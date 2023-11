Tirsdag den 10. april

Oddset: Den Lange, Tips til Den Lange, Tips13, Tips12, Dusino, Lottotal, Joker og Vikinglotto

Den Lange



Spillerunde 88



(Spilstop, række, kampnummer, kamp, Resultat-tabel, TV og odds for 1, X, 2)



Onsdag den 11. april



17.50 FRA 11. Strasbourg-Metz R2 1,80 2,90 2,90

18.50 TY2 12. Oberhausen-Saarbrücken R1 1,90 2,85 2,70

18.50 HÅD 13. FIF-Horsens 1,35 7,20 2,70

20.20 HOP 14. Heerenveen-PSV Eindhoven R2 3,00 2,90 1,75

20.20 HÅH 15. Virum S-Bj.bro 1,25 7,55 3,15

20.35 EPM 16. Manchester C-Arsenal R2 3,35 3,10 1,60

20.35 E1 17. Blackburn-Fulham R2 2,15 2,60 2,50

Skærtorsdag den 12. april



10.20 1D 18. Fremad Amager-Køge 3,35 3,30 1,55

12.50 1D 19. Farum-Horsens 1,65 3,15 3,10

12.50 1D 20. Vejle-Frem M/DK4 1,70 3,05 3,00

12.50 H 21. Vejle-Frem (0-1) 3,35 3,30 1,55

12.50 2D 22. B 1909-Fredericia 1,90 2,95 2,60

14.50 SU 23. AaB-FC København R2 2,25 2,65 2,35

14.50 SU 24. AGF-AB R2 2,10 2,80 2,40

14.50 SU 25. FC Midtjylland-Silkeborg R2 2,35 2,55 2,35

14.50 SU 26. Herfølge-Viborg R2 2,45 2,70 2,15

14.50 SU 27. Lyngby FC-HFK Sønderjyl. R3 1,15 4,50 6,35

14.50 1D 28. B 1913-Ølstykke 1,70 3,10 2,95

14.50 1D 29. Birkerød-Brønshøj 3,60 3,55 1,45

14.50 1D 30. Esbjerg-FC Aarhus 1,15 4,30 6,80

14.50 1D 31. Randers Freja-Skive 1,60 3,40 3,05

16.55 SU 32. OB-Brøndby R2/M/3+ 2,75 2,80 1,90

18.50 1D 33. Hvidovre-B 93 2,10 2,95 2,30

Langfredag den 13. april



12.20 EPM 34. Liverpool-Leeds R/CAN Odds onsdag

12.20 H 35. Liverpool-Leeds (0-1) Odds onsdag

16.50 EPM 36. Bradford-Charlton R Odds onsdag

20.20 BEL 37. Anderlecht-Standard Liege R3 1,25 4,00 5,00

20.35 E1 38. Bolton-Birmingham R Odds onsdag

20.35 E2 39. Northampton-Cambridge R2 1,65 3,00 3,25

Lørdag den 14. april



12.50 EPM 40. Manchester U-Coventry R Odds onsdag

14.50 ITA 41. Atalanta-Parma R1 2,35 2,45 2,45

14.50 ITA 42. Milan-Udinese R2 1,35 3,35 4,75

14.50 H 43. Milan-Udinese (0-1) 2,50 2,90 2,00

15.20 TYS 44. Bayern München-Schalke 04 R1/M/3+ 1,55 3,10 3,60

15.20 TYS 45. Bochum-Werder Bremen R2 2,55 2,90 1,95

15.20 TYS 46. Kaiserslautern-Frankfurt R2 1,35 3,50 4,50

15.20 TYS 47. Leverkusen-Freiburg R2 1,35 3,50 4,50

15.20 TYS 48. Wolfsburg-1860 München R1 1,50 3,10 3,85

15.20 H 49. Bayern München-Schalke 04 (0-1) 3,00 3,05 1,70

15.20 H 50. Kaiserslautern-Frankfurt (0-1) 2,45 2,95 2,00

15.20 H 51. Leverkusen-Freiburg (0-1) 2,40 3,00 2,00

15.20 H 52. Wolfsburg-1860 M. (0-1) 2,85 3,10 1,75

15.50 EPM 53. Arsenal-Middlesbrough R Odds torsdag

15.50 EPM 54. Aston Villa-Everton R1 1,50 3,10 3,85

15.50 EPM 55. Chelsea-Southampton R2 1,30 3,50 5,15

15.50 EPM 56. Ipswich-Newcastle R Odds onsdag

15.50 EPM 57. Leicester-Manchester C R Odds torsdag

15.50 EPM 58. Sunderland-Tottenham R Odds torsdag

15.50 EPM 59. West Ham-Derby R2 1,60 2,95 3,50

15.50 H 60. Aston Villa-Everton (0-1) 2,95 2,95 1,75

15.50 H 61. West Ham-Derby (0-1) 3,35 3,10 1,60

