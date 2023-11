Oddset: Den Lange, Tips til Den Lange, Tips13, Tips12, Dusino, Lottotal, Joker og Vikinglotto

Den Lange



Spillerunde 95



(Spilstop, række, kampnummer, kamp, Resultat-tabel, TV og odds for 1, X, 2)



Torsdag den 10. maj



18.20 1D 20. Birkerød-Randers Freja 2,70 3,25 1,75

18.25 DP 21. Viborg-AB R2/M/3+ 1,60 3,10 3,35

18.25 H 22. Viborg-AB (0-1) 3,35 3,10 1,60

18.50 SVE 23. Djurgården-Trelleborg R2 1,80 2,80 3,00

18.50 SVP 24. Malmø FF-AIK R2 2,35 2,55 2,35

20.35 DP 25. Silkeborg-FC Midtjylland R2/M/3+ 1,70 2,85 3,25

20.35 H 26. Silkeborg-FC Midtjylland (0-1 3,45 3,20 1,55

Fredag den 11. maj



18.50 SVP 27. Elfsborg-GAIS R2 1,30 3,50 5,15

20.05 SCH 28. Grasshoppers-FC Zürich R2 1,45 3,10 4,25

20.20 ITA 29. Fiorentina-Juventus R1 2,70 2,50 2,10

20.20 ITA 30. Inter-Milan R1/CAN 2,40 2,40 2,40

21.20 SPA 31. Dep. La Coruna-Alaves R2 1,30 3,50 5,15

21.20 H 32. Dep. La Coruna-Alaves (0-1) 2,30 2,95 2,10

Lørdag den 12. maj



14.50 2D 33. Aalborg Chang-Holbæk 1,30 3,80 4,60

14.50 2D 34. Dalum-Vorup 1,45 3,45 3,70

14.50 2D 35. Glostrup FK-HIK 2,00 3,00 2,40

14.50 ITA 36. Napoli-Lazio R1 3,20 2,75 1,75

14.50 ITA 37. Reggina-Parma R1 3,10 2,70 1,80

14.50 ITA 38. Roma-Atalanta R1 1,25 3,35 6,60

14.50 IAV 39. Semi-Finale 3+ Odds fredag

15.20 TYS 40. Bayern München-Kaiserslautern R Odds torsdag

15.20 TYS 41. Energie Cottbus-Hamburger SV R2 1,80 2,90 2,90

15.20 TYS 42. FC Køln-Werder Bremen R3 1,70 3,20 2,90

15.20 TYS 43. Hansa Rostock-1860 München R2 1,85 2,90 2,75

15.20 TYS 44. Hertha Berlin-Leverkusen R2 2,00 2,80 2,55

15.20 TYS 45. Unterhaching-Dortmund R2 2,90 2,75 1,85

15.20 TYS 46. VfB Stuttgart-Schalke 04 R2/M/3+ 2,90 2,75 1,85

15.20 TYS 47. Wolfsburg-Frankfurt R1 1,45 3,55 3,60

15.20 H 48. Wolfsburg-Frankfurt (0-1) 2,75 3,05 1,80

15.50 FAC 49. Arsenal-Liverpool R1/M/TD1 2,30 2,45 2,50

18.50 IAV 50. Semi-Finale 3+ Odds fredag

18.50 HCD 51. Krim Ljublja-Viborg M/DR1 1,35 7,20 2,70

19.50 FRA 52. Bordeaux-Sedan R2 1,30 3,50 5,15

19.50 H 53. Bordeaux-Sedan (0-1) 2,35 2,90 2,10

21.00 MGP 54. Melodi-Grand Prix DR1 2,25 2,50 2,50

Søndag den 13. maj



10.20 1D 55. Fremad Amager-Hvidovre 2,60 2,95 1,90

12.50 1D 56. Ølstykke-Brønshøj 2,45 3,05 1,95

12.50 1D 57. B 93-Skive 1,50 3,40 3,50

12.50 1D 58. Farum-B 1913 1,55 3,35 3,30

12.50 1D 59. Frem-Esbjerg DK4 2,60 2,75 2,00

12.50 2D 60. Fredericia-Nørresundby 1,25 4,00 5,00

14.50 SU 61. AB-HFK Sønderjyl. R Odds fredag

14.50 SU 62. Brøndby-AGF R2 1,25 3,65 5,70

14.50 SU 63. FC Midtjylland-Lyngby FC R Odds fredag

14.50 SU 64. Viborg-OB R Odds fredag

14.50 H 65. FC Midtjylland-Lyngby FC (0-1) Odds fredag

14.50 H 66. Viborg-OB (0-1) Odds fredag

