Oddset: Den Lange, Tips til Den Lange, Tips13, Tips12, Dusino, Lottotal, Joker og Vikinglotto

Spil og Tips-service

Den Lange



Spillerunde 90



(Spilstop, række, kampnummer, kamp, Resultat-tabel, TV og odds for 1, X, 2)



Søndag den 22. april



12.50 1D 52. Farum-Fremad Amager 1,35 3,60 4,35

12.50 1D 53. Vejle-Køge M/DK4 1,90 2,90 2,65

12.50 2D 54. Holbæk-Dalum 2,65 3,20 1,80

12.50 2D 55. Nørresundby-Hjørring 1,90 3,10 2,50

13.50 E1 56. Preston-Watford R2 1,75 3,00 2,90

13.50 H 57. Preston-Watford (0-1) 3,65 3,25 1,50

14.35 HÅH 58. Kolding IF-Virum S DR1 1,25 7,55 3,15

14.50 SU 59. AGF-Viborg R2 2,20 2,65 2,40

14.50 SU 60. FC København-AB R2/M 1,55 3,00 3,70

14.50 SU 61. FC Midtjylland-Herfølge R2 1,40 3,35 4,25

14.50 SU 62. Lyngby FC-Silkeborg R2 2,50 2,60 2,15

14.50 SU 63. OB-HFK Sønderjyl. R3 1,25 4,00 5,00

14.50 H 64. FC København-AB (0-1) 3,00 3,05 1,70

14.50 H 65. FC Midtjylland-Herfølge (0-1) 2,55 3,05 1,90

14.50 1D 66. Esbjerg-Skive 1,15 4,50 6,35

14.50 1D 67. Randers Freja-Ølstykke 1,60 3,30 3,15

14.50 2D 68. Holstebro-Aalborg Chang 2,95 3,30 1,65

14.50 2D 69. Næstved-B 1909 2,35 3,00 2,05

14.50 2D 70. Svendborg-Vorup 2,10 2,95 2,30

14.50 ITA 71. Lazio-Vicenza R1 1,20 3,55 7,45

14.50 ITA 72. Lecce-Milan R1 2,95 2,60 1,90

14.50 ITA 73. Udinese-Roma R2 3,00 2,80 1,80

15.50 EPM 74. Liverpool-Tottenham R2 1,35 3,35 4,75

16.05 HÅH 75. GOG-FIF M/DR1 1,25 7,55 3,15

16.55 SU 76. AaB-Brøndby R2/M/3+ 2,45 2,60 2,20

17.20 TYS 77. Freiburg-Kaiserslautern R2 2,00 2,80 2,55

17.20 TYS 78. 1860 München-VfB Stuttgart R2 1,65 3,00 3,25

17.20 H 79. 1860 München-Stuttgart (0-1) 3,50 3,15 1,55

17.50 SPA 80. Osasuna-FC Barcelona R2 3,25 3,00 1,65

18.50 1D 81. Hvidovre-Frem 2,35 2,80 2,15

18.50 SPA 82. Zaragoza-Real Madrid R2 3,00 2,90 1,75

19.50 SPA 83. Oviedo-Valencia R2 2,80 2,75 1,90

20.20 ITA 84. Parma-Juventus R1/CAN 2,25 2,40 2,60

Mandag den 23. april



20.05 TY2 85. Duisburg-B M'gladbach R2/DSF 2,35 2,60 2,30

20.35 E2 86. Bournemouth-Wycombe R2 1,50 3,20 3,70

20.35 E3 87. Rochdale-Lincoln R2 1,40 3,35 4,25

20.35 ITB 88. Venezia-Ternana R1 1,55 2,60 4,65

20.35 H 89. Venezia-Ternana (0-1) 3,10 2,95 1,70

20.50 SKN 90. St. Mirren-Dundee U R2 2,10 2,70 2,50

Tips til Den Lange



DAGENS TIP



Søndag den 22. april



84. Parma-Juventus.

To-tal til odds 2,60.

Kommentar: Juventus lugter blod i den Italienske Serie A, efter at Roma er begyndt at sætte point til. "Den Gamle Dame" kan med en sen slutspurt nå at snyde romerne i kampen om mesterskabet. Parma blev yderligere hægtet af i toppen efter nederlaget til Lazio i midtugen, men ligger dog fortsat højt på formkurven. På papiret et af de klassiske tætte italienske topopgør, som de zebrastribede typisk vil vinde med et enkelt mål.-magn

Tips13



Kampdag lørdag den 21. april.

1. Arsenal-Everton 1 (4-1)

2. Aston Villa-Southampton X (0-0)

3. Bradford-Derby 1 (2-0)

-----------------------------------------------

4. Chelsea-Charlton 2 (0-1)

5. Ipswich-Coventry 1 (2-0)

6. Leicester-Middlesbrough 2 (0-3)

-----------------------------------------------

7. West Ham-Leeds 2 (0-2)

8. Burnley-Birmingham X (0-0)

9. Grimsby-Sheffield U 2 (0-1)

-----------------------------------------------

10. Huddersfield-Queens Park R 1 (2-1)

11. Portsmouth-Fulham X (1-1)

12. Wimbledon-Nottingham F 1 (2-1)

13. Wolverhampton-Blackburn X (0-0)

Præmieprognose

13 rigtige 118.641 kr.



12 rigtige 4.362 kr.

11 rigtige 289 kr.

10 rigtige 55 kr.

Tips12

Kampdag søndag den 22. april.

1. AaB-Brøndby 34 31 35

2. AGF-Viborg 42 31 27

3. FC København-AB 58 23 19

-----------------------------------------------

4. FC Midtjylland-Herfølge 61 20 19

5. Lyngby FC-Silkeborg 31 33 36

6. OB-HFK Sønderjylland 73 14 13

-----------------------------------------------

7. Farum-Fremad Amager 66 18 16

8. Vejle-Køge 43 31 26

9. Esbjerg-Skive 74 14 12

-----------------------------------------------

10. Randers Freja-Ølstykke 56 24 20

11. Holstebro-Aalborg Chang 26 26 48

12. Næstved-B 1909 33 26 41

Dusino



Søndag den 15. april



Tolv vindertal



1-3-7-12-13-14-15-16-17-18-19-24.

Præmieprognose



12 rigtige INGEN/0 kr.



11 rigtige 2.492 kr.

10 rigtige 109 kr.

9 rigtige 26 kr.

Lotto



Lørdag den 21. april



VINDERTAL:

4-7-8-15-24-25-36

TILLÆGSTAL:

22-35

Præmieprognose

7 vindertal 969.191 kr.



6 vindertal+1 tillæg 80.291 kr.

6 vindertal 4.257 kr.

5 vindertal 156 kr.

4 vindertal 36 kr.

Joker



Lørdag den 21. april



VINDERTAL

3-6-9-0-4-9-1

Præmieprognose



7 vindertal INGEN/0 kr.



6 vindertal INGEN/0 kr.

5 vindertal 30.830 kr.

4 vindertal 2.735 kr.

3 vindertal 260 kr.

2 vindertal 53 kr.

Onsdags-Lotto



Onsdag den 18. april



VINDERTAL

13-14-15-28-34-38

TILLÆGSTAL

31-45

Præmieprognose



6 vindertal 7.858.463 kr.



5 vindertal+1 tillæg 107.433 kr.

5 vindertal 2.906 kr.

4 vindertal 108 kr.

3 vindertal 29 kr.