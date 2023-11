Oddset: Den Lange, Tips til Den Lange, Tips13, Tips12, Dusino, Lottotal, Joker og Vikinglotto

Onsdag den 9. maj



17.50 ØSP 11. Rapid Wien-FC Tirol R2 1,90 2,80 2,75

18.50 SU 12. Lyngby FC-Herfølge R3 1,55 3,35 3,30

18.50 H 13. Lyngby FC-Herfølge (0-1) 2,95 3,10 1,70

18.50 2D 14. Korup-Holstebro 1,75 3,15 2,80

18.50 TY2 15. Mannheim-Ulm R2 1,30 4,20 4,25

20.35 CHL 16. Bayern München-Real Madrid R2/M/TV3 1,95 2,90 2,55

20.35 1.h 17. Bayern München-R.Madrid 1.halv 2,50 1,95 3,00

22.00 NHL 18. Colorado-Los Angeles 1,55 3,25 3,40

22.00 NBA 19. Philadelphia-Toronto 1,35 12,0 2,35

Torsdag den 10. maj



18.20 1D 20. Birkerød-Randers Freja 2,70 3,25 1,75

18.25 DP 21. Viborg-AB R2/M/3+ 1,60 3,10 3,35

18.25 H 22. Viborg-AB (0-1) 3,35 3,10 1,60

18.50 SVE 23. Djurgården-Trelleborg R2 1,80 2,80 3,00

18.50 SVP 24. Malmø FF-AIK R2 2,35 2,55 2,35

20.35 DP 25. Silkeborg-FC Midtjylland R2/M/3+ 1,70 2,85 3,25

20.35 H 26. Silkeborg-FC Midtjylland (0-1 3,45 3,20 1,55

Fredag den 11. maj



18.50 SVP 27. Elfsborg-GAIS R Odds onsdag

20.05 SCH 28. Grasshoppers-FC Zürich R2 1,45 3,10 4,25

20.20 ITA 29. Fiorentina-Juventus R1 2,70 2,50 2,10

20.20 ITA 30. Inter-Milan R1/CAN 2,40 2,40 2,40

21.20 SPA 31. Dep. La Coruna-Alaves R2 1,30 3,50 5,15

21.20 H 32. Dep. La Coruna-Alaves (0-1) 2,30 2,95 2,10

Lørdag den 12. maj



14.50 2D 33. Aalborg Chang-Holbæk 1,30 3,80 4,60

14.50 2D 34. Dalum-Vorup 1,45 3,45 3,70

14.50 2D 35. Glostrup FK-HIK 2,00 3,00 2,40

14.50 ITA 36. Napoli-Lazio R1 3,20 2,75 1,75

14.50 ITA 37. Reggina-Parma R1 3,10 2,70 1,80

14.50 ITA 38. Roma-Atalanta R1 1,25 3,35 6,60

14.50 IAV 39. Semi-Finale 3+ Odds fredag

15.20 TYS 40. Bayern München-Kaiserslautern R Odds torsdag

15.20 TYS 41. Energie Cottbus-Hamburger SV R2 1,80 2,90 2,90

15.20 TYS 42. FC Køln-Werder Bremen R3 1,70 3,20 2,90

15.20 TYS 43. Hansa Rostock-1860 München R2 1,85 2,90 2,75

15.20 TYS 44. Hertha Berlin-Leverkusen R2 2,00 2,80 2,55

15.20 TYS 45. Unterhaching-Dortmund R2 2,90 2,75 1,85

15.20 TYS 46. VfB Stuttgart-Schalke 04 R2/M/3+ 2,90 2,75 1,85

15.20 TYS 47. Wolfsburg-Frankfurt R1 1,45 3,55 3,60

15.20 H 48. Wolfsburg-Frankfurt (0-1) 2,75 3,05 1,80

15.50 FAC 49. Arsenal-Liverpool R1/M/TD1 2,30 2,45 2,50

18.50 IAV 50. Semi-Finale 3+ Odds fredag

18.50 HCD 51. Krim Ljublja-Viborg M/DR1 1,35 7,20 2,70

19.50 FRA 52. Bordeaux-Sedan R2 1,30 3,50 5,15

19.50 H 53. Bordeaux-Sedan (0-1) 2,35 2,90 2,10

21.00 MGP 54. Melodi-Grand Prix DR1 2,25 2,50 2,50

Søndag den 13. maj



10.20 1D 55. Fremad Amager-Hvidovre 2,60 2,95 1,90