14.50 1D 67. Horsens-Birkerød Odds fredag

14.50 2D 68. Hjørring-Korup Odds torsdag

15.50 EPM 69. Leeds-Bradford R2 1,15 4,00 7,70

15.50 EPM 70. Southampton-Manchester U R2 2,80 2,85 1,85

15.50 E1 71. Birmingham-Preston R2 1,70 2,85 3,25

15.50 E1 72. West Bromwich-Bolton R2 2,20 2,60 2,45

15.50 H 73. Birmingham-Preston (0-1) 3,55 3,10 1,55

16.05 HÅH 74. GOG-Kolding IF DR1 1,60 7,30 2,05

16.55 SU 75. Herfølge-FC København R/3+ Odds torsdag

17.50 SPA 76. FC Barcelona-Rayo Vallecano R2 1,30 3,50 5,15

17.50 SPA 77. Malaga-Valencia R2 2,50 2,60 2,15

17.50 SPA 78. Mallorca-Celta Vigo R2 1,65 3,00 3,25

18.50 1D 79. Køge-Randers Freja Odds fredag

18.50 1D 80. Vejle-FC Aarhus 1,45 3,45 3,70

18.50 2D 81. Kolding IF-Svendborg 1,30 3,65 4,85

18.50 2D 82. Næstved-Holstebro Odds torsdag

18.50 IAV 83. Finale-kamp 3+ Odds søndag

19.50 SPA 84. Real Madrid-Espanyol R Odds torsdag

Mandag den 14. maj



18.50 SU 85. Silkeborg-AaB R/3+ Odds fredag

18.50 H 86. Silkeborg-AaB (0-1) Odds fredag

18.50 SVE 87. Ørebro-Hæcken R2 1,75 2,80 3,15

18.50 SVE 88. Elfsborg-Hammarby R Odds lørdag

18.50 SVE 89. Malmø FF-IFK Gøteborg R Odds fredag

20.00 HÅD 90. Viborg-GOG TV2 Odds søndag

Tips til Den Lange



DAGENS TIP



Torsdag den 10. maj



21. Viborg-AB (3+).

Kryds til odds 3,10.

Kommentar: AB har absolut ikke haft succes i sæsonens Superliga. Mens akademikerne kæmper for at overleve i rækken, så går det klart bedre i pokalturneringen DONG Cup, hvor AB vandt den første semifinale-kamp i mod Viborg med 1-0 på Gladsaxe Stadion. I aften gældet det returkampen i Viborg, hvor man nok ikke skal regne med at AB satser på at vinde. Uafgjort vil være nok for AB, og virker derfor som et meget sandsynligt udfald til et rigtig godt odds på 3,10.

-ce

Tips13



Dansk Tipstjeneste meddeler, at den på basis af 10 eksperters chancevurdering udarbejdede tendens, der danner grundlaget for statskontrollens tendenslodtrækning for spilleuge 19 - kampdag 12.-14. maj 2001 er:

Berlingske Tidendes Tips i parentes:



1. Arsenal-Liverpool 42 32 26 (1)

2. Bayern München-Kaiserslautern 63 21 16 (1)

3. Bochum-Freiburg 21 26 53 (2)

4. Energie Cottbus-Hamburger SV 48 29 23 (1)

5. FC Køln-Werder Bremen 40 35 25 (X)

6. Hansa Rostock-1860 München 42 33 25 (X)

7. Hertha Berlin-Leverkusen 43 32 25 (1)

8. Unterhaching-Dortmund 28 32 40 (X)

9. VfB Stuttgart-Schalke 04 32 31 37 (2)

10. Wolfsburg-Frankfurt 46 24 30 (2)

11. Napoli-Lazio 21 28 51 (1)

12. Reggina-Parma 21 33 46 (2)

13. Roma-Atalanta 68 21 11 (1)

Tips12



Dansk Tipstjeneste meddeler, at den på basis af 10 eksperters chancevurdering udarbejdede tendens, der danner grundlaget for statskontrollens tendenslodtrækning for spilleuge 19 - kampdag 13.-14. maj 2001 er:

Berlingske Tidendes Tips i parentes:



1. AB-HFK Sønderjylland 70 18 12 (1)

2. Brøndby-AGF 65 21 14 (1)

3. FC Midtjylland-Lyngby FC 60 26 14 (1)

4. Herfølge-FC København 22 29 49 (2)

5. Viborg-OB 47 32 21 (1)

6. B 93-Skive 54 28 18 (1)

7. Farum-B 1913 53 27 20 (1)

8. Frem-Esbjerg 29 37 34 (X)

9. Horsens-Birkerød 58 29 13 (1)

10. Ølstykke-Brønshøj 38 30 32 (2)

11. Fredericia-Nørresundby 65 21 14 (1)

12. Hjørring-Korup 51 30 19 (1)

Tips12



Kampdag søndag den 6. maj

1. AaB-AB 4-1 (1)

2. FC København-Viborg 1-0 (1)

3. HFK Sønderjyl.-Brøndby 0-4 (2)

4. OB-Silkeborg 1-0 (1)

5. Birkerød-Frem 2-3 (2)

6. Randers Freja-Horsens 0-0 (X)

7. Vejle-Farum 3-4 (2)

8. Frederikshavn-Fredericia 2-2 (X)

9. HIK-Vorup 3-3 (X)

10. Holbæk-Kolding IF 1-3 (2)

11. Holstebro-B 1909 0-1 (2)

12. Svendborg-Hjørring 0-0 (X)

Dansk Tipstjenestes præmieprognose:

12 rigtige: 179.125 kr.

11 rigtige: 3.975 kr.

10 rigtige: 293 kr.

Tips13



Kampdag lørdag den 5. maj.

1. Arsenal-Leeds 2-1 (1)

2. Aston Villa-Coventry 3-2 (1)

3. Bradford-Middlesbrough 1-1 (X)

4. Chelsea-Everton 2-1 (1)

5. Leicester-Tottenham 4-2 (1)

6. Liverpool-Newcastle 3-0 (1)

7. Manchester U-Derby 0-1 (2)

8. Sunderland-Charlton 3-2 (1)

9. West Ham-Southampton 3-0 (1)

10. Frankfurt-Bochum 3-0 (1)

11. Leverkusen-Bayern München 0-1 (2)

12. Schalke 04-Wolfsburg 2-1 (1)

13. 1860 München-FC Køln 3-1 (1)

Dansk Tipstjenestes præmieprognose:

13 rigtige: 7.535 kr.

12 rigtige: 126 kr.

11 rigtige: 13 kr.

10 rigtige: 0 kr.

Dusino



Søndag den 6. maj



Tolv vindertal



1-3-6-7-9-12-13-16-17-18-19-24

Præmieprognose

12 rigtige: Ingen.

11 rigtige: 2.601 kr.

10 rigtige: 79 kr.

9 rigtige: 23 kr.

Lotto



Lørdag den 5. maj



VINDERTAL:

1-2-7-16-17-21-22

TILLÆGSTAL:

4-30

Præmieprognose

7 vindertal 974.573 kr.



6 vindertal+1 tillæg 40.383 kr.

6 vindertal 3.453 kr.

5 vindertal 137 kr.

4 vindertal 32 kr.

Joker



Lørdag den 5. maj



VINDERTAL

3-5-6-5-9-3-0

Præmieprognose

7 rigtige: 3.304.763 kr.

6 rigtige: 86.695 kr.

5 rigtige: 54.196 kr.

4 rigtige: 2.688 kr.

3 rigtige: 267 kr.

2 rigtige: 52 kr.

Onsdags-Lotto



Onsdag den 9. maj



VINDERTAL

1-7-8-27-36-48

TILLÆGSTAL

13-22

Præmieprognose



6 vindertal 6.633.348 kr.



5 vindertal+1 tillæg 105.057 kr.

5 vindertal 3.430 kr.

4 vindertal 116 kr.

3 vindertal 29 kr.