19.50 SPA 62. Real Madrid-Villarreal R3 1,15 4,50 6,35

20.05 TYS 63. Hertha Berlin-Dortmund R2 1,95 2,85 2,60

20.20 ITA 64. Juventus-Inter R1/CAN 1,45 2,90 4,65

20.20 H 65. Juventus-Inter (0-1) 2,90 2,90 1,80

20.35 SPA 66. Dep. La Coruna-Osasuna R2 1,15 4,00 7,70

20.50 SPA 67. FC Barcelona-Zaragoza R3 1,15 4,50 6,35

20.50 SPA 68. Valencia-Alaves R2 1,35 3,50 4,50

20.50 H 69. Valencia-Alaves (0-1) 2,45 2,95 2,00

Påskesøndag den 15. april



17.20 TYS 70. Hamburger SV-FC Køln R2 1,60 2,95 3,50

17.20 TYS 71. Unterhaching-Hansa Rostock R2 1,90 2,80 2,75

17.20 H 72. Hamburger SV-FC Køln (0-1) 3,40 3,05 1,60

17.50 SPA 73. Athletic Bilbao-Espanyol R2 1,60 3,10 3,35

17.50 SPA 74. Santander-Celta Vigo R2 2,55 2,75 2,05

17.50 H 75. Athletic Bilbao-Espanyol (0-1) 3,40 3,05 1,60

19.50 SPA 76. Mallorca-Las Palmas R2 1,30 3,50 5,15

20.35 FRA 77. Lyon-Paris SG R1 1,45 3,20 4,05

2. påskedag, mandag den 16. april



12.50 1D 78. Køge-Farum DK4 Odds fredag

14.50 SU 79. AaB-OB R Odds fredag

14.50 SU 80. AB-Lyngby FC R Odds fredag

14.50 SU 81. Brøndby-Herfølge R Odds fredag

14.50 SU 82. HFK Sønderjyl.-FC København R Odds fredag

14.50 SU 83. Silkeborg-AGF R Odds fredag

15.50 EPM 84. Coventry-Sunderland R Odds søndag

15.50 EPM 85. Derby-Leicester R Odds søndag

15.50 EPM 86. Middlesbrough-Ipswich R Odds søndag

15.50 EPM 87. Newcastle-West Ham R Odds søndag

16.20 HÅD 88. GOG-Ikast/Bording M/TV2 1,35 6,90 2,75

16.55 SU 89. Viborg-FC Midtjylland R/3+ Odds fredag

18.50 EPM 90. Everton-Liverpool R/CAN Odds søndag

Tips til Den Lange



DAGENS TIP



Onsdag den 11. april



16. Manchester City-Arsenal.

To-tal til odds 1,60.

Kommentar: Oprykkerne fra Manchester City har skuffet gevaldigt i denne sæson, hvor holdet er placeret næstsidst i Premier League. Det begynder efterhånden at ligne en sikker tilbagevenden til 1. division. I aften må holdet undvære den karantæneramte angriber Paul Dickov, hvilket absolut ikke gør det lettere i mod Arsenal, som jagter andenpladsen.

-ce

Tips13



Dansk Tipstjeneste meddeler, at den på basis af 10 eksperters chancevurdering udarbejdede tendens, der danner grundlaget for statskontrollens tendenslodtrækning for spilleuge 15 - kampdag 14.-16. april 2001 er:

Berlingske Tidendes Tips i parentes:



1. Arsenal-Middlesbrough 67 21 12 (1)

2. Aston Villa-Everton 53 29 18 (1)

3. Chelsea-Southampton 68 19 13 (1)

4. Ipswich-Newcastle 52 29 19 (1)

5. Leicester-Manchester C 53 27 20 (1)

6. Sunderland-Tottenham 54 28 18 (1)

7. West Ham-Derby 50 30 20 (1)

8. Burnley-West Bromwich 32 38 30 (X)

9. Grimsby-Watford 31 34 35 (X)

10. Huddersfield-Fulham 23 26 51 (2)

11. Preston-Nottingham F 39 33 28 (1)

12. Stockport-Blackburn 20 31 49 (2)

13. Wimbledon-Barnsley 57 24 19 (X)

Tips12



Dansk Tipstjeneste meddeler, at den på basis af 10 eksperters chancevurdering udarbejdede tendens, der danner grundlaget for statskontrollens tendenslodtrækning for sSpilleuge 15 - kampdag 16.-16. april 2001 er:

