19.55 NOR 22. Brann-Stabæk R3/N2 1,85 3,10 2,60

20.50 ITP 23. Parma-Fiorentina R1 1,45 2,90 4,65

20.50 H 24. Parma-Fiorentina (0-1) 2,90 2,90 1,80

Fredag den 25. maj



18.50 SVP 25. AIK-Elfsborg R Odds onsdag

20.50 LK 26. England-Mexico R2/TV2 1,30 3,50 5,15

22.00 NHL 27. Playoff-kamp Odds evt torsdag

22.00 NBA 28. LA Lakers-San Antonio 1,30 12,0 2,55

Lørdag den 26. maj



14.50 1D 29. B 1913-FC Aarhus 1,90 3,05 2,55

14.50 2D 30. Aalborg Chang-Korup 1,40 3,55 3,95

15.50 E3 31. Blackpool-Leyton Orient R2 2,25 2,60 2,40

15.50 SFA 32. Celtic-Hibernian R2 1,30 3,50 5,15

19.20 TYP 33. FC Union Berlin-Schalke 04 R2/M/3+ 5,70 3,65 1,25

20.05 SCH 34. Basel-Servette R2 1,75 2,90 3,00

20.05 SCH 35. FC Zürich-Lausanne R2 1,85 2,90 2,75

20.05 SCH 36. St. Gallen-Grasshoppers R2 1,85 2,90 2,75

20.05 H 37. St. Gallen-Grasshoppers (0-1) 3,80 3,40 1,45

20.35 FRP 38. Amiens-Strasbourg R1/EUR 3,85 3,10 1,50

21.20 SPA 39. Real Madrid-Alaves R2 1,25 3,65 5,70

21.20 H 40. Real Madrid-Alaves (0-1) 2,05 3,15 2,25

Søndag den 27. maj



12.50 1D 41. Ølstykke-B 93 2,15 2,95 2,25

12.50 1D 42. Farum-Randers Freja 1,45 3,45 3,70

12.50 1D 43. Frem-Skive 1,40 3,50 4,00

12.50 1D 44. Køge-Esbjerg DK4 2,85 2,80 1,85

12.50 2D 45. B 1909-Holbæk 1,35 3,70 4,20

12.50 2D 46. Fredericia-Svendborg 1,35 3,70 4,20

14.50 SU 47. AaB-FC Midtjylland R2 1,60 3,10 3,35

14.50 SU 48. AB-Viborg R Odds fredag

14.50 SU 49. FC København-Lyngby FC R Odds fredag

14.50 SU 50. HFK Sønderjyl.-Herfølge R3 3,30 3,35 1,55

14.50 SU 51. OB-AGF R2 1,60 3,10 3,35

14.50 H 52. AaB-FC Midtjylland (0-1) 3,35 3,10 1,60

14.50 H 53. OB-AGF (0-1) 3,35 3,10 1,60

14.50 1D 54. Horsens-Brønshøj 1,85 3,10 2,60

14.50 1D 55. Vejle-Hvidovre 1,40 3,55 3,95

14.50 2D 56. Hjørring-Dalum 2,25 3,10 2,10

14.50 2D 57. Holstebro-HIK 1,70 3,25 2,85

14.50 ITA 58. Fiorentina-Atalanta R Odds fredag

14.50 ITA 59. Inter-Lazio R2 2,90 2,75 1,85

14.50 ITA 60. Juventus-Perugia R2 1,20 3,85 6,40

14.50 ITA 61. Lecce-Parma R Odds fredag

14.50 ITA 62. Roma-Milan R2 1,45 3,00 4,50

14.50 ITA 63. Udinese-Napoli R2 1,50 2,90 4,25

14.50 ITA 64. Verona-Bologna R2 2,20 2,60 2,45

14.50 H 65. Inter-Lazio (1-0) 1,45 3,30 3,90

14.50 H 66. Roma-Milan (0-1) 2,85 2,95 1,80

14.50 H 67. Udinese-Napoli (0-1) 2,95 2,95 1,75

15.50 E2 68. Reading-Walsall R2 2,25 2,60 2,40

16.55 SU 69. Silkeborg-Brøndby R/3+ Odds fredag

17.50 SPA 70. Athletic Bilbao-Malaga R2 1,75 3,00 2,90

17.50 SPA 71. Numancia-Espanyol R2 2,15 2,80 2,35

17.50 SPA 72. Villarreal-Osasuna R2 1,40 3,10 4,75

17.50 H 73. Athletic Bilbao-Malaga (0-1) 3,70 3,20 1,50

17.50 H 74. Villarreal-Osasuna (0-1) 2,55 3,05 1,90

18.50 2D 75. Kolding IF-Vorup 1,25 3,85 5,30

18.50 2D 76. Næstved-Nørresundby 1,60 3,30 3,15