12.50 1D 56. Ølstykke-Brønshøj 2,45 3,05 1,95

12.50 1D 57. B 93-Skive 1,50 3,40 3,50

12.50 1D 58. Farum-B 1913 1,55 3,35 3,30

12.50 1D 59. Frem-Esbjerg DK4 2,60 2,75 2,00

12.50 2D 60. Fredericia-Nørresundby 1,25 4,00 5,00

14.50 SU 61. AB-HFK Sønderjyl. R Odds fredag

14.50 SU 62. Brøndby-AGF R2 1,25 3,65 5,70

14.50 SU 63. FC Midtjylland-Lyngby FC R Odds fredag

14.50 SU 64. Viborg-OB R Odds fredag

14.50 H 65. FC Midtjylland-Lyngby FC (0-1) Odds fredag

14.50 H 66. Viborg-OB (0-1) Odds fredag

14.50 1D 67. Horsens-Birkerød Odds fredag

14.50 2D 68. Hjørring-Korup Odds torsdag

15.50 EPM 69. Leeds-Bradford R Odds onsdag

15.50 EPM 70. Southampton-Manchester U R2 2,80 2,85 1,85

15.50 E1 71. Birmingham-Preston R2 1,70 2,85 3,25

15.50 E1 72. West Bromwich-Bolton R2 2,20 2,60 2,45

15.50 H 73. Birmingham-Preston (0-1) 3,55 3,10 1,55

16.05 HÅH 74. GOG-Kolding IF DR1 1,60 7,30 2,05

16.55 SU 75. Herfølge-FC København R/3+ Odds torsdag

17.50 SPA 76. FC Barcelona-Rayo Vallecano R2 1,30 3,50 5,15

17.50 SPA 77. Malaga-Valencia R2 2,50 2,60 2,15

17.50 SPA 78. Mallorca-Celta Vigo R2 1,65 3,00 3,25

18.50 1D 79. Køge-Randers Freja Odds fredag

18.50 1D 80. Vejle-FC Aarhus 1,45 3,45 3,70

18.50 2D 81. Kolding IF-Svendborg 1,30 3,65 4,85

18.50 2D 82. Næstved-Holstebro Odds torsdag

18.50 IAV 83. Finale-kamp 3+ Odds søndag

19.50 SPA 84. Real Madrid-Espanyol R Odds torsdag

Mandag den 14. maj



18.50 SU 85. Silkeborg-AaB R/3+ Odds fredag

18.50 H 86. Silkeborg-AaB (0-1) Odds fredag

18.50 SVE 87. Ørebro-Hæcken R Odds onsdag

18.50 SVE 88. Elfsborg-Hammarby R Odds lørdag

18.50 SVE 89. Malmø FF-IFK Gøteborg R Odds fredag

20.00 HÅD 90. Viborg-GOG TV2 Odds søndag

Tips til Den Lange



DAGENS TIP



Onsdag den 9. maj



12. Lyngby FC-Herfølge.

To-tal til odds 3,30.

Kommentar: I den udsatte Superliga-kamp mellem Lyngby FC og Herfølge har Dansk Tipstjeneste efter Berlingske Tidendes overbevisning gjort hjemmeholdet til alt for stor favorit. Sidst Lyngby FC vandt en kamp var i forårs-premieren den 11. marts i mod HFK Sønderjylland. Derefter er det blevet til syv kampe uden sejr. Lyngby har tilmed tabt de seneste tre kampe uden at score (0-3, 0-2, 0-4). Mestrene fra Herfølge er hårdt presset, hvis holdet fortsat skal bevare chancen for at blive i rækken. Lyngby FC har stadig en række skadede spillere, mens Herfølge er ramt af karantæne til forsvarsspiller Peter Frank.

-ce

Tips13



Dansk Tipstjeneste meddeler, at den på basis af 10 eksperters chancevurdering udarbejdede tendens, der danner grundlaget for statskontrollens tendenslodtrækning for spilleuge 19 - kampdag 12.-14. maj 2001 er:

Berlingske Tidendes Tips i parentes:



1. Arsenal-Liverpool 42 32 26 (1)

2. Bayern München-Kaiserslautern 63 21 16 (1)

3. Bochum-Freiburg 21 26 53 (2)

4. Energie Cottbus-Hamburger SV 48 29 23 (1)

5. FC Køln-Werder Bremen 40 35 25 (X)

6. Hansa Rostock-1860 München 42 33 25 (X)

7. Hertha Berlin-Leverkusen 43 32 25 (1)

8. Unterhaching-Dortmund 28 32 40 (X)

9. VfB Stuttgart-Schalke 04 32 31 37 (2)

10. Wolfsburg-Frankfurt 46 24 30 (2)

11. Napoli-Lazio 21 28 51 (1)

12. Reggina-Parma 21 33 46 (2)

13. Roma-Atalanta 68 21 11 (1)

Tips12



Dansk Tipstjeneste meddeler, at den på basis af 10 eksperters chancevurdering udarbejdede tendens, der danner grundlaget for statskontrollens tendenslodtrækning for spilleuge 19 - kampdag 13.-14. maj 2001 er:

Berlingske Tidendes Tips i parentes:



1. AB-HFK Sønderjylland 70 18 12 (1)

2. Brøndby-AGF 65 21 14 (1)

3. FC Midtjylland-Lyngby FC 60 26 14 (1)

4. Herfølge-FC København 22 29 49 (2)

5. Viborg-OB 47 32 21 (1)

6. B 93-Skive 54 28 18 (1)

7. Farum-B 1913 53 27 20 (1)

8. Frem-Esbjerg 29 37 34 (X)

9. Horsens-Birkerød 58 29 13 (1)

10. Ølstykke-Brønshøj 38 30 32 (2)

11. Fredericia-Nørresundby 65 21 14 (1)

12. Hjørring-Korup 51 30 19 (1)

Tips12



Kampdag søndag den 6. maj

1. AaB-AB 4-1 (1)

2. FC København-Viborg 1-0 (1)

3. HFK Sønderjyl.-Brøndby 0-4 (2)

4. OB-Silkeborg 1-0 (1)

5. Birkerød-Frem 2-3 (2)

6. Randers Freja-Horsens 0-0 (X)

7. Vejle-Farum 3-4 (2)

8. Frederikshavn-Fredericia 2-2 (X)

9. HIK-Vorup 3-3 (X)

10. Holbæk-Kolding IF 1-3 (2)

11. Holstebro-B 1909 0-1 (2)

12. Svendborg-Hjørring 0-0 (X)

Dansk Tipstjenestes præmieprognose:

12 rigtige: 179.125 kr.

11 rigtige: 3.975 kr.

10 rigtige: 293 kr.

Tips13



Kampdag lørdag den 5. maj.

1. Arsenal-Leeds 2-1 (1)

2. Aston Villa-Coventry 3-2 (1)

3. Bradford-Middlesbrough 1-1 (X)

4. Chelsea-Everton 2-1 (1)

5. Leicester-Tottenham 4-2 (1)

6. Liverpool-Newcastle 3-0 (1)

7. Manchester U-Derby 0-1 (2)

8. Sunderland-Charlton 3-2 (1)

9. West Ham-Southampton 3-0 (1)

10. Frankfurt-Bochum 3-0 (1)

11. Leverkusen-Bayern München 0-1 (2)

12. Schalke 04-Wolfsburg 2-1 (1)

13. 1860 München-FC Køln 3-1 (1)

Dansk Tipstjenestes præmieprognose:

13 rigtige: 7.535 kr.

12 rigtige: 126 kr.

11 rigtige: 13 kr.

10 rigtige: 0 kr.

Dusino



Søndag den 6. maj



Tolv vindertal



1-3-6-7-9-12-13-16-17-18-19-24

Præmieprognose

12 rigtige: Ingen.

11 rigtige: 2.601 kr.

10 rigtige: 79 kr.

9 rigtige: 23 kr.

Lotto



Lørdag den 5. maj



VINDERTAL:

1-2-7-16-17-21-22

TILLÆGSTAL:

4-30

Præmieprognose

7 vindertal 974.573 kr.



6 vindertal+1 tillæg 40.383 kr.

6 vindertal 3.453 kr.

5 vindertal 137 kr.

4 vindertal 32 kr.

Joker



Lørdag den 5. maj



VINDERTAL

3-5-6-5-9-3-0

Præmieprognose

7 rigtige: 3.304.763 kr.

6 rigtige: 86.695 kr.

5 rigtige: 54.196 kr.

4 rigtige: 2.688 kr.

3 rigtige: 267 kr.

2 rigtige: 52 kr.

Onsdags-Lotto



Onsdag den 2. maj



VINDERTAL

3-12-24-43-45-48

TILLÆGSTAL

14-42

Præmieprognose



6 vindertal INGEN/0 kr.



5 vindertal+1 tillæg 168.692 kr.

5 vindertal 3.511 kr.

4 vindertal 131 kr.

3 vindertal 32 kr.