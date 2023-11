Oddset: Den Lange, Tips til Den Lange, Tips13, Tips12, Dusino, Lottotal, Joker og Vikinglotto

Den Lange



Spillerunde 93



(Spilstop, række, kampnummer, kamp, Resultat-tabel, TV og odds for 1, X, 2)



Torsdag den 3. maj



18.50 DP 60. FC Midtjylland-Silkeborg R2/M 2,00 2,70 2,65

18.50 1.h 61. FC Midtjylland-Silk. 1.halvleg 2,60 1,85 3,10

18.50 SVP 62. Ørgryte-Elfsborg R2 1,60 3,10 3,35

18.50 SVP 63. AIK-Trelleborg R2 1,30 3,50 5,15

18.50 H 64. AIK-Trelleborg (0-1) 2,30 2,95 2,10

19.50 HOL 65. RKC Waalwijk-Ajax R2 2,40 2,90 2,05

20.35 E2 66. Brentford-Luton R Odds torsdag

20.35 E2 67. Notts County-Colchester R Odds torsdag

20.35 E2 68. Port Vale-Walsall R1 2,45 2,75 2,10

20.35 E3 69. Halifax-Brighton R2 2,45 2,50 2,30

20.35 E3 70. Southend-Mansfield Lukket

20.35 H 71. Southend-Mansfield (0-1) Lukket

20.35 ITB 72. Treviso-Empoli R2 2,40 2,60 2,25

22.00 NHL 73. St. Louis-Dallas 1,75 3,10 2,85

22.00 NHL 74. Toronto-New Jersey CAN 2,15 2,95 2,25

22.00 NBA 75. Milwaukee-Orlando Lukket

22.00 NBA 76. San Antonio-Minnesota Lukket

22.00 NBA 77. Utah-Dallas 1,50 11,0 2,05

Tips til Den Lange



DAGENS TIP



Torsdag den 3. maj



60. FC Midtjylland-Silkeborg.

Kryds til odds 2,70.

Kommentar: Superligaens to tophold mødes i dag i pokalturneringen, DONG Cups ene semifinale. Silkeborg har i Superligaen spillet uafgjort i syv ud af 13 udekampe. I DONG Cup vil Silkeborg-mandskabet sikkert også være tilfreds med uafgjort på fremmed græs i den første kamp. Alt tyder på et jævnbyrdigt opgør, som meget vel kan ende uden vinder. Med uafgjort i bagagen vil Silkeborg stå med de bedste kort på hånden inden returkampen torsdag den 10. maj.-ce

Tips13



Dansk Tipstjeneste meddeler, at den på basis af 10 eksperters chancevurdering udarbejdede tendens, der danner grundlaget for statskontrollens tendenslodtrækning for spilleuge 18 - kampdag 5.-7. maj 2001 er:

Berlingske Tidendes Tips i parentes:



1. Arsenal-Leeds 51 27 22 (1)

2. Aston Villa-Coventry 60 20 20 (1)

3. Bradford-Middlesbrough 20 32 48 (2)

4. Chelsea-Everton 58 28 14 (1)

5. Leicester-Tottenham 36 31 33 (2)

6. Liverpool-Newcastle 67 22 11 (1)

7. Manchester U-Derby 74 16 10 (1)

8. Sunderland-Charlton 53 28 19 (1)

9. West Ham-Southampton 47 33 20 (X)

10. Frankfurt-Bochum 47 29 24 (1)

11. Leverkusen-Bayern München 37 29 34 (2)

12. Schalke 04-Wolfsburg 64 25 11 (1)

13. 1860 München-FC Köln 42 36 22 (X)

Tips12



Dansk Tipstjeneste meddeler, at den på basis af 10 eksperters chancevurdering udarbejdede tendens, der danner grundlaget for statskontrollens tendenslodtrækning for spilleuge 18 - kampdag 6.-7. maj 2001 er:

Berlingske Tidendes Tips i parentes:



1. AaB-AB 43 32 25 (X)

2. FC København-Viborg 48 31 21 (1)

3. HFK Sønderjyl.-Brøndby 12 16 72 (2)

4. OB-Silkeborg 24 32 44 (2)

5. Birkerød-Frem 17 23 60 (2)

6. Randers Freja-Horsens 39 34 27 (2)

7. Vejle-Farum 57 26 17 (1)

8. Frederikshavn-Fredericia 16 24 60 (2)

9. HIK-Vorup 53 28 19 (1)

10. Holbæk-Kolding IF 26 31 43 (X)

11. Holstebro-B 1909 28 29 43 (2)

12. Svendborg-Hjørring 40 32 28 (1)

Tips12



Kampdag søndag den 29. april

1. AB-OB 0-0 (X)

2. Brøndby-FC Midtjylland 1-1 (X)

3. Herfølge-AGF 1-2 (2)

4. HFK Sønderjyl.-AaB 1-1 (X)

5. Viborg-Lyngby FC 3-0 (1)

6. B 93-Esbjerg 0-2 (2)

7. Farum-FC Aarhus 2-4 (2)

8. Frem-Randers Freja 4-1 (1)

9. Fremad Amager-Vejle 2-2 (X)

10. Horsens-Hvidovre 1-2 (2)

11. Skive-Brønshøj 2-1 (1)

12. Ølstykke-Birkerød 0-5 (2)

Dansk Tipstjenestes præmieprognose:

12 rigtige: INGEN/0 kr.

11 rigtige: 26.138 kr.

10 rigtige: 1.894 kr.

Tips13



Kampdag lørdag den 28. april.

1. Coventry-Liverpool 2 (0-2)

2. Derby-Arsenal 2 (1-2)

3. Everton-Bradford 1 (2-1)

4. Manchester C-West Ham 1 (1-0)

5. Middlesbrough-Manchester U 2 (0-2)

6. Newcastle-Leicester 1 (1-0)

7. Southampton-Sunderland 2 (0-1)

8. Tottenham-Aston Villa X (0-0)

9. Birmingham-Grimsby 1 (1-0)

10. Fulham-Wimbledon X (1-1)

11. Sheffield U-Burnley 1 (2-0)

12. Watford-Tranmere X (1-1)

13. West Bromwich-Huddersfield X (1-1)

Præmieprognose



13 rigtige: 22.343 kr.

12 rigtige: 455 kr.

11 rigtige: 49 kr.

10 rigtige: 12 kr.

Dusino



Søndag den 29. april



Tolv vindertal



2-3-5-7-13-15-16-17-20-21-23-24

Præmieprognose

12 rigtige: Ingen.

11 rigtige: 2.905 kr.

10 rigtige: 93 kr.

9 rigtige: 24 kr.

Lotto



Lørdag den 28. april



VINDERTAL:

2-6-10-11-12-29-35

TILLÆGSTAL:

13-30

Præmieprognose

7 vindertal 646.378 kr.



6 vindertal+1 tillæg 97.225 kr.

6 vindertal 4.473 kr.

5 vindertal 161 kr.

4 vindertal 36 kr.

Joker



Lørdag den 28. april



VINDERTAL

3-2-4-4-2-7-9

Præmieprognose



7 vindertal INGEN/0 kr.



6 vindertal 201.516 kr.

5 vindertal 67.620 kr.

4 vindertal 2.246 kr.

3 vindertal 271 kr.

2 vindertal 53 kr.

Onsdags-Lotto



Onsdag den 2. maj



VINDERTAL

3-12-24-43-45-48

TILLÆGSTAL

14-42

Præmieprognose



6 vindertal INGEN/0 kr.



5 vindertal+1 tillæg 168.692 kr.

5 vindertal 3.511 kr.

4 vindertal 131 kr.

3 vindertal 32 kr.