18.50 SPA 77. Las Palmas-Celta Vigo R2 2,40 2,75 2,15

18.50 SPA 78. Mallorca-Rayo Vallecano R2 1,30 3,50 5,15

18.50 SPA 79. Zaragoza-Real Sociedad R2 1,65 2,80 3,50

18.50 H 80. Mallorca-R.Vallecano (0-1) 2,30 2,95 2,10

18.50 H 81. Zaragoza-Real Sociedad (0-1) 3,55 3,10 1,55

19.50 SPA 82. Dep. La Coruna-Valladolid R2 1,20 3,85 6,40

19.50 SPA 83. FC Barcelona-Oviedo R3 1,15 4,50 6,35

21.20 SPA 84. Santander-Valencia R Odds torsdag

Mandag den 28. maj



15.50 E1 85. Bolton-Preston R2/M/DK4 1,85 2,75 2,90

15.50 H 86. Bolton-Preston (0-1) 3,85 3,35 1,45

18.50 SVE 87. AIK-Hæcken R Odds lørdag

18.50 SVE 88. Elfsborg-Ørebro R Odds lørdag

18.50 SVE 89. Helsingborg-Trelleborg R2 1,30 3,50 5,15

19.50 SVE 90. Ørgryte-IFK Gøteborg R2 2,75 2,70 1,95

Tips til Den Lange



DAGENS TIP



Onsdag den 23. maj



8. Valencia-Bayern München (TV3).

Kryds til odds 2,65.

Kommentar: I aften spilles sæsonens Champions League-finale i Milano i Italien. Ingen af holdene har spillere spærret af karantæne. Mens Bayern München i lørdags kunne fejre det tredje tyske mesterskab på stribe, så varmede Valencia op til finalen ved at vinde en smal 1-0 sejr på hjemmebane over Bilbao på et straffesparksmål af Zlatko Zahovic i kampens sidste minut. Bayern satte allerede mandag kursen mod Italien, da træner Ottmar Hitzfeld ønsker ro i truppen efter et par hektiske dage. Bayern-målmand Oliver Kahn mener, at hvis der er retfærdighed til, så vinder Bayern pokalen i aften. Han var manden der to gange hentede bolden ud af netmaskerne bag ham, da Bayern München i 1999 tabte Champions League-finalen til Manchester United med 2-1, på to United-mål i dommerens tillægstid. Bayern er uden den skadede Jens Jeremies på midtbanen. U/21-landsholdsspilleren Owen Hargreaves ventes at erstatte Jeremies.

-ce

Tips13



Dansk Tipstjeneste meddeler, at den på basis af 10 eksperters chancevurdering udarbejdede tendens, der danner grundlaget for statskontrollens tendenslodtrækning for spilleuge 21 - kampdag 26.-28. maj 2001 er:

Berlingske Tidendes Tips i parentes:



1. B 1913-FC Aarhus 43 33 24 (X)

2. Aalborg Chang-Korup 61 23 16 (1)

3. Glostrup FK-Frederikshavn 55 25 20 (1)

4. FC Union Berlin-Schalke 04 18 20 62 (2)

5. Brescia-Vicenza 43 37 20 (X)

6. Fiorentina-Atalanta 52 29 19 (X)

7. Inter-Lazio 31 33 36 (1)

8. Juventus-Perugia 71 17 12 (1)

9. Lecce-Parma 30 38 32 (X)

10. Roma-Milan 52 29 19 (1)

11. Udinese-Napoli 50 30 20 (X)

12. Verona-Bologna 44 33 23 (1)

13. Reading-Walsall 37 31 32 (X)

Tips12



Dansk Tipstjeneste meddeler, at den på basis af 10 eksperters chancevurdering udarbejdede tendens, der danner grundlaget for statskontrollens tendenslodtrækning for spilleuge 21 - kampdag 27.-28. maj 2001 er:



Berlingske Tidendes Tips i parentes:



1. AaB-FC Midtjylland 50 30 20 (1)

2. AB-Viborg 47 33 20 (1)

3. FC København-Lyngby FC 70 18 12 (1)

4. HFK Sønderjyl.-Herfølge 30 28 42 (2)

5. OB-AGF 44 33 23 (X)

6. Silkeborg-Brøndby 29 34 37 (X)

7. Farum-Randers Freja 63 23 14 (1)

8. Frem-Skive 59 25 16 (1)

9. Horsens-Brønshøj 40 32 28 (X)

10. Køge-Esbjerg 29 36 35 (X)

11. Vejle-Hvidovre 53 30 17 (1)

12. Ølstykke-B 93 37 30 33 (2)

Tips12



Kampdag søndag den 20. maj

1. AGF-FC København 0-3 (2)

2. Herfølge-AaB 1-2 (2)

3. FC Midtjylland-OB 1-1 (X)

4. Silkeborg-AB 1-2 (2)

5. Viborg-HFK Sønderjylland 3-1 (1)

6. B 1913-Vejle 0-0 (X)

7. Randers Freja-Fremad Amager 0-1 (2)

8. Skive-Ølstykke 1-1 (X)

9. HIK-Dalum 0-1 (2)

10. Holbæk-Fredericia 2-1 (1)

11. Nørresundby-B 1909 0-2 (2)

12. Svendborg-Aalborg Chang 2-1 (1)

Dansk Tipstjenestes præmieprognose:

12 rigtige: INGEN/0 kr.

11 rigtige: 26.188 kr.

10 rigtige: 1.711 kr.

Tips13



Kampdag lørdag den 19. maj

1. Charlton-Liverpool 2 (0-4)

2. Coventry-Bradford X (0-0)

3. Derby-Ipswich X (1-1)

4. Everton-Sunderland X (2-2)

5. Leeds-Leicester 1 (3-1)

6. Manchester C-Chelsea 2 (1-2)

7. Middlesbrough-West Ham 1 (2-1)

8. Newcastle-Aston Villa 1 (3-0)

9. Southampton-Arsenal 1 (3-2)

10. Tottenham-Manchester U 1 (3-1)

11. Hamburger SV-Bayern München X (1-1)

12. Kaiserslautern-Hertha Berlin 2 (0-1)

13. Schalke 04-Unterhaching 1 (5-3)

Dansk Tipstjenestes præmieprognose:

13 rigtige: 37.437 kr.



12 rigtige: 947 kr.

11 rigtige: 103 kr.

10 rigtige: 23 kr.

Dusino



Søndag den 20. maj



Tolv vindertal



1-2-3-5-7-10-11-13-20-21-22-24

Præmieprognose

12 rigtige: Ingen.

11 rigtige: 3.597 kr.

10 rigtige: 110 kr.

9 rigtige: 25 kr.

Lotto



Lørdag den 19. maj



VINDERTAL

1-4-17-18-27-28-34

TILLÆGSTAL

20-29

Præmieprognose

7 vindertal 1.230.548 kr.



6 vindertal+1 tillæg 54.963 kr.

6 vindertal 3.305 kr.

5 vindertal 127 kr.

4 vindertal 31 kr.

Joker



Lørdag den 19. maj



VINDERTAL

5-6-3-3-8-5-9

Præmieprognose

7 vindertal INGEN/0 kr.



6 vindertal 378.211 kr.

5 vindertal 21.040 kr.

4 vindertal 2.674 kr.

3 vindertal 254 kr.

2 vindertal 52 kr.

Onsdags-Lotto



Onsdag den 16. maj



VINDERTAL

6-8-28-30-35 46

TILLÆGSTAL

3-4

Præmieprognose



6 vindertal INGEN/0 kr.



5 vindertal+1 tillæg 102.597 kr.

5 vindertal 4.303 kr.

4 vindertal 122 kr.

3 vindertal 31 kr.