Berlingske Tidendes Tips i parentes:



1. AaB-OB 57 27 16 (1)

2. AB-Lyngby FC 39 35 26 (X)

3. Brøndby-Herfølge 72 16 12 (1)

4. HFK Sønderjyl.-FC København 12 19 69 (2)

5. Silkeborg-AGF 64 23 13 (1)

6. Viborg-FC Midtjylland 38 34 28 (1)

7. B 93-Randers Freja 52 32 16 (1)

8. Brønshøj-Esbjerg 26 29 45 (X)

9. FC Aarhus-Fremad Amager 40 34 26 (1)

10. Horsens-Vejle 25 36 39 (X)

11. Køge-Farum 52 30 18 (1)

12. Ølstykke-Hvidovre 34 33 33 (1)

Tips12



Søndag den 8. april

1. AGF-OB 4-1 (1)

2. Brøndby-Silkeborg 1-0 (1)

3. Herfølge-HFK Sønderjyl. 3-0 (1)

4. FC Midtjylland-AaB 1-0 (1)

5. Viborg-AB 0-0 (X)

6. B 93-B 1913 0-1 (2)

7. Frem-Farum 1-1 (X)

8. Horsens-Fremad Amager 3-3 (X)

9. Skive-Hvidovre 2-2 (X)

10. Ølstykke-Vejle 1-8 (2)

11. HIK-Fredericia 1-0 (1)

12. Kolding IF-Næstved 4-1 (1)

Dansk Tipstjenestes præmieprognose:

12 rigtige: 1.000.000 kr.

11 rigtige: 12.845 kr.

10 rigtige: 1.080 kr.

Tips13



Lørdag den 7. april

1. Aston Villa-West Ham 2 (2-2)

2. Derby-Chelsea 2 (0-4)

3. Leeds-Southampton 1 (2-0)

4. Leicester-Coventry 2 (1-3)

5. Crewe-Bolton 1 Lodtrækning

6. Fulham-West Bromwich X (0-0)

7. Portsmouth-Nottingham F 2 (0-2)

8. Queens Park R-Blackburn 2 (1-3)

9. Sheffield U-Barnsley 2 (1-2)

10. Stockport-Sheffield W 1 (2-1)

11. Watford-Crystal Palace X (2-2)

12. Wimbledon-Birmingham 1 (3-1)

13. Wolverhampton-Huddersfield 2 (0-1)

Dansk Tipstjenestes præmieprognose:

13 rigtige: 1.000.000 kr.

12 rigtige: 11.804 kr.

11 rigtige: 981 kr.

10 rigtige: 204 kr.

Dusino



Søndag den 8. april



Tolv vindertal



1-2-3-5-6-7-11-16-17-18-19-23

Præmieprognose



12 rigtige: 136.658 kr.



11 rigtige: 3.000 kr.

10 rigtige: 118 kr.

9 rigtige: 25 kr.

Lotto



Lørdag den 7. april



VINDERTAL:

2-10-15-18-19-24-35

TILLÆGSTAL:

5-23

Præmieprognose

7 vindertal: INGEN/0 kr.



6 vindertal+1 tillæg: 89.820 kr.

6 vindertal: 4.070 kr.

5 vindertal: 150 kr.

4 vindertal: 37 kr.

Joker



Lørdag den 7. april



VINDERTAL

6-7-9-8-3-2-0

Præmieprognose



7 rigtige: INGEN/0 kr.



6 vindertal: INGEN/0 kr.

5 vindertal: 28.154 kr.

4 vindertal: 2.235 kr.

3 vindertal: 261 kr.

2 vindertal: 52 kr.

Onsdags-Lotto



Onsdag den 4. april



VINDERTAL

1-3-20-27-42-45

TILLÆGSTAL

35-41

Præmieprognose



6 vindertal 3.673.987 kr.



5 vindertal+1 tillæg43.175 kr.

5 vindertal 4.232 kr.

4 vindertal 123 kr.

3 vindertal 30 kr.